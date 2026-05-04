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    निसान ग्रेवाइट सीएनजी लॉन्च: दो सिलेंडर मिलेंगे, जानिए कीमत और अन्य खूबियां

    निसान ग्रेवाइट में सीएनजी सेटअप डीलरशिप द्वारा फिट करके दिया जा रहा है और इसकी कीमत 82,999 रुपये है

    प्रकाशित: मई 04, 2026 06:21 pm । सोनू

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    Nissan Gravite

    निसान ग्रेवाइट 7 सीटर एमपीवी कार को ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी ने ग्रेवाइट के लिए एक रेट्रो-फिटमेंट किट पेश की है और ये फैक्ट्री से फिट होकर नहीं आ रही है। इस किट की कीमत 82,999 रुपये है और ये सभी मैनुअल वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है।

    सीएनजी सेटअप की ज्यादा जानकारी

    निसान 7 सीटर एमपीवी कार के लिए सीएनजी रेट्रो-फिटमेंट किट दे रही है, जिसे देश के सभी 16 राज्यों के 60 शहरों में मौजूद निसान डीलरशिप से लगवाया जा सकता है। दोनों सिलेंडर में प्रत्येक की क्षमता 25 लीटर है। ग्राहकों की चिंता दूर करने के लिए, निसान किट के कंपोनेंट पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर थर्ड पार्टी वारंटी भी दे रही है। ग्रेवाइट सीएनजी में रेगुलर मॉडल वाला ही इंजन लगा है, लेकिन इसके पावर आउटपुट की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    Nissan Gravite CNG

    इंजन

    ग्रेवाइट के स्टैंडर्ड वर्जन में एक 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    माइलेज

    19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    *ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    हमने निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन के बारे में भी विस्तार से बताया है, जिससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही पावरट्रेन चुनने में मदद मिलेगी। कंपनी ने ग्रेवाइट सीएनजी के पावर आउटपुट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल वर्जन के पावर आउटपुट कम हो सकते हैं।

    फीचर हाइलाइट्स

    निसान ग्रेवाइट कार के टॉप फीचर में एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, क्रूज कंट्रोल और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

    Nissan Gravite Dashboard

    इसमें सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ‘ईएससी’, पीछे पार्किंग कैमरा, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ‘टीपीएमएस’ जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

    निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.94 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

    इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस, किआ कैरेंस क्लाविस और टोयोटा रुमियन से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर चुना जा सकता है।

    यहां आप निसान ग्रेवाइट के बारे में विस्तार से देख सकते हैं जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी।

    यह भी देखें: निसान ग्रेवाइट ऑन रोड प्राइस

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