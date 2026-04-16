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    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन VS टॉप वेरिएंट जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट कंपेरिजन : कौनसी गाड़ी को खरीदना है बेहतर ऑप्शन?

    2026 फोक्सवैगन टाइगन के बेस वेरिएंट में रोजाना काम आने वाले सभी फीचर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा प्रीमियम अहसास और कंफर्ट वाले शानदार पैकेज के लिए इसका टॉप वेरिएंट चुनना ही सबसे सही रहेगा

    प्रकाशित: अप्रैल 16, 2026 03:00 pm । स्तुति

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    VW Taigun Facelift

    फोक्सवैगन टाइगन नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे स्कोडा कुशाक के बाद फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। नया अपडेट मिलने से 2026 फोक्सवैगन टाइगन कार अब लुक्स के मामले में मिनी-टिग्वान जैसी लगती है और इसके वेरिएंट लाइनअप में कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यह गाड़ी छह वेरिएंट : कंफर्टलाइन, हाइलाइन, टॉपलाइन, हाइलाइन प्लस, जीटी लाइन और जीटी प्लस (क्रोम और स्पोर्ट) में आती है। 

    यहां हमनें नई फोक्सवैगन टाइगन कार के बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन और टॉप वेरिएंट जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट के बीच कंपेरिजन किया है जिससे आपको इस एसयूवी कार के एंट्री-लेवल और फ्लैगशिप वेरिएंट के बीच अंतर पता लग सकेगा 

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : डिजाइन  

    भले ही कंफर्टलाइन टाइगन के लाइनअप का बेस वेरिएंट होगा, लेकिन यह डिजाइन के मामले में टॉप वेरिएंट से ज्यादा अलग नहीं दिखता। यहां देखें कंफर्टलाइन वेरिएंट में दिए गए फीचर और कीमत की जानकारी। 

    आगे की डिजाइन 

    इन दोनों वेरिएंट में फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ एलईडी हेडलाइट और एलईडी डीआरएल्स दी गई है। कंफर्टलाइन वेरिएंट में आगे की तरफ हेडलाइट को कनेक्ट करती क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जबकि जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट वेरिएंट में फ्रंट पर बीच में नया कनेक्टेड एलईडी डीआरएल सेटअप और इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो दिया गया है जो रात में काफी चमकता है। 

    VW Taigun FL

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    दोनों वेरिएंट के बंपर की स्टाइलिंग लगभग एक जैसी है, इनमें फर्क केवल अलग-अलग इंसर्ट और फिनिश का है। कंफर्टलाइन और जीटी प्लस क्रोम में एक जैसी क्रोम स्ट्रिप और सिल्वर डिफ्यूजर दिया गया है, जबकि स्पोर्ट वेरिएंट में ग्लॉसी ब्लैक स्ट्रिप और ब्लैक डिफ्यूजर दिया गया है।

    जीटी प्लस क्रोम और स्पोर्ट वेरिएंट में ग्रिल पर जीटी बैजिंग भी दी गई है जिस पर रेड कलर फिनिश मिलती है। यहां देखें जीटी प्लस वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन। 

    साइड  

    साइड प्रोफाइल इकलौती वो जगह है जहां कंफर्टलाइन वरिएंट टॉप वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा फीका लगता है। इसमें टॉप वेरिएंट की तुलना में फुल व्हील कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील्स (क्रोम वेरिएंट में डुअल-टोन फिनिश और स्पोर्ट में ब्लैक फिनिश) मिलते हैं। इसमें अलॉय व्हील्स पर रेड ब्रेक कैलिपर्स लगे हैं जो जीटी प्लस वेरिएंट के स्पोर्टी नेचर को दर्शाते हैं। 

    VW Taigun FL

    बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दोनों वेरिएंट में कॉमन मिलते हैं, लेकिन क्रोम और स्पोर्ट वेरिएंट में ओआरवीएम पर क्रमशः क्रोम और डार्क क्रोम फिनिश दी गई है। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में क्रोम विंडो लाइन और डोर पर 'जीटी' बैजिंग भी दी गई है। 

