भारत-यूके एफटीए का असर: जगुआर लैंड रोवर ने दो रेंज रोवर मॉडल की कीमत घटाई

प्रकाशित: मई 06, 2026 11:30 am । सोनू

2026 की शुरुआत में भारत और यूके के बीच एक फोरेन ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) हुआ था। इस समझौते के तहत पूरी तरह से इंपोर्ट होने वाली गाड़ी पर आयात शुल्क 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना था। अब जगुआर को इसका फायदा मिला है और कंपनी ने अपनी दो पूरी तरह से इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ी रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की कीमत घटाई है। आइए इनकी नई कीमत के बारे में जानते हैं:

नई कीमत

मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत अंतर रेंज रोवर एसवी 4.25 करोड़ रुपये 3.50 करोड़ रुपये (- 75 लाख रुपये) रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी 2.75 करोड़ रुपये 2.35 करोड़ रुपये (- 40 लाख रुपये)

जगुआर लैंड रोवर ने पूरी तरह इंपोर्ट किए जाने वाले रेंज रोवर मॉडल की कीमत 75 लाख रुपये तक घटाई है।

दूसरी कारों का क्या?

हालांकि, कंपनी ने घोषणा की है कि उसके भारत में ही बनने वाले मॉडज जैसे रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर वेलार, और डिस्कवरी स्पोर्ट की कीमत पर एफटीए का कोई असर नहीं पड़ेगा।

यहां तक कि डिफेंडर और डिस्कवरी एसयूवी की प्राइस में भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इन्हें यूरोप के स्लोवाकिया में तैयार किया जाता है, जो एफटीए के दायरे में नहीं आता है।

रेंज रोवर एसवी: ओवरव्यू

लैंड रोवर कार की एसवी सीरीज को स्पेशल व्हीकल भी कहा जाता है, इन्हें लैंड रोवर के स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन की टीम द्वारा हाथ से तैयार किया जाता है, और फुल-साइज लग्जरी एसयूवी कार के रेगुलर वेरिएंट्स की तुलना में हाई-लेवल पर्सनलाइजेशन दिया जाता है। एसवी खरीदने वाले ग्राहक एसवी बीस्पोक प्रीमियम पैलेट से कई अतिरिक्त एक्सटीरियर रंग चुन सकते हैं।

एसवी-स्पेसिफिक केबिन टच में वुड विनियर, गियर शिफ्टर के लिए सिरेमिक कंपोनेंट, टेरेन रिस्पॉन्स और वोल्यूम कंट्रोल्स शामिल हैं। यह लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन में उपलब्ध है और इसमें 7 पैसेंजर तक बैठ सकते हैं। कंपनी ने रेंज रोवर एसवी को दो खास डिजाइन थीम: एसवी सेरेनिटी और एसवी इंट्रेपिड में भी पेश किया है।

रेंज रोवर का टॉप मॉडल केवल दो इंजन ऑप्शन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 (537पीएस/750एनएम) और 3-लीटर स्ट्रेट-6 डीजल (351 पीएस/700 एनएम) में उपलब्ध है। दोनों इंजन के साथ एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। नई रेंज रोवर में ऑल-व्हील स्टीयरिंग, फोर-व्हील ड्राइव और एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी: ओवरव्यू

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी स्टैंडर्ड रेंज रोवर एसवी का थोड़ा स्पोर्टी वर्जन है। इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनमें आगे बड़े एयर वेंट्स के साथ ज्यादा अग्रेसिव बंपर, ड्यूल-टिवन एग्जॉस्ट, नई ग्रिल, और आगे व पीछे चौड़े ट्रैक हैं, जो इसे ज्यादा दमदार लुक देते हैं। गाड़ी के स्पोर्टी नेचर को और ज्यादा उभारने के लिए इसमें एक क्वाड-एग्जॉस्ट सेटअप भी दिया गया है। रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी में कार्बन सिरेमिक ब्रेक और 23-इंच कार्बन फाइबर व्हील ऑप्शनल भी मिलते हैं। अंदर की तरफ नई सीटें दी गई हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड हेड रेस्टरेंट लगे हैं। इसमें एसवी मोड या पर्सनलाइजेशन ड्राइव मोड को एक्टिवेट करने के लिए एक एसवी बटन भी दिया गया है।

इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 635 पीएस की पावर और 750 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 350 पीएस 3-लीटर इन-लाइन 6 डीजल इंजन भी दिया गया है। दोनों इंजन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है।

कारदेखो का क्या है कहना

जगुआर लैंड रोवर ग्रुप ने भारत में अपनी दो लोकप्रिय एसयूवी कार की कीमत कम करके अच्छा काम किया है, जिसका फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी लग्जरी कार कंपनी भी इस बात पर ध्यान देगी और जगुआर लैंड रोवर की तरह अपनी कारों को सस्ती करेंगी।