मारुति ग्रैंड विटारा जेटा एमटी vs किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) एमटी: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
प्रकाशित: अगस्त 28, 2025 06:25 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी के संबंधित वेरिएंट की कीमत 15 लाख रुपये से कम है और इनमें कुछ यूनीक फीचर दिए गए हैं, जिससे लोगों की राय इस बात पर बंट जाती है कि कौनसी कार को खरीदना बेहतर है
भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस का सीधा मुकाबला है। अगर आपका बजट 15 लाख रुपये है और आप इस बात को लेकर उलझन में है कि दोनों में से किसे खरीदें, तो हमने ग्रैंड विटारा जेटा एमटी और किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) एमटी का कंपेरिजन किया है, दोनों की कीमत 15 लाख रुपये से कम है।
प्राइस
|
मारुति ग्रैंड विटारा जेटा एमटी
|
किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) एमटी
|
14.67 लाख रुपये
|
14.46 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।
किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) की कीमत मारुति ग्रैंड विटारा जेटा पेट्रोल मैनुअल से 21,000 रुपये कम है।
साइज
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
किआ सेल्टोस
|
अंतर
|
लंबाई
|
4345 मिलीमीटर
|
4365 मिलीमीटर
|
(-) 20 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1795 मिलीमीटर
|
1800 मिलीमीटर
|
(-) 5 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1645 मिलीमीटर
|
1645 मिलीमीटर
|
अंतर नहीं
|
व्हीलबेस
|
2600 मिलीमीटर
|
2610 मिलीमीटर
|
(-) 10 मिलीमीटर
-
किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा से 20 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 5 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। हालांकि दोनों एसयूवी कार की ऊंचाई एक समान है।
-
ग्रैंड विटारा की तुलना में सेल्टोस का व्हीलबेस 10 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
हालांकि, वास्तव में यह अंतर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि इससे कोई एक दूसरे से बेहतर विकल्प बनती है।
इंजन
|
मारुति ग्रैंड विटारा जेटा एमटी
|
किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) एमटी
|
इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
पावर
|
103 पीएस
|
115 पीएस
|
टॉर्क
|
139 एनएम
|
144 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी
-
ग्रैंड विटारा और सेल्टोस दोनों में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, हालांकि ग्रैंड विटारा की तुलना में सेल्टोस 12 पीएस ज्यादा पावर और 5 एनएम का ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है।
-
मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि सेल्टोस कार में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो लंबी हाईवे ड्राइव के लिए बेहतर विकल्प होगा।
-
आप ग्रैंड विटारा में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और सेल्टोस में सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। हालांकि, इनके लिए मैनुअल वेरिएंट की तुलना में अतिरिक्त कीमत देनी होगी।
यह भी पढ़ें: नई जनरेशन किआ सेल्टोस भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर, एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स की दिखी झलक
फीचर
|
फीचर
|
मारुति ग्रैंड विटारा जेटा एमटी
|
किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) एमटी
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
ग्रैंड विटारा जेटा और सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) दोनों में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) में ग्रैंड विटारा जेटा वेरिएंट की तुलना में सीक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर और एलईडी फॉग लाइट जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
-
ग्रैंड विटारा में क्लेरियन-ट्यून्ड 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ बड़ी 9-इंच टचस्क्रीन दी गई है। किआ ने सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) वेरिएंट में छोटी 8-इंच टचस्क्रीन और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया है।
-
सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) की तुलना में ग्रैंड विटारा जेटा में आगे वेंटिलेटेड सीटें, एयर प्यूरीफायर और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
-
हालांकि, सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) में एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिसका ग्रैंड विटारा जेटा में अभाव है।
-
दोनों एसयूवी में पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, और ऑटो अप/डाउन ड्राइवर साइड विंडो जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में करीब-करीब एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, पीछे पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक शामिल है। हालांकि, सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) में आगे पार्किंग सेंसर भी दिया गया है, जिसका ग्रैंड विटारा जेटा में अभाव है।
कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) मैनुअल 21,000 रुपये ज्यादा किफायती है और इसमें सभी प्रमुख फंक्शन और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। सेल्टोस का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ग्रैंड विटारा से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, और एक अतिरिक्त गियर आपको आरामदायक क्रूजिंग स्पीड देता है। वहीं मारुति ग्रैंड विटारा जेटा मैनुअल में आगे वेंटिलेटेड सीटें, एयर प्यूरीफायर, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे जरूरी फीचर दिए गए हैं, जो किआ सेल्टोस एचटीके प्लस (ओ) वेरिएंट में नहीं मिलते हैं।
इसलिए, अगर आप 15 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ वाली पेट्रोल मैनुअल कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो सेल्टोस को लेना सही है। हालांकि, अगर पैनोरमिक सनरूफ आपकी प्राथमिकता नहीं है और आप अतिरिक्त फीचर को अहमियत देते हैं, तो मारुति ग्रैंड विटारा जेटा के लिए 21,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आप इन दोनों में से कौनसी एसयूवी कार खरीदना चाहेंगे और क्यों? हमें नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं।