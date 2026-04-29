2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट Vs टोयोटा हाइराइडर: सेगमेंट एक मगर पर्सनेलिटी अलग

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प्रकाशित: अप्रैल 29, 2026 06:53 pm । भानु

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हाल ही में, स्कोडा ने कुशाक का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें बदले हुए एक्सटीरियर डिज़ाइन, नए फीचर्स से लैस बेहतर इंटीरियर और इंजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, हमेशा की तरह भरोसेमंद टोयोटा हाइराइडर है, जो 20 लाख रुपये से कम कीमत में एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प है और एक ऑलराउंड पैकेज प्रदान करती है।

तो अगर आप 20 लाख रुपये से कम कीमत में एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो संभव है कि आपने इन एसयूवी को शॉर्टलिस्ट किया हो या इनके फीचर्स से आप प्रभावित हों। अगर ऐसा है, तो आप सही जगह पर आए हैं क्योंकि हम आपको इनके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, डायमेंशंस और इंजन के बारे में विस्तार से बताएंगे।

कीमत

मॉडल स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर कीमत (एक्स-शोरूम) 10.69 लाख रुपये से लेकर 18.99 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये से लेकर 19.99 लाख रुपये

दोनों एसयूवी के बेस वेरिएंट की कीमत लगभग एक जैसी है, जिसमें मात्र 30,000 रुपये का मामूली अंतर है।

टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत में एक लाख रुपये का अंतर है, और हाइराइडर की कीमत ज्यादा है।

आइए इन दोनों एसयूवी के स्पेसिफिकेशंस पर डालते हैं एक नज़र:

डायमेंशंस

पैरामीटर स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर अंतर लंबाई 4229 मिलीमीटर 4365 मिलीमीटर (-136 मिलीमीटर) चौड़ाई 1760 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर (-35 मिलीमीटर) ऊंचाई 1612 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर (-33 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर +51 मिलीमीटर बूट स्पेस 385 लीटर 373 लीटर* +12 लीटर

*नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के लिए

लंबाई के मामले में कुशाक हाइराइडर से काफी छोटी नजर आती है।

चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में हाइराइडर थोड़ी आगे है, लेकिन मामूली अंतर से।

व्हीलबेस के मामले में कुशाक आगे है और एक्सट्रा व्हीलबेस से केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है।

बूट स्पेस के आंकड़े लगभग समान हैं, कुशाक में 12 लीटर ज्यादा स्पेस मिलता है।

कलर विकल्प

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर शिमला ग्रीन* कैफे व्हाइट* चेरी रेड* एनटाइसिंग सिल्वर* स्टील ग्रे* गेमिंग ग्रे ब्रिलियंट सिल्वर* स्पोर्टिन रेड* कैंडी व्हाइट* मिड नाइट ब्लैक कार्बन स्टील केव ब्लू डीप ब्लैक स्पीडी ब्लू* लावा ब्लू —

*चुनिंदा वेरिएंट में काले रंग की छत का विकल्प भी उपलब्ध है

दोनों एसयूवी कई कलर्स में उपलब्ध हैं। कुशाक में एक एक्सट्रा कलर विकल्प मिलता है।

शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे कुशाक के नए कलर हैं।

कुशाक के ग्रीन, ग्रे, सिल्वर और व्हाइट कलर ड्यूल-टोन विकल्प के साथ आते हैं।

हाइराइडर के व्हाइट, सिल्वर, रेड और ब्लू कलर ब्लैक कलर की रूफ के साथ उपलब्ध हैं।

स्पोर्टी वेरिएंट:

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुशाक के साथ, आपको स्पोर्टी स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट भी मिलते हैं, जिनके एक्सटीरियर में ब्लैक कलर के एलिमेंट्स और इंटीरियर में ब्लैक थीम दी गई है।

पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशन स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन (सीएनजी के साथ) पावर 115 पीएस 150 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 137 एनएम 144 एनएम 122 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (नया) 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ई-CVT 5-स्पीड मैनुअल ड्राइवट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव/ऑल व्हील ड्राइव(केवल ऑटोमैटिक मॉडल में) फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव

DCT - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, AT - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, CVT - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

कुशाक दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती है, जबकि हाइराइडर हाइब्रिड और सीएनजी विकल्पों के साथ एफिशिएंस पर फोकस रखती है।

