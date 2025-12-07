सभी
    भारत में 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 6 इलेक्ट्रिक कार

    प्रकाशित: दिसंबर 08, 2025 12:15 pm । सोनू

    78 Views
    भारत के इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा का दबदबा है और इस लिस्ट के 6 मॉडल में से 4 मॉडल टाटा के हैं

    Top 5 EVs under 20 lakh

    भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार नए मॉडल और लगातार बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब लोग इलेक्ट्रिक कार ज्यादा चुन रहे हैं। 

    अगर आप भी कम रनिंग कॉस्ट, जीरो एमिशन, और शानदार परफॉर्मेंस के लिए इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, तो हमने 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 6 इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट बनाई है।

    एमजी कॉमेट ईवी

    कीमत: 7.50 लाख रुपये से 9.56 लाख रुपये

    एमजी कॉमेट ईवी भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होने के साथ-साथ सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी में से भी एक है। इस अनोखी और छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक की रोड़ प्रजेंस इसकी बनावट के चलते सबसे अलग है, यह किफायती है और इसमें रोजाना इस्तेमाल के लिए प्रीमियम केबिन और अच्छे खासे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। अगर आपको इससे कुछ और ज्यादा उम्मीदें हैं तो इसका एक ब्लैकस्टॉर्म एडिशन भी उपलब्ध है।

    MG Comet EV

    इसमें 17.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है और पीछे वाले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है, जो 42 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 230 किलोमीटर बताई गई है। हालांकि वास्तविक रेंज करीब 180 किलोमीटर होगी, जो रोजाना सिटी ड्राइव के लिए पर्याप्त है।

    टाटा टियागो ईवी

    कीमत: 7.99 लाख रुपये से 11.14 लाख रुपये

    अगर आप छोटी साइज और तीन दरवाजे वाली कार होने के कारण कॉमेट ईवी नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर इसी प्राइस वाली टाटा टियागो ईवी ले सकते हैं। यह 5 दरवाजों वाली प्रोपर हैचबैक कार है और टियागो ईवी में 4 लोगों के लिए अच्छे स्पेस के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन, ऑटो एसी, आगे दो एयरबैग, और एक रियरव्यू कैमरा मिलता है।

    Tata Tiago EV

    इसमें दो बैटरी पैक: 19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है, और दोनों के साथ एक मोटर सेटअप है। छोटे बैटरी पैक वाले मॉडल में इलेक्ट्रिक मोटर का पावर आउटपुट 61 पीएस और 110 एनएम है, जबकि बड़े बैटरी पैक मॉडल में ज्यादा पावरफुल मोटर है जो 75 पीएस की पावर और 114 एनएम का टॉर्क देती है।

    छोटे बैटरी पैक वाली टाटा टियागो ईवी की फुल चार्ज में रेंज 223 किलोमीटर है और वास्तविक रेंज करीब 180 किलोमीटर हो सकती है। बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल की रेंज 293 किलोमीटर बताई गई है, और वास्तरिक रेंज करीब 230 किलोमीटर होगी।

    टाटा पंच ईवी

    कीमत: 9.99 लाख रुपये से 14.29 लाख रुपये

    इस प्राइस रेंज में अगली टाटा इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी है। हैचबैक कार के साइज वाली पंच ईवी एसयूवी में 4 लोगों के लिए अच्छा स्पेस मिलता है, साथ ही 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सिंगल-पैन सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, और 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर मिलते हैं।

    Tata Punch EV

    इसमें भी दो बैटरी पैक: 25 केडब्ल्यूएच और 35 केडब्ल्यूएच का विकल्प है, और दोनों के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। छोटे बैटरी पैक मॉडल का पावर आउटपुट 82 पीएस और 114 एनएम है, और इसकी फुल चार्ज में रेंज 315 किलोमीटर है। इसकी वास्तविक रेंज करीब 250 किलोमीटर हो सकती है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो टाटा पंच ईवी का लॉन्ग टर्म रिव्यू पढ़ें

