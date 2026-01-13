नई 2026 टाटा पंच vs पुरानी टाटा पंच: माइक्रो एसयूवी कार के एक्सटीरियर, केबिन, फीचर और इंजन स्पेसिफिकेशन में क्या बदलाव हुए हैं? जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 13, 2026 04:47 pm । सोनू

फेसलिफ्ट अपडेट के साथ पंच कार न केवल अंदर और बाहर से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है, बल्कि कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं और सबसे जरूरी बात इसमें नेक्सन वाला इंजन भी दिया गया है!

टाटा पंच माइक्रो एसयूवी कार को पहला बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिल गया है, जिसकी प्राइस और अन्य डिटेल्स यहां देख सकते हैं। यह छह वेरिएंट्स: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस में उपलब्ध है। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ 2026 टाटा पंच न केवल अंदर और बाहर से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है, बल्कि इसके फीचर और इंजन को भी अपग्रेड मिला है। यहां देखिए नई टाटा पंच कार पुराने मॉडल से कितनी अलग है:

डिजाइन

आगे का लुक

नई टाटा पंच एसयूवी कार को आगे से देखकर पता चलता है कि कंपनी ने इसके डिजाइन को पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार बनाने पर काम किया है। जहां पुरानी पंच में पारंपरिक स्टाइल हेडलाइट हाउसिंग थी, वहीं नए वर्जन में पंच ईवी और नेक्सन जैसी नई टाटा कार की तरह वर्टिकल ओरिएंटेड हेडलाइट क्लस्टर देखा जा सकता है। टाटा पंच 2026 मॉडल में हुड के पास शार्प एलईडी डीआरएल (टर्न इंडिकेटर का काम भी करती है) मिलते हैं जो एक पतली ब्लैक ग्रिल से आपस में जुड़े हुए हैं।

आप यह भी देख सकते हैं कि नई पंच में पुराने मॉडल की तरह ऊंचा बंपर भी है, लेकिन अब इसमें अच्छी तरह से डिजाइन की गई सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट है। फॉग लैंप्स को बंपर से हटाकर हेडलाइट क्लस्टर में लगा दिया गया है और इनमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी है।

साइड प्रोफाइल

माइक्रो एसयूवी कार के साइड वाले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। टाटा ने इसमें अभी भी मोटी बॉडी साइड क्लेडिंग और वही सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल दिए हैं। हालांकि नई पंच में नए 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसे नया लुक देते हैं और टर्न इंडिकेटर के साथ वही ब्लैक ओआरवीएम दिए गए हैं, लेकिन अब इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप के तौर पर नीचे की तरफ एक नया कैमरा भी है।

पीछे का डिजाइन

पीछे से भी एसयूवी कार ज्यादा मॉडर्न हो गई है, क्योंकि इसमें पुरानी कार में दिखने वाली ट्राई-एरो सिग्नेचर वाली छोटी यूनिट के बजाय नया कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप दिया गया है। इसमें एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। टाटा ने बंपर में बदलाव किया है और पंच में नई सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।

इसमें पहले की तरह पीछे वाशर के साथ वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर, और पीछे पार्किंग सेंसर बरकरार रखा गया है।

कलर विकल्प

2026 टाटा पंच में चार नए कलर: साइंटिफिक ब्लू, कूर्ग क्लाउड, बंगाल रूज (रेड) और कैरमेल शामिल किए गए हैं। टाटा एसयूवी कार में ड्यूल-टोन कलर का विकल्प भी उपलब्ध है। यहां देखिए पंच के सभी कलर विकल्प।

केबिन

टाटा मोटर्स ने पंच के केबिन में भी कुछ बदलाव किए हैं। इसमें अब पारंपरिक स्टीयरिंग व्हील की जगह नया 2-स्पोक यूनिट दिया गया है, सेंट्रल एसी वेंट को ज्यादा क्लीन लुक दिया गया है और फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल्स को टाटा के नए टच-इनेबल पैनल से रिप्लेस किया गया है।

पुरानी पंच में ट्राई-एयरो पेटर्न के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई थी, जबकि टाटा पंच न्यू मॉडल में नई ग्रे और ब्लू ड्यूल-टोन थीम दी गई है। एसयूवी में आगे और पीछे वाली सीट पर साइड में बैठने वाले पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, लेकिन पीछे की सीट पर बीच वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट का अभाव है।

इसमें अभी भी आगे (स्टोरेज के साथ) और पीछे आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन पंच में पिछले आर्मरेस्ट में अभी भी कपहोल्डर नहीं है। हालांकि नई बात ये है कि अंडर-थाई सपोर्ट अब ज्यादा बेहतर है, जिससे आगे और पीछे दोनों यात्रियों का ओवरऑल कंफर्ट बेहतर होगा।

फीचर

नई टाटा पंच में वही 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ) दिया गया है, हालांकि अब इसमें पतले बेजेल्स हैं। इसके अलावा इसमें पुराने मॉडल की तरह कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दी गई है।

पुरानी पंच के अन्य फीचर जैसे 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, और एक सिंगल-पैन सनरूफ को भी नए मॉडल में बरकरार रखा गया है। नई एसयूवी कार में अब ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम) भी दिया गया है।

टाटा एसयूवी कार की सेफ्टी फीचर लिस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें अभी भी छह एयरबैग (अब स्टैंडर्ड), सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड माउंट और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी हैं। इसमें एक जरूरी अपडेट के तौर पर 360 डिग्री कैमरा शामिल किया गया है। टाटा ने कहा है कि भारत एनकैप से 2026 पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

इंजन

पुरानी पंच गाड़ी में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (सीएनजी विकल्प के साथ) दिया गया था, नए मॉडल में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 88 पीएस 120 पीएस 73.4 पीएस टॉर्क 115 एनएम 170 एनएम 103 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटीT/ 5-स्पीड एएमटी*

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

नई पंच में नेक्सन वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सेटअप दिया गया है। यह सीएनजी-ऑटोमैटिक विकल्प वाली भारत की पहली एसयूवी कार भी बन गई है।

प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा पंच की कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम नई दिल्ली) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से है, जबकि इसे टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार के किफायती विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है। आप इसे मारुति स्विफ्ट और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी हैचबैक कार के विकल्प के रूप में भी चुन सकते हैं।

