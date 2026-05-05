2026 स्कोडा कुशाक vs हुंडई क्रेटा: ड्राइविंग का मजा या ढेर सारे फीचर?

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प्रकाशित: मई 05, 2026 11:28 am । सोनू

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हुंडई क्रेटा पिछले कुछ सालों से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय कार में से एक बनी हुई है। इसकी पॉपुलर्टी की वजह इसका फीचर से भरपूर केबिन और कई इंजन ऑप्शन हैं।

वहीं दूसरी ओर, स्कोडा ने हाल ही में कुशाक का फेसलिफ्ट मॉडल उतारा है। इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसे पहले से बेहतर बनाया गया है। हमने नई और पुरानी स्कोडा कुशाक का कंपेरिजन भी किया है।

जहां क्रेटा में सुविधा और ज्यादा शानदार अपील पर फोकस किया गया है, वहीं कुशाक में ज्यादा प्रीमियम और ड्राइवर-फोकस एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया गया है। यहां हमने दोनों एसयूवी कार का कीमत, साइज, फीचर, और इंजन-गियरबॉक्स के आधार पर कंपेरिजन किया है, तो दोनों में कौनसी एसयूवी कार को लेना फायदे का सौदा है, आइए जानते हैं आगे:

कीमत

मॉडल 2026 स्कोडा कुशाक हुंडई क्रेटा कीमत (एक्स-शोरूम) 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये 10.79 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये

दोनों एसयूवी कार की शुरुआती कीमत करीब एक जैसी है, जिसमें कुशाक 10,000 रुपये ज्यादा सस्ती है।

हालांकि टॉप मॉडल की प्राइस की बात करें तो यह अंतर बढ़कर 1.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाता है, जो काफी ज्यादा है।

साइज

मॉडल 2026 स्कोडा कुशाक हुंडई क्रेटा अंतर लंबाई 4229 मिलीमीटर 4330 मिलीमीटर -101 मिलीमीटर चौड़ाई 1760 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर -30 मिलीमीटर ऊंचाई 1612 मिलीमीटर 1635 मिलीमीटर -23 मिलीमीटर व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2610 मिलीमीटर +41 मिलीमीटर

लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में क्रेटा बड़ी एसयूवी कार है, जिससे यह सड़क पर बड़ी और ज्यादा दमदार नजर आती है।

हालांकि, कुशाक को कॉम्पैक्ट साइज की वजह से भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में चलाने में ज्यादा आसानी रहती है।

कुशाक का व्हीलबेस ज्यादा लंबा है, जिसका फायदा पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर को केबिन में थोड़े बेहतर स्पेस के रूप में मिल सकता है।

कलर ऑप्शन

2026 स्कोडा कुशाक हुंडई क्रेटा शिमला ग्रीन* रोबुस्ट एमराल्ड पर्ल चेरी रेड* स्टारी नाइट स्टील ग्रे* टाइटन ग्रे ब्रिलियंट सिल्वर* टाइटन ग्रे मैट कैंडी व्हाइट* एटलस व्हाइट* कार्बन स्टील टाइटेनियम ब्लैक डीप ब्लैक टाइटेनियम ब्लैक मैट लावा ब्लू -

*चुनिंदा वेरिएंट में काली छत के साथ भी उपलब्ध

कुशाक में कलर ऑप्शन ज्यादा हैं, जिसमें कई चमकीले रंग के विकल्प हैं। इसे पांच रंगों में ड्यूल-टोन रूफ के साथ भी खरीदा जा सकता है, वहीं क्रेटा में यह विकल्प सिर्फ एक रंग में है। यहां 2026 स्कोडा कुशाक के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

हालांकि, क्रेटा में ग्रे और ब्लैक शेड के लिए एक यूनीक मैट फिनिश दी गई है, जो सड़क पर अलग नजर आता है।

ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रेटा में ‘नाइट एडिशन’ वेरिएंट भी मिलता है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ स्पोर्टी ऑल-ब्लैक थीम दी गई है। वहीं दूसरी ओर, कुशाक के स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो में अंदर और बाहर ब्लैक कलर फिनिश दी गई है।

इंजन

स्पेसिफिकेशन 2026 स्कोडा कुशाक हुंडई क्रेटा इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 150 पीएस 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

कुशाक टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जो इसे चलाने में ज्यादा स्पोर्टी और मजेदार बनाते हैं।

वहीं दूसरी ओर, क्रेटा कार में ज्यादा इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प शामिल हैं। इससे ग्राहकों को परफॉर्मेंस, रोजमर्रा के कंफर्ट और लंबे सफर में ज्यादा माइलेज जैसी प्राथमिकता के आधार पर कई विकल्प मिलते हैं।

कागजों में क्रेटा का टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा पावर देता है, जबकि दोनों के टॉर्क आउटपुट एक जैसे ही हैं। डीजल इंजन की उपलब्धता का फायदा भी क्रेटा को मिलता है।

फीचर

फीचर 2026 स्कोडा कुशाक हुंडई क्रेटा लाइटिंग सेटअप एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय व्हील पीछे चमकीला लोगो ✅ ❌ ऑटोमैटिक हेडलाइट ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन एआई असिस्टेंट ✅ ❌ एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले ✅(वायरलेस) ✅(एडॉप्टर के जरिए वायरलेस) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ✅(10.25-इंच) ✅(10.25-इंच) क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (Adaptive) पावर्ड सीट ✅(6-तरह से एडजस्टमेंट ड्राइवर और को-ड्राइवर) ✅(केवल ड्राइवर के लिए मेमोरी के साथ 8 एडजस्टमेंट) सीट वेंटिलेशन ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक साउंड सिस्टम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (सिंगल-जोन) ✅(ड्यूल-जोन) वायरलेस फोन चार्जिंग ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ✅(केवल 1.5-लीटर) ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) 360-डिग्री कैमरा ❌ ✅ एडीएएस ❌ ✅

फीचर लिस्ट की बात करें तो दोनों ही एसयूवी कार में मॉडर्न और काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इनमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, इसलिए कंफर्ट ओर सुविधा के मामले में इनमें कोई गाड़ी पीछे नहीं लगती है।

हालांकि, क्रेटा में कुछ अतिरिक्त टेक्नोलॉजी और फीचर दिए गए हैं। इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा फीचर से भरपूर पैकेज बनाते हैं।

वहीं दूसरी ओर, कुशाक में एक पावर्ड को-ड्राइवर सीट, पीछे चमकीला लोगो और एआई असिस्टेंट है, जो क्रेटा में नहीं हैं।

कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

नए अपडेट के बाद, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट पहले से ज्यादा आकर्षक हो गई है। नए डिजाइन, प्रीमियम केबिन अनुभव और टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन इसे अलग बनाते हैं। वहीं, हुंडई क्रेटा में ऑल-राउंड एक्सपीरियंस पर फोकस है। ज्यादा इंजन ऑप्शन, अतिरिक्त फीचर और एडीएएस जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ, यह अलग-अलग ग्राहकों की ड्राइविंग जरूरतों को पूरा करती है।

अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा प्रीमियम फील और नया स्टाइल हो तो कुशाक न्यू मॉडल आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। हालांकि, अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा इंजन ऑप्शन के साथ ज्यादा फीचर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर है तो क्रेटा ज्यादा कंप्लिट पैकेज है।

अगर आप अभी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई अच्छा विकल्प देख रहे हैं तो कुशाक और क्रेटा के अलावा यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं: