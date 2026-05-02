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    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट Vs टाटा कर्व : दोनों स्टाइलिश एसयूवी कार, लेकिन बिलकुल अलग-अलग पैकेज

    इन दोनों गाड़ियों के रूट्स अलग हैं, बॉडी स्टाइल अलग हैं और चलाने का तरीका भी अलग है।

    प्रकाशित: मई 02, 2026 10:53 am । स्तुति

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    Skoda Kushaq Vs Tata Curvv

    हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में नई डिजाइन, अपडेटेड केबिन और प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। यह कॉम्पेक्ट एसूयवी सेगमेंट में ड्राइवर-फोकस्ड चॉइस होने की अपनी खासियत को बरकरार रखती है। दूसरी ओर, हमारे पास टाटा कर्व कार है जो अपनी आकर्षक एसयूवी कूपे डिजाइन, फीचर लोडेड केबिन और कई तरह के पावरट्रेन विकल्पों के लिए जानी जाती है।

    यहां हमनें 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का टाटा कर्व के साथ कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कि स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज और इंजन ऑप्शन के मामले में यह दोनों कारें एक दूसरे को कहां तक टक्कर दे पाती हैं :-

    कीमत

    मॉडल

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट

    टाटा कर्व  

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये

    9.7 लाख रुपये से 19.10 लाख रुपये

    • कुशाक का एंट्री-लेवल वेरिएंट कर्व से करीब 1 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।

    • टाटा कर्व एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट की कीमत कुशाक से 10,000 रुपये ज्यादा है।

    • इस कंपेरिजन में कर्व पुरानी कार है और हो सकता है कि आपको इस पर अच्छा डिस्काउंट भी मिले। इसकी जानकारी के लिए हम आपको डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

    यहां देखें इन दोनों एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन :-

    साइज

    पैरामीटर 

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट  

    टाटा कर्व

    अंतर 

    लंबाई 

    4229 मिलीमीटर 

    4308 मिलीमीटर 

    -79 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1760 मिलीमीटर 

    1810 मिलीमीटर 

    -50 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1612 मिलीमीटर  

    1630 मिलीमीटर 

    -18 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2651 मिलीमीटर  

    2560 मिलीमीटर 

    +91 मिलीमीटर 

    बूट स्पेस 

    385 लीटर 

    500 लीटर 

    -115 लीटर 

    • टाटा कर्व की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुशाक से ज्यादा है। यह गाड़ी अच्छी रोड प्रेजेंस भी देती है।

    Skoda Kushaq

    Tata Curvv

    • जबकि, कुशाक के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, जिससे इसमें केबिन के अंदर अच्छी स्पेस मिल पाती है।

    Skoda Kushaq

    Tata Curvv

    • बूट स्पेस की बात करें तो टाटा कर्व यहां ज्यादा बेहतर साबित होती है। कुशाक के मुकाबले इसमें ज्यादा लगेज रखा जा सकता है।

    अलग डिजाइन फिलॉसोफी : 

    कुशाक एक पारंपरिक दिखने वाली एसयूवी कार है जिसमें कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं, जबकि कर्व की सबसे बड़ी खूबी इसकी यूनीक स्टाइलिंग है। इसकी कूपे स्टाइलिंग उन लोगों को सबसे पसंद आती है जो कि एक यूनीक दिखने वाली एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं जो सड़कों पर लोगों का ध्यान खीचें।

    कलर ऑप्शन 

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट 

    टाटा कर्व 

    शिमला ग्रीन* 

    कार्बन ब्लैक 

    चेरी रेड* 

    नाइट्रो क्रिमसन 

    स्टील ग्रे*

    प्योर ग्रे*

    ब्रिलिएंट सिल्वर* 

    नाइट्रो क्रिमसन*

    कैंडी व्हाइट*

    प्रिस्टाइन व्हाइट*

    कार्बन स्टील 

    फ्लेम रेड*

    डीप ब्लैक 

    गोल्ड एसेंस*

    लावा ब्लू

    ओपेरा ब्लू*

    *चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध

    • यह दोनों एसयूवी कार कई सारे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। 

    • इन दोनों एसयूवी कार के साथ डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। 

    • शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे जैसे कलर कुशाक फेसलिफ्ट कार में नए शामिल हुए हैं। यहां देखें इसके कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    स्पोर्टी वेरिएंट :

