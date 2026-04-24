2026 स्कोडा कुशाक vs टाटा सिएरा स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन: कौन है ज्यादा दमदार? जानिए यहां
टाटा सिएरा भले ही साइज में बड़ी और फीचर्स से भरपूर हो, लेकिन फिर भी नई स्कोडा कुशाक को चुनने का एक बहुत अच्छा कारण है।
प्रकाशित: अप्रैल 24, 2026 07:28 pm । भानु
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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लेटेस्ट विकल्पों में से एक है। इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, यह पहले से बेहतर फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स से लैस है, लेकिन उसी बेहतरीन राइड और हैंडलिंग बैलेंस के साथ जिसने इसे कार लवर्स से लेकर पारिवारिक जीवन में बदलाव लाने वाले लोगों के बीच इतना लोकप्रिय बनाया है। इस पुराने और नए मॉडल की कंपेरिजन वाली रिपोर्ट में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
लेकिन टाटा सिएरा और किआ सेल्टोस जैसी नई कारों ने नए इनोवेशन के साथ सेगमेंट की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, तो क्या कुशाक का नया फेसलिफ्ट उन्हें टक्कर देने के लिए काफी है? आइए स्कोडा कुशाक और टाटा सिएरा के स्पेसिफिकेशन्स की कंपेरिजन करके इसका पता लगाते हैं।
कीमत
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कार
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2026 स्कोडा कुशाक
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टाटा सिएरा
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कीमत
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10.69 लाख रुपये से लेकर 18.99 लाख रुपये
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11.49 लाख रुपये से लेकर 21.29 लाख रुपये
- स्कोडा कुशाक की शुरुआती और टॉप-एंड दोनों ही कीमतों में टाटा सिएरा से कम कीमत है।
- बेस वेरिएंट की कीमत में 80,000 रुपये का अंतर है, जबकि टॉप वेरिएंट में यह अंतर 23 लाख रुपये तक पहुंच जाता है।
डायमेंशन
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पैरामीटर
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2026 स्कोडा कुशाक
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टाटा सिएरा
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अंतर
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लंबाई
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4229 मिलीमीटर
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4340 मिलीमीटर
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(-111 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1760 मिलीमीटर
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1841 मिलीमीटर
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(-81 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1612 मिलीमीटर
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1715 मिलीमीटर
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(-103 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2651 मिलीमीटर
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2730 मिलीमीटर
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(-79 मिलीमीटर)
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बूट स्पेस (पार्सल शेल्फ के अतिरिक्त)
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491 लीटर
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622 लीटर
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(-131 लीटर)
- स्कोडा कुशाक साइज के मामले में छोटी कारों की श्रेणी में आती है, जबकि टाटा सिएरा इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कारों में से एक है।
- टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक से 111 मिलीमीटर लंबी है, जिसका मतलब है कि इसका व्हीलबेस भी 103 मिलीमीटर ज्यादा है।
- ऊंचाई और चौड़ाई के मामले में भी टाटा सिएरा काफी बड़ी है।
- अगर आप छुट्टियों के लिए बड़े सूटकेस ले जाना चाहते हैं, तो सिएरा का 622 लीटर का बूट स्पेस कुशाक के 491 लीटर के मुकाबले ज्यादा सामान रखने के लिए पर्याप्त है।
- इस साइज और बड़े 19 इंच के अलॉय व्हील्स (कुशाक में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं) के साथ, टाटा सिएरा की सड़क पर मौजूदगी स्कोडा कुशाक से कहीं बेहतर है।
- कुल साइज में यह अंतर केबिन स्पेस पर भी सीधा असर डालता है, जहां सिएरा में लंबे वयस्कों को आमने-सामने बैठाना कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। टाटा में पीछे की सीट पर तीन लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं।
फीचर्स
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फीचर्स
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2026 स्कोडा कुशाक
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टाटा सिएरा
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एलईडी हेडलाइट्स
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ऑटो हेडलाइट्स
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एलईडी डीआरएल
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एलईडी फ्रंट फॉगलैंप
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रूफ रेल
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एलईडी टेल लैंप
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सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स
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✅(केवल पीछे की ओर)
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अलॉय व्हील्स
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17 इंच
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19 इंच
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एबिएंट लाइटिंग सेटअप
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✅ड्युअल कलर
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✅मल्टी कलर
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पावर्ड फ्रंट सीट्स
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✅6-तरफ़ा (चालक/को-ड्राइवर)
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✅ (केवल ड्राइवर साइड, मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ)
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बॉस मोड
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✅ (मैन्युअल)
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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मसाज सीट
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✅(केवल पीछे की ओर)
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इंफोटेनमेंट
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10.1 इंच की टचस्क्रीन
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12.3 इंच की टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25 इंच का डिस्प्ले
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10.25 इंच का डिस्प्ले
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को ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन
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वायरलेस फ़ोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर
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साउंड बार के साथ 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम
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एयर प्योरिफायर
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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✅(अडेप्टिव)
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(डुअल-ज़ोन)
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कीलेस एंट्री
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सनरूफ़
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पैनोरमिक
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पैनोरमिक
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पीछे की ओर धूप से बचाव के लिए शेड
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आगे और पीछे का सेंटर आर्मरेस्ट
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पावर्ड टेलगेट
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हेड अप डिस्प्ले
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❌
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✅(टॉप स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है)
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स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें
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ड्राइव मोड
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❌
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3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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पार्किंग सेंसर
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आगे और पीछे
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आगे और पीछे
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पार्किंग कैमरा
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केवल पीछे से देखने योग्य
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360 डिग्री
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिकस्टेबिलिटी कंट्रोल)
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ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)
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❌
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रेन सेंसिंग वाइपर
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
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✅(केवल 1.5-टर्बो)
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डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर
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हिल होल्ड असिस्ट
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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केवल वॉर्निंग
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एडीएएस
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❌
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✅(लेवल-2)
- हालांकि स्कोडा कुशाक टाटा सिएरा से कुछ मामलों में बेहतर है, फिर भी कंफर्ट और फीचर्स के मामले में टाटा सिएरा कहीं अधिक एडवांस्ड है।
- टाटा सिएरा में बेहतर टेक्नोलॉजी पैकेज है, जिसमें को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन जैसे अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं, जिनका उपयोग लंबी यात्रा के दौरान गेम खेलने और शो देखने के लिए किया जा सकता है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बड़ा है और अधिक स्पीकर, साउंड बार और डॉल्बी एटमॉस के साथ साउंड सिस्टम का अनुभव अपने सेगमेंट में बेस्ट है।
- टाटा सिएरा में अन्य अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स में मैनुअल बॉस मोड, ड्राइवर सीट के लिए वेलकम और मेमोरी सेटिंग्स, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, रियर सन शेड्स और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।
- स्कोडा कुशाक में टाटा सिएरा की तुलना में केवल पावर्ड को-ड्राइवर सीट और रियर सीट मसाज की सुविधा मिलती है।
- सुरक्षा पैकेज के मामले में भी टाटा सिएरा स्कोडा कुशाक से कहीं अधिक मजबूत है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा, सटीक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं।
पावरट्रेन
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विनिर्देश
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2026 स्कोडा कुशाक
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टाटा सिएरा
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5 लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
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1.5 लीटर डीजल इंजन
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शक्ति
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115 पीएस
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150 पीएस
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106 पीएस
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160 पीएस
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118 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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145 एनएम
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255 एनएम
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260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी^
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7-स्पीड डीसीटी*
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6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*
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6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
