    मारुति ई विटारा में ग्रैंड विटारा के मुकाबले मिलेगा इन 7 फीचर का एडवांटेज

    प्रकाशित: सितंबर 01, 2025 11:05 am । स्तुति

    मारुति ई विटारा में ग्रैंड विटारा के मुकाबले डैशबोर्ड पर बड़ी टचस्क्रीन के अलावा कई बेहतर सेफ्टी फीचर दिए जाएंगे

    मारुति ई विटारा की लॉन्चिंग का भारत में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। मारुति की इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार में ग्रैंड विटारा के मुकाबले कई नए फीचर दिए जाएंगे। मारुति ई विटारा में ग्रैंड विटारा के मुकाबले इन 7 फीचर का मिलेगा एडवांटेज :- 

    बड़ी टचस्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले 

    Maruti e Vitara Cabin

    मारुति ई विटारा कार में 10.1-इंच फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। जबकि, ग्रैंड विटारा एसयूवी में स्मॉल 9-इंच टचस्क्रीन और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।  

    7 एयरबैग्स 

    मारुति ई विटारा भारत में कंपनी की पहली कार होगी जिसमें 7 एयरबैग्स दिए जाएंगे। हालांकि, इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार के लोअर वेरिएंट में 6 एयरबैग्स दिए जा सकते हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग्स मिलेंगे। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    लेवल-2 एडीएएस

    लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मास-मार्केट कार में दिया जाने वाला कोई नया फीचर नहीं है। यह सेफ्टी फीचर किआ सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार में भी मिलता है, लेकिन इसे मारुति की किसी कार में अब तक नहीं दिया गया है। अपकमिंग ई विटारा में लेवल-2 एडीएएस दिया जाएगा जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी) जैसे फीचर मिलेंगे। 

    10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट 

    मारुति ग्रैंड विटारा कार में 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है जिससे इसमें ड्राइवर को एकदम सही ड्राइविंग पोजिशन मिल पाती है। जबकि, ई विटारा कार में 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी जाएगी।  

    बंपर पर एक्टिव एयर फ्लैप्स 

    एक्टिव एयर फ्लैप्स को सबसे पहले हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी जैसी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार में देखा गया था। अब मारुति यह फीचर ई विटारा में भी देने जा रही है। एयर फ्लैप्स मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कारों में मिलते हैं, लेकिन इसे कई लग्जरी और परफॉरमेंस कारों में भी दिया जाता है जिससे गाड़ी के इंटरनल्स को ठंडा रखा जा सके।  

    इंफिनिटी साउंड सिस्टम 

    मारुति ग्रैंड विटारा के टॉप वेरिएंट में 6-स्पीकर क्लैरियन साउंड सिस्टम दिया गया है। जबकि, ई विटारा में इंफिनिटी साउंड सिस्टम दिया जाएगा। हालांकि, इस गाड़ी में दिए जाने वाले स्पीकर की संख्या फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन लीक हुई जानकारी से संकेत मिले हैं कि इसमें 10 स्पीकर दिए जाएंगे। 

    फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ

    ग्रैंड विटारा में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिससे इसका केबिन काफी हवादार लगता है, जबकि ई विटारा में फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया जाएगा, जो इस इलेक्ट्रिक कार के एरोडायनामिक्स को शायद ही प्रभावित करेगा। 

    मारुति ई विटारा की कीमत 17 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6 और एमजी जेडएस ईवी से रहेगा।  

    मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत 11.42 लाख रुपये से 20.68 लाख रुपये के बीच है। इसका कंपेरिजन हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। 

