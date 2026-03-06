सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट Vs एमजी कॉमेट ईवी : कौनसी सिटी फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

    इन दोनों कारों की पर्सनैलिटी बहुत अलग है जिससे आपको आसानी से फैसला लेने में मदद मिलेगी 

    प्रकाशित: मार्च 06, 2026 11:59 am । स्तुति

    217 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Punch EV Vs MG Comet EV

    टाटा पंच ईवी हमेशा से ही उन ग्राहकों के बीच एक पॉपुलर चॉइस रही है जो कि सभी जरूरी फीचर के साथ आने वाली सिटी-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार की तलाश कर रहे है और हाल ही में लॉन्च हुआ इसका फेसलिफ्ट वर्जन इसे और ज्यादा बेहतर पैकेज बनाता है। यदि आप इस एंट्री लेवल कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सेगमेंट में एमजी कॉमेट भी मौजूद है जो कि एक कॉम्पेक्ट कार है और प्रीमियम फील भी देती है। आप इनमें से किस कार को चुनना पसंद करेंगे? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    कीमत 

    मॉडल

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 

    एमजी कॉमेट ईवी 

    कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ)  

    6.49 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू  

    4.99 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर से 7.63 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर

    कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना)

    9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये 

    7.50 लाख रुपये से 10 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है 

    • टाटा ने पंच ईवी फेसलिफ्ट की कीमत में कटौती की है, लेकिन अभी भी इसकी कीमत कॉमेट ईवी के बेस वेरिएंट से 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ज्यादा है। 

    • इन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट के बीच अंतर 2.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है, जिसके चलते पंच ईवी ज्यादा महंगी कार साबित होती है। 

    • हालांकि, इन दोनों कारों को बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ पेश किया गया है, जहां इनकी शुरूआती कीमत में अंतर 1.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है। 

    • टाटा मोटर्स एमजी की तुलना में बैटरी का किराया कम लेती है, जहां एमजी 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज लेती है, वहीं टाटा पंच ईवी के लिए 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर ही लेती है।

    नोट:

    टाटा ने पंच ईवी फेसलिफ्ट के बेस स्मार्ट 30 केडब्ल्यूएच वेरिएंट की बैटरी रेंटल फीस ही साझा की है, जबकि कॉमेट ईवी के सभी वेरिएंट के साथ बैटरी रेंटल स्कीम मिलती है। 

    साइज 

    डाइमेंशन 

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 

    एमजी कॉमेट ईवी

    अंतर 

    लंबाई 

    3880 मिलीमीटर

    2974 मिलीमीटर

    +906 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1742 मिलीमीटर

    1505 मिलीमीटर (मिरर को हटा कर)

    +237 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1622 मिलीमीटर

    1640 मिलीमीटर

    (-18 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस 

    2445 मिलीमीटर

    2010 मिलीमीटर

    +435 मिलीमीटर

    • जैसा की ऊपर दी गई टेबल में देखा जा सकता है, पंच ईवी फेसलिफ्ट की लंबाई और चौड़ाई कॉमेट ईवी से ज्यादा है। 

    Tata Punch EV Facelift

    MG Comet EV

    • माइक्रो एसयूवी कार होने के नाते पंच ईवी की ऊंचाई कॉमेट ईवी (हैचबैक कार) से 18 मिलीमीटर कम है। 

    Tata Punch EV Facelift

    MG Comet EV

    • पंच ईवी के व्हीलबेस का साइज कॉमेट ईवी से ज्यादा है जिसके चलते इसमें सभी पैसेंजर आराम से बैठ पाते हैं।

    कलर ऑप्शन 

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट

    एमजी कॉमेट ईवी  

    प्रिस्टाइन व्हाइट 

    कैंडी व्हाइट 

    सुपरनोवा कॉपर 

    ऑरोरा सिल्वर 

    प्योर ग्रे

    स्टैरी ब्लैक

    एम्पावर्ड ऑक्साइड 

    -

    कैरेमल 

    -

    फियरलेस येलो

    -

    बंगाल राउज

    -

    • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कार सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि कॉमेट ईवी के साथ तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं। 