*DCT - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन, ^AT - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
- 2026 स्कोडा कुशाक अब भी केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध है। वहीं, टाटा सिएरा में आपको कई विकल्प मिलते हैं जिनमें नैचुरल पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन शामिल है।
- परफॉर्मेंस की बात करें तो, कुशाक के दोनों इंजन अलग-अलग उपयोगों के लिए अच्छी ड्राइविंग सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि सिएरा का नैचुरल पेट्रोल इंजन कुशाक के समान स्पेसिफिकेशन्स वाला है, लेकिन यह केवल शहर के लिए ही उपयुक्त है और हाईवे पर कुशाक के छोटे इंजन जितनी आसानी से नहीं चलता।
- सिएरा का डीजल इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन है। हालांकि, ऑटोमैटिक डीजल से बेहतरीन माइलेज की उम्मीद न करें।
- ज्यादा पावर का मतलब हमेशा तेज़ स्पीड नहीं होता, और यही बात सिएरा और कुशाक के बड़े टर्बो-पेट्रोल इंजनों की तुलना करने पर भी लागू होती है। सिएरा भले ही अधिक आउटपुट दे, लेकिन कुशाक तेज़ स्पीड का एक्सपीरियंस कराएगी और अपने क्विक-शिफ्टिंग डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ अधिक रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है।
कारदेखो ओपिनियन
अगर सिर्फ कागजी तथ्यों और आंकड़ों की बात करें तो टाटा सिएरा निःसंदेह विजेता है। यह पूरे सेगमेंट में सबसे महंगी कार हो सकती है, लेकिन यह अपनी कीमत को पूरी तरह से जायज ठहराती है क्योंकि इसमें सबसे शानदार और बड़ा केबिन मिलता है जो कुछ एंट्री-लेवल लग्जरी कारों से भी ज्यादा फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रदान करता है। यह कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है जो विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं और इसकी ड्राइविंग भी उन परिवारों के लिए बेहतरीन है जो कंफर्म को सर्वोपरि मानते हैं; इसलिए यह एक शानदार विकल्प है, चाहे आप खुद परिवार के साथ ड्राइव करें या किसी और से इसे चलवाएं।
दूसरी ओर, स्कोडा कुशाक एक खास सेगमेंट में आती है। यह सिएरा जितनी बड़ी नहीं है और न ही सड़क पर इसकी उतनी दमदार रोड प्रजेंस है, लेकिन फिर भी यह उतनी ही प्रीमियम दिखती है। यह उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें चार वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि इसमें सिएरा की तरह कई शानदार फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसके फीचर्स की कोई कमी नहीं है, जिससे इसे खरीदने का विचार ही बदल जाए। ड्राइविंग के एक्सपीरियंस के मामले में सिएरा कुशाक से पीछे रह जाती है। कार के शौकीनों के लिए कुशाक सबसे बेहतरीन कारों में से एक है और यह कंफर्ट के मामले में भी कोई खास समझौता नहीं करती।
अगर आप कभी-कभार कार से मौज-मस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कार पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाए, तो स्कोडा कुशाक सबसे बढ़िया विकल्प है। यह मौज-मस्ती और प्रैक्टिकेलिटी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकेलिटी के साथ-साथ ढेर सारे फीचर्स और कंफर्ट चाहिए, तो टाटा सिएरा कहीं बेहतर विकल्प है। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह अपने सेगमेंट की बेहतरीन कारों में से एक है।
अन्य विकल्प
अगर आप कुछ अन्य विकल्प देखना चाहते हैं, तो आप इन पर विचार कर सकते हैं:
- हुंडई क्रेटा: इसमें लगभग हर उपयोग के लिए उपयुक्त इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। इस कीमत पर मिलने वाली फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के मामले में इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है।
- मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइब्रिडर: ये एसयूवी फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के मामले में सेगमेंट के स्टैंडर्ड पर खरी उतरती हैं, साथ ही शानदार रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ लगातार 20 किमी प्रति लीटर से अधिक का माइलेज देती हैं। पूरे सेगमेंट में इनका राइड और हैंडलिंग बैलेंस भी बेहतरीन है और इनमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी उपलब्ध है।
- मारुति विक्टोरिस: मारुति ग्रैंड विटारा के समान ही मूलभूत फीचर्स को शेयर करती है, लेकिन इसे ज्यादा मॉर्डन और फीचर-लोडेड पैकेज में पेश किया गया है। बूट स्पेस को प्रभावित किए बिना अंडरबॉडी सीएनजी किट भी इसकी एक खास विशेषता है।
- टाटा सिएरा: विभिन्न प्रकार के इंजन विकल्पों, भरपूर स्पेस और प्रैक्टिकेलिटी, सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले फीचर्स, हाई-टेक इक्विमेंट्स और बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ सेगमेंट में एक सच्चा बेंचमार्क है।
- किआ सेल्टोस: इस सेगमेंट में एक और शानदार कार, अपने सेगमेंट में सबसे बड़े साइज के साथ-साथ उन खूबियों का दावा करती है जो हमेशा से इसके पक्ष में रही हैं जिनमें शानदार कंफर्ट, एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी, कई इंजन विकल्प और परिवार के लिए उपयुक्त एर्गोनॉमिक्स।
- एमजी एस्टर: इस सेगमेंट में सबसे शानदार इंटीरियर एक्सपीरियंस देती है, लेकिन सीमित इंजन विकल्पों (केवल नेचुरल पेट्रोल) और समय-समय पर अपडेट की कमी के कारण, यह ओवरऑल एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है।
- होंडा एलिवेट: इस सेगमेंट की सबसे सेफ और प्रैक्टिकल विकल्प, नए ड्राइवरों के लिए बेहद सुविधाजनक है।
- इसमें एक विशाल केबिन, बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी पैकेज, और आरामदायक राइड क्वालिटी मिलती है। बस टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प की कमी खलती है।
- रेनो डस्टर: फीचर्स या स्पेस के मामले में यह सेगमेंट का बेंचमार्क नहीं है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में यह सबसे आगे है। यह मज़ेदार, आकर्षक, टिकाऊ और कंफर्टेबल है - सब कुछ एक साथ। यह एक प्रॉपर एसयूवी का अहसास देती है जो आपको खराब सड़कों पर भी आत्मविश्वास से ड्राइव करने में मदद करती है।
- टाटा कर्व: सेगमेंट में मौजूद समकालीन बॉडी स्टाइल के अलावा, यह एसयूवी-कूपे शेप के साथ अलग पहचान बनाती है। इसमें अच्छे फीचर्स और सेफ्टी पैकेज, कई पावरट्रेन विकल्प और कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकेलिटी और स्पेस के मामले में यह थोड़ी कमज़ोर है।
- फोक्सवैगन टाइगन: स्कोडा कुशाक के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह कार इस सेगमेंट में सबसे नए विकल्पों में से एक है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो दमदार परफॉर्मेंस और शानदार हैंडलिंग के साथ-साथ पर्याप्त फीचर्स और कंफर्ट से भरपूर कार चाहते हैं, जो उनके परिवार को निराश न करे।