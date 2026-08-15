Mahindra BE 6 SPORTEQ पर इन तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

Published On अगस्त 15, 2026 17:02 ist

Aug 15, 2026 17:02 IST

last updated on Aug 15, 2026 17:02 IST

Aug 15, 2026 17:02 IST

published on Aug 15, 2026 17:02 IST

Mahindra ने अपनी स्पोर्टी इलेक्ट्रिक SUV BE 6 के वेरिएंट लाइनअप को बड़े अपडेट के साथ रिफ्रेश कर दिया है। Scorpio Lifestyler पिकअप ट्रक की शोकेसिंग के फौरन बाद कंपनी ने BE 6 को दो नई लाइन्स, SPORTEQ और Formula E, में उतारा। इस रिफ्रेश में नया 70 kWh बैटरी पैक, एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बैटरी-एज-अ-सर्विस (BaaS) का ऑप्शन भी शामिल हो गया है। SPORTEQ लाइनअप में कुल पांच वेरिएंट्स हैं, यानी SPORTEQ One, Two, Three, Three Plus और Four। इसका लॉन्च एडिशन SPORTEQ Four पर बेस्ड है। Formula E लाइनअप की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट्स मिलते हैं, Formula E और Formula E Freedom Edition, जो SPORTEQ Three और Four पर आधारित हैं। आइए इस पूरे लाइनअप की हर डिटेल पर नजर डालते हैं।

डिजाइन

Mahindra BE 6 का डिजाइन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है — और नए अपडेट्स के बाद यह और भी शार्प हो गया है। फ्यूचरिस्टिक, अग्रेसिव लुक सड़क पर इसे बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। कंपनी ने बेस डिजाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं की, और ठीक भी किया — क्योंकि इसका फंकी, एलियन जैसा स्टांस ही इसकी असली पहचान है। शार्प लाइन्स, स्कल्प्टेड सर्फेस और एयरोडायनामिक सिल्हूट मिलकर इसे एक प्रोडक्शन-रेडी कॉन्सेप्ट कार का फील देते हैं। बस दिखावे की बात नहीं। यह डिजाइन फंक्शनल भी है, एयरफ्लो को ऑप्टिमाइज करके बेहतर रेंज देने में मदद करता है।

फ्रंट

सामने से BE 6 का लुक पहले जैसा ही बोल्ड और आक्रामक है। C-शेप्ड LED DRLs इसकी पहचान हैं, जो अग्रेसिव फेस को और धारदार बनाती हैं। साथ में डुअल-पॉड LED हेडलैंप्स का सेटअप है, रात में विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। इस रिफ्रेश में कुछ नए कलर ऑप्शन्स भी आए हैं। लॉन्च एडिशन के लिए Graphite Stone शेड नया है, जिसे कंपनी ने पहले टीजर्स में दिखाया था। 7XO का पॉपुलर Ruby Velvet शेड अब BE 6 में भी मिलता है, जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और निखारता है।

प्रैक्टिकल टच भी है — नहीं, एक 'फ्रंक' (फ्रंट ट्रंक) फ्रंट में दिया गया है, जिसमें ऑफिस बैग या रोजमर्रा का छोटा-मोटा सामान आसानी से आ जाता है।

साइड

साइड से देखें तो Mahindra BE 6 का मस्कुलर और डायनामिक प्रोफाइल फौरन नजर पकड़ता है। बॉडी पर शार्प क्रीज और ऊपर उठती विंडो लाइन — गाड़ी खड़ी होने पर भी मोशन का एहसास कराती है।

ब्लैक्ड-आउट ORVMs, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और 19-इंच के एयरोडायनामिक व्हील्स मिलकर स्पोर्टी लुक को और पक्का करते हैं। रूफलाइन पीछे की तरफ धीरे ढलती है, जिससे कूपे-एसयूवी यानी फास्टबैक वाला अंदाज आता है। उभरे हुए व्हील आर्च के चारों तरफ मोटी ब्लैक क्लैडिंग इसके रग्ड और अग्रेसिव स्टांस को पूरी तरह जमा देती है।

रियर

BE 6 का रियर उतना ही शार्प और फ्यूचरिस्टिक है जितना फ्रंट। टेलगेट के दोनों किनारों पर वर्टिकली लगे C-शेप्ड LED टेललैंप्स फ्रंट DRLs के डिजाइन से मेल खाते हैं। इस अपडेट की सबसे बड़ी बात है नया कस्टमाइजेबल टेललैंप, जिसमें पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है। यंग खरीदारों को यह फीचर खूब भाएगा।

टेलगेट का लुक क्लीन और मिनिमलिस्टिक है, बीच में Mahindra का नया 'ट्विन-पीक्स' लोगो और एक स्लीक स्टॉपलाइट दी गई है। स्कल्प्टेड लोअर बंपर, ब्लैक क्लैडिंग और एंगुलर डिटेलिंग मिलकर रियर को चौड़ा और मजबूत दिखाते हैं। बंपर के निचले कोनों पर शार्प कट्स और सिल्वर एक्सेंट इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और पक्का करते हैं।

इंटीरियर

BE 6 का केबिन अंदर घुसते ही मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत है नया 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले, जो पहले XEV 9e और XEV 9s जैसे कॉन्सेप्ट्स में देखा जा चुका था। को-ड्राइवर को इसके जरिए एंटरटेनमेंट और व्हीकल इन्फॉर्मेशन सब एक जगह मिलती है।

