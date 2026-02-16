पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 टाटा पंच ईवी से पर्दा उठा, टाटा ने तमिलनाडु प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया, एमजी मैजेस्टर शोकेस हुई, और बहुत कुछ

भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह काफी हलचल रही, इस दौरान यहां कई नई कार लॉन्च हुईं और कई बड़ी घोषणाएं हुईं। टाटा ने पंच ईवी फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया, जबकि एमजी ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी कार को पेश किया। टाटा मोटर्स ने अपने नए प्लांट में प्रोडक्शन भी शुरू किया, और महिंद्रा ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी सर्विस का विस्तार किया। यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

टाटा पंच ईवी की फोटो जारी

टाटा मोटर्स ने पंच ईवी फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया और इसे आने वाले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। पंच ईवी फेसलिफ्ट मॉडल को आईसीई पावर्ड पंच फेसलिफ्ट के बाद पेश किया जा रहा है, और इसमें नया स्टाइल है, जबकि अन्य बदलाव में नए फीचर, बेहतर रेंज और अपडेट केबिन भी शामिल हो सकता है। इस स्टोरी में नई पंच ईवी की अधिक जानकारी देखें।

टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु प्लाट में प्रोडक्शन शुरू किया

पिछले सप्ताह टाटा मोटर्स ने एक और बड़ी घोषणा की, कंपनी ने तमिलनाडु स्थित अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया, और लोकल लेवल पर असेंबल की गई रेंज रोवर इवोक एसयूवी को तैयार किया। यह नया प्लांट 9000 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है, और इसमें भविष्य में टाटा और जेएलआर कारें बनेंगी, जिनमें नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शामिल होंगी। यहां नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अधिक जानकारी देखें।

भारत डब्ल्यूएलटीपी टेस्टिंग साइकिल अपनाएगा

देश में जल्द कारों को टेस्ट करने के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब एम1, एम2, और एन1 कैटेगरी की गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड के लिए वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर (डब्ल्यूएलटीपी) साइकिल अपनाएगा। डब्ल्यूएलटीपी साइकिल एक ऐसे टेस्टिंग माहौल को कॉपी करता है, जो एमआईडीसी के मौजूदा लैब टेस्टेड तरीकों की तुलना में ज्यादा असल दुनिया की ड्राइविंग कंडिशन से मिलता-जुलता है, जिससे उपभोक्ताओं को माइलेज और एमिशन आंकड़ों के लिए ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। नए डब्ल्यूएलटीपी एमिशन स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2027 के बाद बनी गाड़ियों पर लागू होंगे। डब्ल्यूएलटीपी टेस्ट साइकिल की अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

महिंद्रा ने दिल्ली-एनसीआर में सर्विस का विस्तार किया

महिंद्रा ने अपनी आफ्टर सेल्स सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में नई सर्विस शुरू की, जिसमें इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों के लिए ईवैन (इलेक्ट्रिक व्हीकल असिस्टेंस नेटवर्क) का नया बेड़ा शामिल है। नई मोबाइल सर्विस वैन डोरस्टेप सर्विस सपोर्ट देती है, और समय-समय पर मेंटेनेंस, गाड़ी की वाशिंग, और छोटे-मोटे रिपेयर कर सकती है। कंपनी ने पांच नए टचपॉइंट और अपने सर्विस प्रोफेशनल को ट्रेंड करने के लिए एक नई ट्रेनिंग फेसिलिटी शुरू करके भी अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत किया है। आप महिंद्रा की नई सर्विस के बारे में विस्तार से यहां देख सकते हैं।

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट इस साल के आखिर में आने वाली है, और इन एक्सक्लूसिव स्पाई शॉट से पता चला है कि इस आगामी सेडान कार में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। टेस्टिंग मॉडल के अनुसार बदलावों में छोटे-मोटे कॉस्मेटिक अपडेट और नए फीचर शामिल हो सकते है, हाल ही में कुछ ऐसे ही बदलाव कुशाक फेसलिफ्ट में किए गए हैं। यहां देखिए स्लाविया फेसलिफ्ट में क्या मिल सकता है।

एमजी मैजेस्टर से पर्दा उठा

पिछले सप्ताह एमजी मोटर इंडिया ने अपनी सबसे चर्चित मैजेस्टर एसयूवी कार से भारत में पर्दा उठाया। इस नई एसयूवी कार को एमजी ग्लोस्टर के ऊपर पोजिशन किया गया है, और यह सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची एसयूवी है। यह ज्यादा दमदार और प्रीमियम डिजाइन, केबिन में ढेर सारे नए फीचर, और सेगमेंट-फर्स्ट ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक के साथ बेहतर ऑफ रोड क्षमता के साथ आती है। यहां नई एमजी मैजेस्टर की बुकिंग, कीमत की घोषणा और डिलीवरी टाइमलाइन की जानकारी देखें।