    • बंगाल राउज, फियरलेस येलो और कैरेमल कलर ऑप्शन पंच ईवी को कॉमेट ईवी के ग्रेस्केल ऑप्शन के मुकाबले ज्यादा वाइब्रेंट लुक देते हैं। 

    • पंच ईवी के टॉप वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन कलर थीम दी गई है, जबकि कॉमेट ईवी में केवल मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं।  

    फीचर 

    फीचर 

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 

    एमजी कॉमेट ईवी  

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स 

    एलईडी डीआरएल्स

    ✅ (कनेक्टेड)

    फ्रंट फॉग लैंप्स 

    ✅ (एलईडी)

    रियर फॉगलैंप 

    ✅ (एलईडी)

    कनेक्टेड एलईडी टेललैंप

    इल्युमिनेटेड फ्रंट लोगो 

    व्हील्स 

    16-इंच अलॉय व्हील्स 

    12-इंच स्टाइलिश स्टील व्हील्स 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट 

    इंफोटेनमेंट 

    10.25-इंच टचस्क्रीन 

    10.25-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    10.25-इंच डिजिटल 

    10.25-इंच डिजिटल 

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम 

    4-स्पीकर 

    6-स्पीकर 

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    क्रूज कंट्रोल 

    क्लाइमेट कंट्रोल (एसी)

    ऑटोमेटिक 

    मैनुअल 

    कीलेस एंट्री 

    सनरूफ

    सिंगल-पेन

    फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट  

    स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट 

    ड्राइव मोड 

    3 (ईको/नॉर्मल/स्पोर्ट)

    3 (ईको/नॉर्मल/स्पोर्ट)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    एयरबैग्स

    6

    2

    पार्किंग सेंसर 

    रियर 

    रियर 

    पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री 

    रियर

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) 

    ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) 

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक 

    डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) 

    ✅(हाइलाइन)

    ✅ (लोलाइन)

    • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट एक अच्छी फीचर लोडेड कार है और फीचर्स के मामले में यह कॉमेट ईवी को काफी पीछे छोड़ देती है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वायरलेस चार्जर दिया गया है। 

    Tata Punch EV Facelift

    MG Comet EV

    • पंच ईवी के मुकाबले कॉमेट ईवी में आगे की तरफ इल्युमिनेटेड लोगो, स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें, बेहतर 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और रियर एलईडी फॉग लैंप दिया गया है। 

    Tata Punch EV Facelift

    MG Comet EV

    • सुरक्षा के मामले में टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कार कॉमेट ईवी से ज्यादा बेहतर है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग, रेन-सेंसिंग वाइपर, 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    • कॉमेट ईवी में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं जो पंच ईवी फेसलिफ्ट में नहीं मिलते हैं। 

    इलेक्ट्रिक पावरट्रेन

    मॉडल 

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 

    एमजी कॉमेट ईवी 

    बैटरी पैक 

    30 केडब्लूएच

    40 केडब्लूएच

    17.3 केडब्लूएच/17.4 केडब्लूएच (FC)*

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    1

    पावर

    88 पीएस

    129 पीएस

    42 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    110 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 +पार्ट 2)

    365-375 किलोमीटर^

    468 किलोमीटर

    230 किलोमीटर

    *फास्ट चार्जिंग वेरिएंट

    ^सर्टिफिकेशन के तहत 

    • टाटा पंच ईवी में ज्यादा पावरफुल पावरट्रेन दी गई है जो बेस 30 केडब्लूएच वेरिएंट में भी कॉमेट ईवी से दोगुनी से भी ज्यादा पावर देती है। इस गाड़ी की सर्टिफाइड रेंज 468 किलोमीटर है, जिसके चलते यह हाइवे पर चलाने के हिसाब से अच्छी साबित होती है। 