    यदि आप गाड़ी में स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो कुशाक के ज्यादा स्पोर्टी स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट चुन सकते हैं। इन दोनों वेरिएंट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ब्लैक एलिमेंट दिए गए हैं जो एसयूवी कार को एक खास अहसास देते हैं। 

    जबकि, टाटा कर्व कार स्पेशल डार्क एडिशन में भी उपलब्ध है, जिसमें कई ब्लैक आउट एलिमेंट और  इंटीरियर में  ब्लैक कलर स्कीम दी गई है।  

    इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट

    टाटा कर्व 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई  

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई  

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    115 पीएस 

    150 पीएस 

    120 पीएस    

    125 पीएस    

    118 पीएस 

    टॉर्क 

    178 एनएम 

    250 एनएम 

    170 एनएम 

    225 एनएम 

    260 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी /7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • कुशाक और कर्व दोनों कार में ट्रबल पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, टाटा कर्व गाड़ी डीजल इंजन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। 

    • स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि जो कर्व के 1.2-लीटर टी-जीडीआई इंजन के मुकाबले तेज स्पीड ड्राइविंग के लिए ज्यादा बेहतर है। हालांकि, इसका बेस इंजन कर्व से ज्यादा छोटा और कम पावरफुल है। 

    Skoda Kushaq

    Tata Curvv

    • नई स्कोडा कुशाक कार के 1.5-लीटर इंजन (केवल ऑटोमेटिक) को छोड़कर सभी इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    Skoda Kushaq

    Tata Curvv

    • अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए या फिर आप हाइवे पर ज्यादा ड्राइव करते हैं तो टाटा कर्व के 1.5-लीटर डीजल इंजन को चुनना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। 

    फीचर 

    फीचर 

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट

    टाटा कर्व 

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स 

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील्स 

    17-इंच अलॉय व्हील्स 

    18-इंच अलॉय व्हील्स 

    रूफ रेल्स 

    इल्युमिनेटेड रियर लोगो 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील लोगो 

    इंफोटेनमेंट सेटअप 

    10.1-इंच टचस्क्रीन 

    12.3-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    10.25-इंच डिस्प्ले   

    10.25-इंच डिस्प्ले   

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम 

    8-स्पीकर साउंड सिस्टम  

    9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम 

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    क्रूज कंट्रोल 

    क्लाइमेट कंट्रोल 

    सिंगल-जोन 

    ड्यूल-जोन 

    कीलेस एंट्री 

    वेंटिलेटेड सीट 

    ✅(आगे)

    ✅(आगे और पीछे) 

    पावर्ड सीट 

    6-वे ड्राइवर और को-ड्राइवर 

    केवल 6-वे ड्राइवर 

    रियर सनशेड 

    रियर सीट मसाज फंक्शन 

    सनरूफ 

    पैनोरमिक 

    पैनोरमिक 

    फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

    पैडल शिफ्टर 

    (केवल ऑटोमेटिक)

    (केवल ऑटोमेटिक)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स 

    पावर्ड टेलगेट 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    एयरबैग्स

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा 

    ❌(केवल रिवर्स)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर 

    रियर डिफॉगर 

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)  

    ✅(केवल वार्निंग)

    एडीएएस

    ✅(लेवल -2)

    • जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों एसयूवी कार में कई काम के फीचर दिए गए हैं। हालांकि, टाटा की एसयूवी कार सुरक्षा के मामले में ज्यादा बेहतर है। 

    Skoda Kushaq

    Tata Curvv

    • टाटा कर्व के मुकाबले स्कोडा कुशाक में इल्युमिनेटेड रियर लोगो, पावर्ड को-ड्राइवर सीट और रियर सीट मसाजर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

    • जबकि, टाटा कर्व कार में कुशाक के मुकाबले वेंटिलेटेड रियर सीट, रियर सनशेड, पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, टीपीएमएस और एडीएएस जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। 

    Skoda Kushaq

    Tata Curvv

    कारदेखो का क्या है कहना 

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और टाटा कर्व दोनों बिलकुल अलग-अलग एसयूवी कारें हैं जिनकी कीमत एक जैसी है। इनके बीच का अंतर केवल स्पेसिफिकेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों एसयूवी अलग-अलग रूट्स से आती हैं और दोनों अलग-अलग डिजाइन फिलॉसोफी को दर्शाती हैं कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार कैसी होनी चाहिए।