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    पीछे की डिजाइन 

    इस एंगल से देखने पर बेस और टॉप वेरिएंट के बीच सबसे ज्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं। पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग सेटअप और सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, फर्क केवल इतना है कि बेस वेरिएंट में पीछे की साइड पर इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो नहीं दिया गया है। फ्रंट की तरह दोनों वेरिएट के पीछे वाले बंपर की डिजाइन भी एक जैसी है और इनमें फर्क केवल फिनिश का है। 

    VW Taigun FL

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    बेस और टॉप क्रोम वेरिएंट में टाइगन लेटरिंग और बंपर पर दी गई स्ट्रिप पर क्रोम फिनिश दी गई है, जबकि इसमें स्किड प्लेट पर सिल्वर फिनिश मिलती है। वहीं, स्पोर्ट वेरिएंट में ज्यादा स्पोर्टी लुक के लिए इन्हें ब्लैक कलर में दिया गया है।

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : कलर ऑप्शन  

    2026 फोक्सवैगन टाइगन कार 9 मोनोटोन कलर ऑप्शन : लावा ब्लू मेटैलिक, कार्बन स्टील ग्रे मेटैलिक, वाइल्ड चेरी रेड मेटैलिक, डीप ब्लैक पर्ल इफ़ेक्ट, रिफ्लेक्स सिल्वर मेटैलिक, कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, कार्बन स्टील मैट और एवोकैडो पर्ल इफेक्ट में उपलब्ध है। 

    कंफर्टलाइन वेरिएंट के साथ डीप ब्लैक और कार्बन स्टील मैट कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है। जबकि, जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट वेरिएंट के साथ सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं और इसमें वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट और रिफ्लेक्स सिल्वर कलर के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ भी दी गई है। 

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : इंटीरियर

    कंफर्टलाइन वेरिएंट का केबिन एकदम सिंपल लगता है, जबकि जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट वेरिएंट में अच्छे-खासे कॉन्ट्रास्ट, स्पोर्टी डिजाइन टच और प्रीमियम फिनिश के साथ ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस मिलता है। 

    VW Taigun Facelift

    बेस वेरिएंट की केबिन थीम एकदम सिंपल है, इसमें डुअल-टोन ट्रीटमेंट अपनाया गया है जिसमें डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर ब्लैक शेड और निचले हिस्से को बेज कलर में दिया गया है। इसमें कॉन्ट्रास्ट के लिए कुछ ग्रे पैटर्न प्लास्टिक इंसर्ट दिए गए हैं, साथ ही इसमें एसी वेंट स्लाइडर पर कुछ क्रोम इंसर्ट भी मिलते हैं। इस वेरिएंट में फैब्रिक सीटें दी गई हैं जिस पर ग्रे स्टिचिंग मिलती है।  

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    जबकि, जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट के केबिन में डुअल-टोन कलर थीम दी गई है जो आरमुर ग्रे ग्लॉसी इंसर्ट के साथ काफी आकर्षक लगती है। इसका केबिन रेड स्टिचिंग के साथ डुअल-टोन स्टॉर्म ग्रे/सोल लेदरेट सीटों और बैक रेस्ट पर जीटी बैजिंग के साथ काफी प्रीमियम लगता है। इसमें सेंट्रल आर्मरेस्ट पर लेदरेट फिनिश दी गई है और इसमें एल्युमिनियम पैडल्स भी मिलते हैं जो इसे काफी स्पोर्टी टच देते हैं। रेड एम्बिएंट लाइटिंग और फुटवेल इल्युमिनेशन रात में एकदम स्पोर्टी एक्सपीरिएंस देता है।

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : फीचर

    फोक्सवैगन ने टाइगन के बेस कंफर्टलाइन वेरिएंट में रोजाना काम आने वाले सभी फीचर दिए हैं, जबकि इसके टॉप जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट वेरिएंट में ऐसे फीचर शामिल हैं जो सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यहां देखें फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। जहां तक बेस वेरिएंट की बात है, इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिनमें ऑल फोर पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबलओआरवीएम्स , ऑटो एसी के साथ रियर एसी वेंट्स और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल शामिल है।

