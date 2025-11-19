सभी
    एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा किया पार, यह उपलब्धि हासिल करने वाली बनी सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार

    प्रकाशित: नवंबर 19, 2025 07:15 pm । स्तुति

    विंडसर ईवी ने लॉन्च के 6 महीने में अपनी पहली 20,000 सेल्स हासिल कर ली है

    MG Windsor EV

     सितंबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से एमजी मोटर इंडिया विंडसर ईवी की सफलता का भरपूर आनंद ले रही है। अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को लेकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है और यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऐसा करने वाली सबसे फास्ट कार बन गई है।

    अपने अपमार्केट केबिन, शानदार फीचर और कंफर्ट से लेकर विंडसर प्रो के आने के बाद कई बैटरी पैक ऑप्शन शामिल होने तक, विंडसर ने भारतीय खरीदारों के बीच अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक अनोखा पहलू यह भी है कि कंपनी बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) योजना की पेशकश कर रही है, जहां गाड़ी की शुरुआती लागत कम होती है, लेकिन आपको बैटरी पैक के लिए किराया देना होता है। 

    इसकी सफलता पर डालते हैं एक नजर :-

    इस उपलब्धि से जुड़ी ज्यादा जानकारी

    एमजी ने इससे पहले विंडसर ईवी की लॉन्चिंग के सिर्फ छह महीनों में 20,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने पर जश्न मनाया था। यहां वित्तीय वर्ष 2025 सेल्स डाटा के अनुसार भारत में अन्य सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में विंडसर ईवी की सेल्स का कंपेरिजन किया गया है। 

    विंडसर ने पिछले सात महीनों में अपनी अगली 30,000 यूनिट्स की बिक्री हासिल कर ली है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस गाड़ी की डिमांड एक जैसी बनी हुई है। कंपनी का दावा है कि हर घंटे विंडसर ईवी की लगभग 5 यूनिट्स बिक रही हैं, जिससे यह उपलब्धि केवल 400 दिनों (लगभग 14 महीने) में संभव हुई है।

    एमजी विंडसर से जुड़ी जानकारी

    हाल ही में एमजी ने विंडसर ईवी की एनिवर्सरी का जश्न लिमिटेड विंडसर इंस्पायर एडिशन लॉन्च करके मनाया था, जिसकी केवल 300 यूनिट्स उतारी गई थी। 

    MG Windsor EV Pro Side

    एमजी ने विंडसर ईवी को समय पर अपडेट करते हुए ज्यादा रेंज की मांग को पूरा करने के लिए एक बड़ा बैटरी पैक भी पेश किया है। वर्तमान में विंडसर ईवी दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है जो इस प्रकार हैं: 

    वेरिएंट 

    एमजी विंडसर 

    एमजी विंडसर ईवी प्रो 

    बैटरी पैक

    38 केडब्लूएच

    52.9 केडब्लूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर 

    1

    1

    पावर

    136 पीएस

    136 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम 

    200 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    332 किलोमीटर 

    449 किलोमीटर 

    MG Windsor EV

    एमजी विंडसर ईवी कार में बड़ी 15.6-इंच टचस्क्रीन, 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 256 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग, 9 स्पीकर वाला इंफिनिटी साउंड सिस्टम और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) टेक्नोलॉजी और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग भी मिलती है।

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

    यदि आप एमजी विंडसर ईवी के कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं। 

    कीमत और मुकाबला

    MG Windsor EV Starburst Black

    एमजी विंडसर ईवी पांच वेरिएंट में आती है जिसकी कीमत इस प्रकार है :-

    वेरिएंट 

    बैटरी एज ए सर्विस के साथ कीमत 

    बैटरी एज ए सर्विस के बिना कीमत

    एक्साइट

    10 लाख रुपये + 3.9 प्रति किलोमीटर 

    14 लाख रुपये 

    एक्सक्लूसिव 

    11.14 लाख रुपये  + 3.9 प्रति किलोमीटर 

    15.15 लाख रुपये 

    एसेंस 

    12.29 लाख रुपये + 3.9 प्रति किलोमीटर 

    16.30 लाख रुपये 

    एक्सक्लूसिव प्रो 

    12.25 लाख रुपये + 4.5 प्रति किलोमीटर 

    17.25 लाख रुपये 

    एसेंस प्रो 

    13.39 लाख रुपये + 4.5 प्रति किलोमीटर 

    18.39 लाख रुपये 

    - बैटरी एज ए सर्विस (रेंटल)

    एमजी विंडसर ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी400 से है।