    बड़े बैटरी पैक मॉडल का पावर आउटपुट 122 पीएस और 190 एनएम है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 421 किलोमीटर बताई गई है और इसकी वास्तविक रेंज करीब 350 किलोमीटर होगी।

    टाटा टिगोर ईवी

    कीमत: 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये

    जो लोग एसयूवी कार के बजाए सेडान कार लेना पसंद करते हैं, उनके लिए 15 लाख रुपये से कम कीमत में केवल एक इलेक्ट्रिक मॉडल टाटा टिगोर ईवी है। यह टियागो ईवी का सेडान वर्जन है जिसमें एक बड़ा बूट स्पेस मिलता है, इसका केबिन स्पेस समान है, लेकिन इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जिनका टियागो इलेक्ट्रिक कार में अभाव है।

    Tata Tigor EV

    टिगोर ईवी में केवल एक 26 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 75 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। टाटा टिगोर ईवी की फुल चार्ज में रेंज 315 किलोमीटर बताई गई है, और इसकी वास्तविक रेंज करीब 250 किलोमीटर होगी।

    टाटा नेक्सन ईवी

    कीमत: 12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये

    इस कीमत में टाटा की आखिरी इलेक्ट्रिक गाड़ी टाटा नेक्सन ईवी है। यह भारत की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार में से एक है, जो मॉडर्न डिजाइन, 12.3-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई फीचर के साथ आती है।

    Tata Nexon EV

    टाटा ने इसमें दो बैटरी पैक: 30 केडब्ल्यूएच और 45 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया है, और दोनों के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है। छोटे बैटरी पैक वाले मॉडल का पावर आउटपुट 129 पीएस और 215 एनएम है, और इसकी फुल चार्ज में रेंज 275 किलोमीटर बताई गई है। इसकी वास्तविक रेंज करीब 230 किलोमीटर होगी। नेक्सन में डीजल इंजन भी है, और अच्छी डीजल एसयूवी कार की लिस्ट यहां देखें

    बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल का पावर आउटपुट 144 पीएस और 215 एनएम है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 489 किलोमीटर है, जो वास्तव में करीब 380 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। नेक्सन ईवी के स्टेल्थी लुक वाले डार्क एडिशन पर भी एक नजर डालें

    एमजी विंडसर ईवी

    कीमत: 12.65 लाख रुपये से 18.39 लाख रुपये

    एमजी विंडसर ईवी भी भारत की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार है, जो अपने बड़े केबिन स्पेस और शानदार फीचर की वजह से मशहूर हुई। इस लिस्ट के सभी मॉडल में से, विंडसर ईवी अपनी सोफे जैसी सीट की वजह से अच्छा रियर सीट एक्सपीरियंस देती है, जिसमें 135 डिग्री रिक्लाइन फंक्शन है। इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन, 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम, और आगे वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    MG Windsor EV

    इसकी फीचर लिस्ट काफी अच्छी है, लेकिन इनमें से कई, जैसे सीट वेंटिलेशन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम के लिए अलग से बटन नहीं है, और इन्हें टचस्क्रीन से कंट्रोल करना पड़ता है।

    इसमें दो बैटरी पैक: 38 केडब्ल्यूएच और 52.9 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जिसका पावर आउटपुट 136 पीएस और 200 एनएम है। छोटे बैटरी पैक मॉडल की फुल चार्ज में रेंज 332 किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक मॉडल की फुल चार्ज में रेंज 449 किलोमीटर बताई गई है। हालांकि इनकी वास्तविक रेंज क्रमश: करीब 280 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होगी।

    तो ये है 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट। आप इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक गाड़ी चुनेंगे और क्यों? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आशंकित हैं तो यहां टॉप 5 हाइब्रिड कार के ऑप्शन देखिए

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    1 कमेंट
    1
    K
    kishor kumar
    Dec 7, 2025, 9:21:53 PM

    Star rateing accident