    VW Taigun FL

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    सेगमेंट की दूसरी कारों के मुकाबले इसके बेस वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसका इस्तेमाल नेविगेशन और 6-स्पीकर वाले साउंड सिस्टम पर म्यूजिक चलाने के लिए किया जा सकता है। 

    इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में 60:40 रियर सीट स्प्लिट, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो हेडलाइट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और एयर प्यूरीफायर जैसे कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। इसमें अपग्रेडेड टेक पैकेज भी मिलता है, जिसमें 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एआई असिस्टेंट, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी और एक खास जीटी वेलकम मैसेज एनिमेशन के साथ), नया 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक और 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम शामिल है।

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : सेफ्टी

    2026 फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स माउंट, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर, एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में हिल-स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं। नई फोक्सवैगन टाइगन कार में ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है। 

    इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को 2022 में ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। 

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : इंजन ऑप्शन 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी वेरिएंट में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ चुनने के लिए दो इंजन : 3-सिलेंडर, 1-लीटर और 4-सिलेंडर, 1.5-लीटर इंजन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन  

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    सिलेंडर 

    3-सिलेंडर 

    4-सिलेंडर

    आउटपुट 

    115 पीएस / 178 एनएम

    150 पीएस/ 250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी*

    7-स्पीड डीसीटी^

    माइलेज (सर्टिफाइड) 

    19.98 किमी/लीटर / 19.54 किमी/लीटर 

    18.85 किमी/लीटर 

    *एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीसीटी  = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन में छोटा इंजन दिया गया है, जिसके साथ केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। 

    • इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट वेरिएंट में केवल बड़ा 1.5-लीटर इंजन दिया गया है, जिसके साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

    • जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट वेरिएंट में डीसीटी गियरबॉक्स के साथ पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। 

    VW Taigun FL

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    अतिरिक्त जानकारी : 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी के साथ आने वाले कंफर्टलाइन वेरिएंट का कर्ब वेट 1213 किलोग्राम है, जबकि 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले जीटी प्लस क्रोम और स्पोर्ट वेरिएंट का कर्ब वेट क्रमशः 1317 किलोग्राम और 1320 किलोग्राम है। 

    फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन VS जीटी प्लस क्रोम/स्पोर्ट : कीमत और मुकाबला 

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    1-लीटर एमटी कंफर्टलाइन 

    11 लाख रुपये

    1.5-लीटर डीसीटी जीटी प्लस क्रोम 

    19 लाख रुपये

    1.5-लीटर डीसीटी जीटी प्लस स्पोर्ट

    19.30 लाख रुपये

    फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट जीटी प्लस की प्राइस 19.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। 

    इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    यदि आप मार्केट में कोई ऐसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार ढूंढ रहे हैं जो काफी स्पेशियस और फन-2-ड्राइव हो और जिसमें चार लोग आराम से बैठ सकें तो फोक्सवैगन टाइगन आपकी लिस्ट में टॉप तीन कारों (दूसरी कारें स्कोडा कुशाक और नई रेनो डस्टर) में से एक होनी चाहिए। 

    जहां तक वेरिएंट की बात है, कंफर्टलाइन वेरिएंट टाइगन के लाइनअप का एंट्री-लेवल वेरिएंट है जिसमें कम बजट में सभी बेसिक चीजें मिलती हैं। यदि आपको गाड़ी में ज्यादा कोई फैंसी फीचर नहीं चाहिए और आप कोई ऐसी एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें मजबूत डायनामिक बैलेंस के साथ सभी जरूरी चीजें मिले तो यह आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित हो सकता है जो आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा।

    अगर आप गाड़ी में जबरदस्त परफॉरमेंस चाहते हैं और आपको एक शानदार इंटीरियर के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत भी नहीं है जो देखने और महसूस करने में प्रीमियम लगे और जिसमें आज के जमाने के सभी फीचर मौजूद हों तो आप इसका टॉप वेरिएंट खरीद सकते हैं। 

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