यदि परफॉर्मेंस और फास्ट ड्राइविंग आपकी प्राथमिकता है, तो कुशाक का 1.5 टर्बो इंजन चुनें।

हाइराइडर 20 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध कुछ चुनिंदा हाइब्रिड सेटअप वाली कारों में से एक है, और यदि आप एफिशिएंसी चाहते हैं तो यह इंजन विकल्प चुनें।

हाइराइडर के सीएनजी इंजन में पावर के मामले में कुछ समझौता करना पड़ता है, लेकिन कम ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है।

फीचर्स

फीचर्स स्कोडा कुशाक टोयोटा हाइराइडर ऑटो एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ व्हील्स 17 इंच के अलॉय व्हील्स 17 इंच के अलॉय व्हील्स रूफ रेल ✅ ✅ इल्युमिनेटेड रियर लोगो ✅ ❌ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1 इंच की टचस्क्रीन 9 इंच की टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25 इंच का डिस्प्ले 7 इंच का डिस्प्ले वायरलेस फ़ोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर साउंड सिस्टम 6-स्पीकर क्लैरियन ब्रांडेड ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन सिंगल जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ पीछे के सनशेड ❌ ✅ ड्राइव मोड ❌ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅ पावर्ड सीट्स 6-वे ड्राइवर और को-ड्राइवर 8-वे ड्राइवर पीछे की सीट पर मसाज फ़ंक्शन ✅ ❌ सनरूफ़ पैनोरमिक पैनोरमिक आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक मॉडल में) ✅ (केवल ऑटोमैटिक मॉडल में) कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ हेड्स-अप डिस्प्ले ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅ 360-डिग्री कैमरा ❌ (केवल रिवर्स मोड में) ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वायपर ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ केवल पीछे रियर डीफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅(केवल वॉर्निंग) ✅

टेबल के अनुसार, कुशाक में टोयोटा एसयूवी की तुलना में इल्युमिनेटेड लोगो, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर से चलने वाली को-ड्राइवर सीट और यहां तक ​​कि रियर सीट मसाजर भी मिलता है।

वहीं दूसरी ओर, हाइराइडर में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले मिलता है, जो कुशाक में नहीं दिया गया है।

ध्यान दें:

इन दोनों एसयूवी में एडीएएस फीचर नहीं दिया गया है। अगर आपको एडीएएस और हाइराइडर जैसा पैकेज चाहिए, तो आप मारुति विक्टोरिस पर विचार कर सकते हैं।

कारदेखो ओपिनियन

अगर आपकी प्राथमिकता ड्राइविंग का आनंद, दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस है और आपको कॉम्पैक्ट डायमेंशन से कोई दिक्कत नहीं है, तो 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट चुनें। फिलहाल, कुशाक का इंटीरियर भी पहले से ज़्यादा आलीशान और अच्छी तरह से सजा धजा है। इसके अलावा, आपको आकर्षक स्पोर्टी ट्रिम्स भी मिलते हैं जो केबिन के अंदर और बाहर दोनों तरफ एक्सक्लूसिव लुक देते हैं। इतना ही नहीं, कुशाक की ओवरऑल सेफ्टी और फास्ट स्पीड पर स्थिरता हाइराइडर से बेहतर होने की उम्मीद है।



अगर आपकी प्राथमिकता फ्यूल एफिशिएंसी, कम ऑपरेशनल कॉस्ट और लंबे समय तक की निश्चिंतता है, तो टोयोटा हाइराइडर चुनें। इसके हाइब्रिड और सीएनजी विकल्प इसे इस सेगमेंट की सबसे किफायती एसयूवी में से एक बनाते हैं, वहीं 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स इसे और भी प्रैक्टिकल और वर्सेटाइल बनाती हैं। यह बेहद कंफर्टेबल राइड भी प्रदान करती है, जो खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर काफी मददगार साबित होगी।

संक्षेप में, कुशाक उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प है जिन्हें ड्राइविंग का शौक है, जबकि हाइराइडर उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो एफिशिएंसी और रोजमर्रा की उपयोगिता को प्राथमिकता देते हैं।

यहां कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

आप कौन सी एसयूवी चुन रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।

