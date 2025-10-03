सभी
    जीएसटी दर में कटौती के बाद मारुति ब्रेजा की नई कीमत: देखिए पुरानी और नई प्राइस में कितना है अंतर

    प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2025 10:54 am । स्तुति

    94 Views
    • Write a कमेंट

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति की सबसे पॉपुलर सब-4 मीटर कार ब्रेजा अब 1.12 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है

    Maruti Brezza

    • नई जीएसटी दरें लागू होने के कारण मारुति ब्रेजा के सभी वेरिएंट्स की कीमत घट गई है।

    • इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस एटी पर सबसे ज्यादा 1.12 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। 

    • मारुति ने ब्रेजा के बाकी सभी वेरिएंट की कीमतें 43,000 रुपये से लेकर 1.07 लाख रुपये तक कम कर दी है।

    • ब्रेजा पर लगने वाली जीएसटी दरें अब 45 प्रतिशत से घट कर 40 प्रतिशत हो गई हैं। 

    • मारुति ब्रेजा की नई कीमतें 8.26 लाख रुपये से 12.86 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच हो गई हैं।

    अब तक आप नई जीएसटी 2.0 दरें लागू होने के कारण अलग-अलग कार कंपनियों की गाड़ियों की कीमतें कितनी कम हुई है यह देख चुके होंगे। जीएसटी दरों में कटौती का सबसे ज्यादा फायदा सब-4 मीटर सेगमेंट की कारों को मिला है, जिसमें मारुति ब्रेजा भी शामिल है। यदि आप भी मारुति ब्रेजा को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी नई कीमतें देख सकते है :- 

    वेरिएंट-वाइज प्राइस में कटौती 

    मैनुअल

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    एलएक्सआई एमटी

    8.69 लाख रुपये

    8.26 लाख रुपये

    (- 43,000 रुपये)

    एलएक्सआई सीएनजी एमटी

    9.64 लाख रुपये

    9.17 लाख रुपये

    (- 47,000 रुपये)

    वीएक्सआई एमटी

    9.75 लाख रुपये

    9.26 लाख रुपये

    (- 49,000 रुपये)

    वीएक्सआई सीएनजी एमटी 

    10.70 लाख रुपये

    10.17 लाख रुपये

    (- 53,000 रुपये)

    जेडएक्सआई एमटी

    11.26 लाख रुपये

    10.40 लाख रुपये

    (- 86,000 रुपये)

    जेडएक्सआई सीएनजी एमटी

    12.21 लाख रुपये

    11.31 लाख रुपये

    (- 90,000 रुपये)

    जेडएक्सआई प्लस एमटी

    12.58 लाख रुपये

    11.51 लाख रुपये

    (- 1.07 लाख रुपये)

    ऑटोमेटिक 

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    वीएक्सआई एटी ^

    11.15 लाख रुपये

    10.60 लाख रुपये

    (- 55,000 रुपये)

    जेडएक्सआई एटी^

    12.66 लाख रुपये

    11.75 लाख रुपये

    (- 91,000  रुपये)

    जेडएक्सआई प्लस एटी^

    13.98 लाख रुपये

    12.86 लाख रुपये

    (- 1.12 लाख रुपये)

    ^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    • मारुति ब्रेजा के फुली लोडेड जेडएक्सआई प्लस एटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.12 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। 

    • मारुति ने ब्रेजा के बाकी वेरिएंट की कीमतें 43,000 रुपये से लेकर 1.07 लाख रुपये तक घटा दी है। 

    • इस एसयूवी कार के सीएनजी वेरिएंट की कीमत 47,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये के बीच हो गई है। 

    कीमत में कटौती की वजह

    Maruti Brezza

    मारुति ब्रेजा एक सब-4 मीटर कार है और इसमें 1500सीसी तक का इंजन दिया गया है, ऐसे में इस एसयूवी कार पर स्विफ्ट और डिजायर जैसे सब-4 मीटर मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा टैक्स लगता था। इस गाड़ी पर 17 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस के साथ कुल टैक्स 45 प्रतिशत लगता था। यहां देखें मारुति ब्रेजा पर अब कितना लगेगा टैक्स :- 

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)

    नई जीएसटी दरें 

    बचत 

    1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली सब-4 मीटर (पेट्रोल) कार 

    45 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस)

    40 प्रतिशत

    5 प्रतिशत

    यदि आप यह जानना चाहते हैं कि दूसरी कारों पर जीएसटी में कितनी कटौती हुई है तो यहां पढ़ सकते हैं। 

    अगर आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती से मारुति एरीना और नेक्सा कारें कितनी प्रभावित हुई हैं तो यहां देख सकते हैं :- 

    नई कीमतें कब से होंगी लागू?

    Maruti Brezza

    22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद मारुति ब्रेजा की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और कार कंपनियां अपनी गाड़ियों पर कीमत में कटौती के साथ कई फेस्टिव ऑफर भी दे रही है, ऐसे में हमें लगता है कि यह गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। यदि आप मारुति ब्रेजा को घर लाना चाहते हैं तो यहां हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं जिससे आपको इसकी परफॉरमेंस का अंदाजा लग सकेगा। आप मारुति की इन एसयूवी कारों का लॉन्ग-टर्म रिव्यू भी देख सकते हैं :- 

    मुकाबला

    Maruti Brezza

    चूंकि ब्रेजा एक सब-4 मीटर एसयूवी कार है, ऐसे में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और स्कोडा कायलाक से है। 

    यदि आप ब्रेजा के मुकाबले टाटा नेक्सन को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यहां इसकी नई वेरिएंट-वाइज कीमत देख सकते हैं। 