    Tata Punch EV Facelift

    MG Comet EV

    • एमजी कॉमेट ईवी के आंकड़े ऑन-रोड खराब लग सकते हैं, लेकिन हल्के वजन की वजह से यह शहर में चलाने पर तेज महसूस होती है। 

    हमारी राय:

    एमजी कॉमेट ईवी कार शहर में कम स्पीड पर चलाने के हिसाब से अच्छी है। वहीं, अगर आप गाड़ी से ज्यादा पावर और रेंज चाहते हैं और उसे अलग-अलग  जगहों पर लेकर जाना चाहते हैं, तो पंच ईवी को खरीदना एक बेहतर ऑप्शन साबित होगा। 

    चार्जिंग ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    टाटा पंच ईवी 

    एमजी कॉमेट ईवी  

    3.3किलोवाट एसी चार्जर/ 15ए प्लग पॉइंट 

    30 केडब्लूएच: 11.9 घंटों में 10 से 100 प्रतिशत

    40 केडब्लूएच: 14.8 घंटो में 10 से 100 प्रतिशत

    17.3 केडब्लूएच: 7 घंटों में  0 से 100 प्रतिशत

    17.4 केडब्लूएच (एफसी): 7 घंटों में  0 से 100 प्रतिशत

    7.2 किलोवाट/7.4 किलोवाट^ एसी फास्ट चार्जर

    30 केडब्लूएच: 4.5 घंटो में 10 से 100 प्रतिशत

    40 केडब्लूएच: 5.3 घंटो में 10 से 100 प्रतिशत

    17.3 केडब्लूएच: -

    17.4 केडब्लूएच (एफसी)^: 3.5 घंटों में  0 से 100 प्रतिशत

    डीसी फास्ट चार्जर

    30 केडब्लूएच: 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (65 किलोवाट)

    40 केडब्लूएच: 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (65 किलोवाट)

    -

    ^एमजी 7.4 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर स्पीड बताता है

    एफसी- फास्ट चार्जिंग वेरिएंट 

    • बेसिक 3.3 किलोवाट एसी स्लो चार्जर या 15ए प्लग पॉइंट के साथ कॉमेट ईवी अपने स्मॉल बैटरी पैक की वजह से जल्दी चार्ज हो जाती है। 

    Tata Punch EV Facelift

    MG Comet EV

    • ऐसा ही 7.2 किलोवाट/7.4 किलोवाट^ एसी फास्ट चार्जर के साथ भी होता है, जिसके साथ इस हैचबैक कार की बैटरी 0 से 100 प्रतिशत 3.5 घंटो में चार्ज हो जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमेट ईवी में एसी फास्ट चार्जिंग चुनिंदा वेरिएंट के साथ दी गई है। 

    • पंच ईवी में 65 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग आर्किटेक्चर दिया गया है, जबकि कॉमेट ईवी डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    नई टाटा पंच ईवी ने ज्यादा रेंज और बेहतर फीचर के साथ बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है। यह गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और इसमें ज्यादा स्पेस भी मिलती है जिससे यह एक बेहतर राउंडेड पैकेज साबित होता है। 

    Tata Punch EV Facelift

    वहीं, अगर आप शहर में गाड़ी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आपके लिए कॉमेट ईवी ज्यादा अच्छी रहेगी। छोटे साइज, ऊंची हाइट और लाइट कंट्रोल्स की वजह से इसे शहर में चलाना काफी आसान लगता है। 

    MG Comet EV

    कुल मिलाकर, यह दोनों कारें एक अच्छा पैकेज है, ऐसे में आपको अपना फैसला बहुत आसानी से लेने में मदद मिलेगी। हमेशा की तरह हम आपको सलाह देते हैं कि आप किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले डीलरशिप पर जाकर उसे अच्छी तरह से चेक करके और उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लें। 

    was this article helpful ?

    टाटा पंच ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट Vs एमजी कॉमेट ईवी : कौनसी सिटी फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार खरीदें?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है