    2026 टाटा पंच के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन ऑप्शन, जानिए यहां

    संशोधित: जनवरी 14, 2026 03:25 pm | सोनू

    128 Views
    1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी के अलावा, 2026 टाटा पंच में नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है

    Tata Punch Facelift

    टाटा मोटर्स ने 2026 पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुछ खास अपडेट किए गए हैं। इन अपडेट में एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी है। इस नए इंजन साथ मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्प भी दिया गया है।

    अगर आप सोच रहे हैं कि कौनसे वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स विकल्प दिया गया है तो यहां 2026 टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार इंजन-गियरबॉक्स की पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन इससे पहले 2026 पंच गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:

    2026 टाटा पंच इंजन ऑप्शन

    इंजन

    1.2-लीटर पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर/टॉर्क

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    120 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    103 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड मैनुअल/ 5-स्पीड एएमटी

    6-स्पीड मैनुअल

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Tata Punch Facelift front

    2026 टाटा पंच वेरिएंट अनुसार इंजन

    वेरिएंट

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    स्मार्ट

    प्योर

    प्योर+

    प्योर+ एस

    एडवेंचर

    एडवेंचर एस

    अकंप्लिश्ड

    अकंप्लिश्ड+ एस

    • बेस मॉडल स्मार्ट और प्योर में केवल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, साथ ही फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी दिया गया है।

    • अगर आप ऊपर बताए इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहते हैं तो आपको प्योर प्लस वेरिएंट में अपग्रेड करना होगा।

    • एडवेंचर एकमात्र वेरिएंट है जिसमें सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं।

    • अगर आप ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प चाहते हैं तो आपको मिड वेरिएंट एडवेंचर या टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस एस लेना होगा।

    2026 टाटा पंच फीचर और सेफ्टी

    नई टाटा पंच कार के मुख्य फीचर में नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है।

    Tata Punch Facelift dashboard

    अन्य हाइलाइट फीचर में एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, एक सिंगल-पैन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ऑटोमैटिक हेडलैंप्स शामिल हैं। टाटा ने 2026 पंच का ट्रक के साथ क्रैश टेस्ट भी किया है, आप इसका वीडियो हमारी पहले वाली रिपोर्ट में देख सकते हैं।

    नए अपडेट के साथ 2026 टाटा पंच गाड़ी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी। आप यहां नई पंच और पुरानी टाटा पंच का कंपेरिजन देख सकते हैं।

    2026 टाटा पंच प्राइस और कंपेरिजन

    2026 टाटा पंच की कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

    इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर, सिट्रोएन सी3 और मारुति इग्निस से है। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 2026 पंच हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और मारुति फ्रॉन्क्स का ज्यादा किफायती विकल्प बनकर भी सामने आई है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