डैशबोर्ड, डोर पैड्स और सीटों पर नया Racing-Tan इंटीरियर थीम है, जो पूरे केबिन को अपमार्केट लुक देता है। ड्राइवर की साइड पर पुराना हेलो इंस्ट्रूमेंट पैनल हटाकर अब एक पारंपरिक स्ट्रेट लेआउट लगाया गया है। एविएशन थीम बरकरार है। एयरक्राफ्ट से प्रेरित रूफ-माउंटेड कंट्रोल्स और थ्रस्ट-लीवर स्टाइल का गियर सिलेक्टर इसे और पक्का करते हैं।

पीछे बैठने वालों को रियर AC वेंट्स, कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट मिलता है। बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ, जिसमें इल्यूमिनेटेड पैटर्न भी हैं, केबिन को खुला और हवादार बनाती है। बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, लंबी ट्रिप पर जाने वाले परिवारों के लिए जगह की कोई कमी नहीं।

कलर ऑप्शन

Mahindra BE 6 SPORTEQ कुल 9 कलर ऑप्शन में आती है, और इनमें कुछ नए शेड्स भी हैं:

Ruby Velvet (नया)

Rosso Impulso (नया रंग)

Graphite Storm (नया)

Tango Red

Firestorm Orange

Deep Forest

Desert Myst

Everest White

Stealth Black

Rosso Impulso कलर सिर्फ Formula E एडिशन में मिलेगा, और Graphite Storm शेड केवल लॉन्च एडिशन के साथ आता है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Mahindra BE 6 अपने सेगमेंट में सबसे आगे खड़ी है। डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग — तीनों मिलते हैं। डैशबोर्ड पर 12.3-इंच का ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप है, जिसके साथ वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay भी काम करता है।

कनेक्टेड टेक की बात करें तो Google Gemini का इंटीग्रेशन भी दिया गया है। म्यूजिक के लिए 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम है, जो Dolby Vision और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है। इसके ऊपर हेड-अप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी मिलती हैं।

सेफ्टी के मामले में यह गाड़ी काफी दमदार है। 7 एयरबैग्स, 540-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, ESP और TPMS — यह सब स्टैंडर्ड मिलते हैं।

इसके अलावा एक खास फीचर भी है। "Revive SOS Mode" नाम का यह फीचर बैटरी 0% होने के बाद भी 13 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज देता है, जिससे ड्राइवर नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सके। बस एक पकड़ है — गाड़ी की पूरी लाइफ में इसे सिर्फ 5 बार ही एक्टिवेट किया जा सकता है।

ड्राइवट्रेन ऑप्शन

Mahindra ने BE 6 के पावरट्रेन लाइनअप को बढ़ाया है। पहले से मौजूद 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के साथ अब एक 70 kWh का नया ऑप्शन भी आ गया है। पावर और रेंज, दोनों का अच्छा बैलेंस चाहिए तो यह ऑप्शन काम का है। सभी वेरिएंट्स सिंगल मोटर सेटअप के साथ मिलते हैं।

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 548 किलोमीटर 651 किलोमीटर 683 किलोमीटर पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम

कीमत और वेरिएंट

Mahindra BE 6 SPORTEQ की कीमतें काफी कॉम्पिटिटिव हैं। यह 5 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस प्राइस Rs 19.45 लाख रुपये है और टॉप-स्पेक लॉन्च एडिशन Rs 26.95 लाख रुपये तक जाता है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम)। कंपनी ने 'बैटरी-एज-अ-सर्विस' (BaaS) का ऑप्शन भी रखा है। इससे शुरुआती खरीद लागत काफी घट जाती है। BaaS के साथ SPORTEQ One सिर्फ Rs 11.45 लाख रुपये में मिलती है, हालांकि हर किलोमीटर पर Rs 3.75 अलग से देने होंगे।

वेरिएंट 59 kWh (BaaS सहित) 59 kWh (बिना BaaS) 70 kWh 79 kWh SPORTEQ One 11.45 लाख रुपये + 3.75/km 19.45 लाख रुपये - - SPORTEQ Two 12.95 लाख रुपये + 3.75/km 20.95 लाख रुपये - - SPORTEQ Three - 21.95 लाख रुपये 22.95 लाख रुपये - SPORTEQ Three Plus - - 23.95 लाख रुपये 24.95 लाख रुपये SPORTEQ Four - - - 26.95 लाख रुपये SPORTEQ Launch Edition - - - 26.95 लाख रुपये

कंपेरिजन

Mahindra BE 6 का मुकाबला Tata Sierra EV, VinFast VF7, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV और Toyota Ebella जैसी EV से है।

कारदेखो ओपिनियन

Mahindra BE 6 पहले से ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी फीचर लिस्ट की वजह से चर्चा में थी। SPORTEQ लाइनअप ने इसे और एक पायदान ऊपर चढ़ा दिया है। नए बैटरी ऑप्शन, एक्स्ट्रा फीचर्स और शार्पर लुक मिलाकर इसे पहले से बेहतर बना देते हैं। जो खरीदार टेक-लोडेड, प्रीमियम और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह एक मजबूत दावेदार है। BaaS ओनरशिप मॉडल अलग बात है — कम शुरुआती लागत पर EV लेना चाहते हैं, तो यह रास्ता भी खुला है।