Scorpio Classic Facelift की लीक हुई तस्वीरों की सच्चाई के बारे में जानिए यहां

हाल ही में इंटरनेट पर अपडेटेड महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसे इसका फेसलिफ्ट वर्जन बताया जा रहा है। हालांकि, ये तस्वीरें महिंद्रा की तरफ से जारी नहीं की गई हैं और ना ही ये किसी लीक का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें असल में डिजिटल रेंडर हैं, जो किसी कलाकार ने अपनी कल्पना के आधार पर बनाए हैं। यहां इन रेंडर से मिलने वाले संकेतों और संभावित अपडेट के बारे में असल में जो जानकारी उपलब्ध है, उसे विस्तार से बताया गया है।

मिथ: लीक हुई तस्वीरों में स्कॉर्पियो क्लासिक का फ़ाइनल प्रोडक्शन मॉडल दिखाई दे रहा है

निष्कर्ष : गलत

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की ये तस्वीरें 3D रेंडर से बनाई गई हैं, जिनका किसी इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड रेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये फ़ैक्टरी या पेटेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से लीक हुई तस्वीरें नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीरें असल में रियल लग रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक के डिजाइन में लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, इसमें ग्रिल पैटर्न और बंपर कंटूर जैसे कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाया गया डिजाइन प्रोजेक्ट है।

मिथ: स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट जल्द लॉन्च हो रही है

निष्कर्ष : गलत

मौजूदा Scorpio Classic का ओरिजिनल वर्जन 2002 में लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग से लेकर अब तक इसमें समय-समय पर कई छोटे-मोटे अपडेट किए गए और इसकी बिक्री हमेशा से इतनी अच्छी रही है कि इस मॉडल को बंद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हालांकि, Mahindra पिछले कुछ सालों से इसमें छोटे-मोटे अपडेट करती रही है, लेकिन हमें जल्द ही इसमें किसी बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद नहीं है।

Mahindra ने Scorpio Classic को अपडेट करने का कोई प्लान नहीं बताया है और ना ही हमें इसके रिफ्रेश होने का संकेत देने वाला कोई नया पेटेंट मिला है।

रेंडर में क्या कल्पना की गई है

इन डिजिटल रेंडर्स में स्कॉर्पियो क्लासिक को कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ दिखाया गया है, जैसे कि:

नया फ्रंट बंपर और बड़ी फॉक्स स्किड प्लेट

अपडेटेड फॉग लैंप हाउसिंग

नए 5-स्पोक अलॉय व्हील्स, ब्लैक फिनिश के साथ

नई बॉडी क्लैडिंग

ORVMs में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर के साथ हाई-माउंट स्टॉप लैंप

वर्टिकल टेललैंप में थोड़ा-सा बदलाव

स्पोर्टी रूफ रेल्स और ब्लैक आउट एक्सटीरियर एक्सेंट

सबसे ज़्यादा चर्चा इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ फीचर के मिलने की हो रही है। यह फीचर एसयूवी सेगमेंट में एक आम फीचर बन गया है। Scorpio Classic में कभी भी सनरूफ नहीं दिया गया। सिंगल-पेन यूनिट शामिल होने से इसकी पॉपुलेरिटी काफी बढ़ सकती है।

Scorpio Classic से जुड़ी जानकारी

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का लुक आज भी वही पुराना दमदार है। इसका बॉक्सी स्टांस, ट्विन-पॉड हेडलैंप्स, फंक्शनल बोनट स्कूप और 6-स्लैट ग्रिल, मिलकर इसे सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस देती है। बंपर पर इसमें एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैंप्स और लोअर एयर डैम दिया गया है। इसमें फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसके SUV लुक को पूरा करती है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें व्हील के ऊपर की तरफ मस्कुलर हॉन्च मिलते हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं। इस गाड़ी में उठी हुई रूफलाइन के साथ चौड़े रूफ रेल्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें फ्लैट साइड-हिंज्ड टेलगेट दिया गया है। जो ग्राहक पारंपरिक, मस्कुलर SUV लुक चाहते हैं, उनके लिए यह डिजाइन अब भी उतना ही सही बैठता है।

Scorpio Classic का इंटीरियर कभी भी बहुत शानदार नहीं रहा, लेकिन यह फंक्शनल जरूर रहा। इसमें आगे वाली सीट पर अलग-अलग आर्मरेस्ट दिया गया है और ये सीट काफी सीधी और ऊंची हैं, जिससे इसमें बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। पीछे वाली सीटों में अच्छे कंफर्ट के लिए बीच में एक आर्मरेस्ट दिया गया है। इसमें दो कोलेप्सिबल साइड-फेसिंग सीटें दी गई हैं, जो भारत में ओल्ड स्टाइल वाली SUV की एक खास पहचान रही हैं।

फीचर और सेफ्टी

Mahindra Scorpio Classic एसयूवी कार में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वाइपर के साथ रियर वॉशर और क्रूज कंट्रोल जैसे कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें दो एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

Scorpio Classic में जांचा-परखा 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2.2-लीटर mHawk डीजल पावर 131 पीएस टॉर्क 300 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी

कारदेखो का कहना...

Scorpio Classic फेसलिफ्ट के रेंडर यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर महिंद्रा Scorpio Classic को अपडेट करती, तो वह कैसी दिखती। आज जो लोग Scorpio Classic खरीद रहे हैं, वे इसे लंबे समय से जानते हैं और उन्हें इसका जाना-पहचाना अंदाज ही पसंद है। इसलिए, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते। हालांकि, छोटे-मोटे फीचर्स और कॉस्मेटिक अपडेट इसे नयापन जरूर दे सकते हैं। पुरानी हो रही Scorpio Classic में सनरूफ जैसे फीचर्स का मिलना एक अच्छा बदलाव होगा। लेकिन, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भारत में यह कितने समय तक बिकती रहेगी। दूसरी ओर, यह काफी अच्छा समय है क्योंकि Scorpio N को एक छोटा फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और Scorpio Lifestyler (जो पिकअप वर्जन है) से हाल ही में पर्दा उठा है।