    कुशाक फेसलिफ्ट एक ड्राइवर फोकस्ड कार है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, इसकी 1.5-लीटर यूनिट ऐसा रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देती है जिसकी बराबरी टाटा कर्व के पेट्रोल ऑप्शन नहीं कर सकते। इसके व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है जिससे इसमें बेहतर लेगरूम स्पेस मिल पाती है, साथ ही इसमें कई शानदार कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं। कुशाक फेसलिफ्ट कार एक ज्यादा रिफाइंड और प्रीमियम पैकेज लगता है। स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स तो सोने पर सुहागा हैं।

    Skoda Kushaq

    वहीं, कर्व कुशाक से ज्यादा बोल्ड और फीचर लोडेड पैकेज है। इसकी एसयूवी कूपे स्टाइलिंग लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी है, जो पारंपरिक डिजाइन वाली कुशाक मैच नहीं कर सकती। लुक्स के अलावा कर्व में 500 लीटर की बड़ी बूट स्पेस भी मिलती है और इसमें ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल इंजन भी दिया गया है। सुरक्षा के मामले में इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं। 

    Tata Curvv

    आखिरकार, चॉइस आपका ही है। अगर आपके लिए ड्राइविंग का मजा, केबिन रिफाइनमेंट और पीछे बैठने वाले पैसेंजर का कंफर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट आपके लिए चुनने के लिए सबसे सही विकल्प रहेगा। वहीं, अगर आप ज्यादा बोल्ड डिजाइन, बेहतर प्रेक्टिकेलिटी, डीजल इंजन ऑप्शन और ज्यादा एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो टाटा कर्व आपको बिलकुल निराश नहीं करेगी। हमेशा की तरह हम आपको यही सलाह देंगे कि अपना सही फैसला लेने से पहले गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें।

    आप स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और टाटा कर्व के अलावा यह सभी ऑप्शन भी देख सकते हैं :- 

    हुंडई क्रेटा : सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। इसका केबिन फीचर्स से भरपूर है, इसकी राइड क्वालिटी काफी आरामदायक है, और अलग-अलग तरह के खरीदारों की जरूरतों के हिसाब से इसमें इंजन और वेरिएंट के कई विकल्प उपलब्ध हैं। 

    टाटा सिएरा : सेगमेंट की सबसे बड़ी और फीचर लोडेड एसयूवी कार। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चॉइस है जो 25 लाख रुपये से कम के बजट में मजबूत रोड प्रेजेंस, स्पेशियस केबिन और सभी प्रीमियम फीचर चाहते हैं। इसमें कई शानदार सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।  

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर : यह गाड़ी उन खरीदारों के लिए अच्छी है जो ज्यादा माइलेज चाहते हैं। इसमें फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड पावरट्रेन चॉइस दी गई है और इसका सस्पेंशन सेटअप भी काफी कंफर्टेबल है, और इसमें ठीकठाक फीचर भी मिल जाते हैं। 

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस : ग्रैंड विटारा से ज्यादा मॉडर्न और थोड़ी प्रीमियम कार। यह माइलेज पर ज्यादा फोकस करती है और इसमें कई सारे मॉडर्न फीचर भी दिए गए हैं।

    रेनो डस्टर : एक बोल्ड और मॉडर्न एसयूवी कार जो शानदार परफॉरमेंस देती है। इसके सस्पेंशन काफी कंफर्टेबल हैं और राइड व हैंडलिंग एकदम बैलंस्ड है। 

    किआ सेल्टोस : सेगमेंट की सबसे प्रीमियम एसयूवी कारों में से एक। इसमें फीचर लोडेड इंटीरियर दिया गया है जिससे यह एकदम प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती है और इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन और वेरिएंट चॉइस भी मिलती है।  

    फोक्सवैगन टाइगन : स्कोडा कुशाक जैसा डीएनए, लेकिन स्टाइलिंग बिलकुल अलग और इसमें स्पोर्टी जीटी वेरिएंट के साथ 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है।  

    होंडा एलिवेट : कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में यह एक भरोसेमंद विकल्प है, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन भी है। इसमें एक स्मूद, हाई-रेविंग इंजन, आरामदायक सस्पेंशन और एक स्पेशियस केबिन मिलता है।

    आप यहां नई और पुरानी स्कोडा कुशाक के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं। 

    आप इनमें से कौनसी एसयूवी कार को चुनना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।  

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