    2026 मारुति ब्रेजा पहली बार टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानिए इससे जुड़ी सभी जानकारी

    प्रकाशित: नवंबर 19, 2025 03:46 pm । स्तुति

    ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई नए फीचर दिए जा सकते हैं और अतिरिक्त प्रेक्टिकेलिटी के लिए इसमें अंडर-बॉडी सीएनजी किट भी मिल सकती है 

    Maruti Brezza Facelift

    नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को पहली बार भारत में टेस्ट करते देखा गया है। हालांकि, यह गाड़ी पूरी तरह कवर से ढ़की हुई नजर आई है। भारत में इसे 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, मौजूदा ब्रेजा भारत में 2022 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसे अपडेट की काफी समय से दरकार है। अनुमान है कि अपकमिंग मारुति ब्रेजा में कई हल्के फुल्के डिजाइन अपडेट दिए जा सकते हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जा सकते हैं। यहां देखें फेसलिफ्ट ब्रेजा से जुड़ी जानकारी :- 

    डिजाइन 

    Maruti Brezza Facelift

    जारी हुए नए स्पाय शॉट पर गौर करें तो 2026 मारुति ब्रेजा में नए डिजाइन के 4-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसकी टेलगेट डिजाइन मौजूदा ब्रेजा से काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन अनुमान है कि मारुति इसमें आगे और पीछे वाले बंपर पर कई हल्के फुल्के बदलाव कर सकती है। फेसलिफ्ट ब्रेजा की सामने आई तस्वीरों में रूफ रेल्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और मौजूदा मॉडल जैसी विंडो फ्रेम नजर आई है।

    इस अपकमिंग कार में नई डिजाइन की ग्रिल और हेडलाइट भी दी जा सकती है। 

    इंटीरियर और फीचर 

    Maruti Brezza Dashboard

    एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सोनेट जैसी फीचर लोडेड एसयूवी कारों का दबदबा है, मौजूदा ब्रेजा के इंटीरियर को नए जमाने के साथ मॉडर्न बनाए रखने के लिए कुछ अपडेट की जरूरत है। हाल ही में हुंडई वेन्यू को भी अपडेट किया गया है जिसमें ब्रेजा के मुकाबले यह सभी फीचर दिए गए हैं। अनुमान है कि मारुति इसमें नई कलर थीम और अपहोल्स्ट्री दे सकती है जो इसके केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देगी। 

    इस गाड़ी में बड़ा इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। अनुमान है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट वर्जन में पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें भी दी जा सकती है।

    इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार फीचर शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी को भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है, यहां देखें इसका मौजूदा ब्रेजा से कंपेरिजन। 

    इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    इस एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही होगा। वर्तमान में मारुति ब्रेजा गाड़ी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    ब्रेजा सीएनजी वर्जन का पावर आउटपुट 88 पीएस और 121.5 एनएम है। अनुमान है कि मारुति ज्यादा बूट स्पेस के लिए ब्रेजा सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दे सकती है। 

    कीमत और मुकाबला

    Maruti Brezza

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार की कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती के बाद ब्रेजा की मौजूदा वेरिएंट-वाइज कीमतें। इसका मुकाबला स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर से रहेगा। यहां देखें सब-4 मीटर एसयूवी कारों की अक्टूबर महीने की सेल्स रिपोर्ट

    2026 मारुति ब्रेजा पहली बार टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानिए इससे जुड़ी सभी जानकारी
