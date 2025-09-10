2025 टाटा नेक्सन ईवी एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट लॉन्च: लेवल-2 एडीएएस फीचर के साथ पेश, कीमत 17.29 लाख रुपये

संशोधित: सितंबर 10, 2025 07:07 pm | सोनू

एडीएएस के साथ नए वेरिएंट की कीमत पहले वाले टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस से 30,000 रुपये ज्यादा है

टाटा नेक्सन ईवी को लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के साथ अपडेट किया गया है, कंपनी ने यह फीचर इसके नए टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस ए में दिया है, इसकी कीमत 17.29 लाख रुपये (एक्स-शोयम, पैन-इंडिया) है। इसके अलावा कंपनी ने डार्क एडिशन भी लॉन्च किया है, और रेड डार्क एडिशन को इस सेफ्टी फीचर के साथ अपडेट किया है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार के नए वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर भी दिए हैं।

कीमत

यहां उन नए वेरिएंट की कीमत दी गई है जिनमें नए फीचर जोड़े गए हैं:

वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस प्राइस एम्पावर्ड प्लस ए प्राइस (नया) कीमत में अंतर नेक्सन ईवी एम्पावर्ड प्लस ए 16.99 लाख रुपये 17.29 लाख रुपये + 30,000 रुपये नेक्सन ईवी #डार्क एम्पावर्ड प्लस ए – 17.49 लाख रुपये नया नेक्सन ईवी रेड #डार्क एम्पावर्ड प्लस ए 17.19 लाख रुपये 17.49 लाख रुपये + 30,000 रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

इस अपडेट के बाद नेक्सन ईवी का टॉप मॉडल 30,000 रुपये तक महंगा हो गया है।

नया क्या है?

जैसा कि ऊपर बताया, नेक्सन ईवी के एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। इसमें ट्रैफिक साइन रिकोग्निशन, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और हाई बीम असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं। ये फीचर केवल नए एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट में दिए गए हैं, जो इस अपडेट के साथ टाटा इलेक्ट्रिक कार का नया टॉप मॉडल है।

टाटा मोटर्स ने केवल नेक्सन ईवी को एडीएएस के साथ ही अपडेट नहीं किया है, बल्कि इसमें पीछ विंडो सनशेड और केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग भी शामिल की है, जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देगा और पैसेंजर कंफर्ट भी बढ़ेगा।

इसके अलावा, कंपनी ने सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी का डार्क एडिशन भी पेश किया है, कुछ ऐसा ही इसके आईसीई पावर्ड वर्जन के साथ भी देखा गया है। इस एडिशन में ब्लैक एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन दी गई है। ध्यान रहे कि रेड डार्क एडिशन अभी भी उपलब्ध है, और इस नए वेरिएंट की तरह इसमें एडीएएस और अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

अन्य कंफर्ट और सेफ्टी फीचर

टाटा नेक्सन ईवी के अन्य फीचर में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। इसमें पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, आगे वेंटिलेटेड सीटें और 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

पैसेंजर की सुरक्षा की बात करें तो इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

बैटरी पैक 30 केडब्ल्यूएच 45 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 129 पीएस 145 पीएस टॉर्क 215 एनएम 215 एनएम फुल चार्ज में रेंज 275 किलोमीटर 489 किलोमीटर

डार्क एडिशन और नए फीचर एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट में उपलब्ध है, जो बड़े 45 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है।

कंपेरिजन

टाटा नेक्सन ईवी का मुकाबला एमजी विंडसर ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 400 ईवी से है। इसकी टक्कर विनफास्ट वीएफ6 के कुछ वेरिएंट से भी है।