सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    Scorpio Classic Facelift की लीक हुई तस्वीरों की सच्चाई के बारे में जानिए यहां

    क्या आप Scorpio Classic का सनरूफ के साथ इंतजार कर रहे हैं?

    स्तुति
    स्तुति
    Published On अगस्त 15, 2026 17:35 ist
    info icon
    published onAug 15, 2026 17:34 IST
    last updated onAug 15, 2026 17:35 IST
    3 Views
    • Write a कमेंट

    Mahindra Scorpio Classic

    हाल ही में इंटरनेट पर अपडेटेड महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसे इसका फेसलिफ्ट वर्जन बताया जा रहा है। हालांकि, ये तस्वीरें महिंद्रा की तरफ से जारी नहीं की गई हैं और ना ही ये किसी लीक का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें असल में डिजिटल रेंडर हैं, जो किसी कलाकार ने अपनी कल्पना के आधार पर बनाए हैं। यहां इन रेंडर से मिलने वाले संकेतों और संभावित अपडेट के बारे में असल में जो जानकारी उपलब्ध है, उसे विस्तार से बताया गया है। 

    मिथ: लीक हुई तस्वीरों में स्कॉर्पियो क्लासिक का फ़ाइनल प्रोडक्शन मॉडल दिखाई दे रहा है

    निष्कर्ष : गलत

    महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की ये तस्वीरें 3D रेंडर से बनाई गई हैं, जिनका किसी इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड रेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये फ़ैक्टरी या पेटेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से लीक हुई तस्वीरें नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीरें असल में रियल लग रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक के डिजाइन में लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, इसमें ग्रिल पैटर्न और बंपर कंटूर जैसे कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाया गया डिजाइन प्रोजेक्ट है।

    Mahindra Scorpio Classic

    मिथ: स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट जल्द लॉन्च हो रही है

    निष्कर्ष : गलत

    मौजूदा Scorpio Classic का ओरिजिनल वर्जन 2002 में लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग से लेकर अब तक इसमें समय-समय पर कई छोटे-मोटे अपडेट किए गए और इसकी बिक्री हमेशा से इतनी अच्छी रही है कि इस मॉडल को बंद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हालांकि, Mahindra पिछले कुछ सालों से इसमें छोटे-मोटे अपडेट करती रही है, लेकिन हमें जल्द ही इसमें किसी बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद नहीं है।

    Mahindra Scorpio Classic

    Mahindra ने Scorpio Classic को अपडेट करने का कोई प्लान नहीं बताया है और ना ही हमें इसके रिफ्रेश होने का संकेत देने वाला कोई नया पेटेंट मिला है। 

    रेंडर में क्या कल्पना की गई है

    इन डिजिटल रेंडर्स में स्कॉर्पियो क्लासिक को कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ दिखाया गया है, जैसे कि:

    • नया फ्रंट बंपर और बड़ी फॉक्स स्किड प्लेट

    • अपडेटेड फॉग लैंप हाउसिंग

    • नए 5-स्पोक अलॉय व्हील्स, ब्लैक फिनिश के साथ

    • नई बॉडी क्लैडिंग

    • ORVMs में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स

    • रूफ-माउंटेड स्पॉइलर के साथ हाई-माउंट स्टॉप लैंप

    • वर्टिकल टेललैंप में थोड़ा-सा बदलाव

    •  स्पोर्टी रूफ रेल्स और ब्लैक आउट एक्सटीरियर एक्सेंट

    Mahindra Scorpio Classic

    सबसे ज़्यादा चर्चा इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ फीचर के मिलने की हो रही है। यह फीचर एसयूवी सेगमेंट में एक आम फीचर बन गया है। Scorpio Classic में कभी भी सनरूफ नहीं दिया गया। सिंगल-पेन यूनिट शामिल होने से इसकी पॉपुलेरिटी काफी बढ़ सकती है। 

    Scorpio Classic से जुड़ी जानकारी

    महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का लुक आज भी वही पुराना दमदार है। इसका बॉक्सी स्टांस, ट्विन-पॉड हेडलैंप्स, फंक्शनल बोनट स्कूप और 6-स्लैट ग्रिल, मिलकर इसे सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस देती है। बंपर पर इसमें एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैंप्स और लोअर एयर डैम दिया गया है। इसमें फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसके SUV लुक को पूरा करती है। 

    Mahindra Scorpio Classic

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें व्हील के ऊपर की तरफ मस्कुलर हॉन्च मिलते हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं। इस गाड़ी में उठी हुई रूफलाइन के साथ चौड़े रूफ रेल्स दिए गए हैं। 

    पीछे की तरफ इसमें फ्लैट साइड-हिंज्ड टेलगेट दिया गया है। जो ग्राहक पारंपरिक, मस्कुलर SUV लुक चाहते हैं, उनके लिए यह डिजाइन अब भी उतना ही सही बैठता है।

    Mahindra Scorpio Classic

    Scorpio Classic का इंटीरियर कभी भी बहुत शानदार नहीं रहा, लेकिन यह फंक्शनल जरूर रहा। इसमें आगे वाली सीट पर अलग-अलग आर्मरेस्ट दिया गया है और ये सीट काफी सीधी और ऊंची हैं, जिससे इसमें बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। पीछे वाली सीटों में अच्छे कंफर्ट के लिए बीच में एक आर्मरेस्ट दिया गया है। इसमें दो कोलेप्सिबल साइड-फेसिंग सीटें दी गई हैं, जो भारत में ओल्ड स्टाइल वाली SUV की एक खास पहचान रही हैं।

    फीचर और सेफ्टी 

    Mahindra Scorpio Classic

    Mahindra Scorpio Classic एसयूवी कार में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वाइपर के साथ रियर वॉशर और क्रूज कंट्रोल जैसे कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें दो एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर मिलते हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    Scorpio Classic में जांचा-परखा 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    2.2-लीटर mHawk डीजल 

    पावर

    131 पीएस 

    टॉर्क

    300 एनएम 

    गियरबॉक्स 

    6-स्पीड एमटी

    कारदेखो का कहना...

    Mahindra Scorpio Classic

    Scorpio Classic फेसलिफ्ट के रेंडर यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर महिंद्रा Scorpio Classic को अपडेट करती, तो वह कैसी दिखती। आज जो लोग Scorpio Classic खरीद रहे हैं, वे इसे लंबे समय से जानते हैं और उन्हें इसका जाना-पहचाना अंदाज ही पसंद है। इसलिए, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते। हालांकि, छोटे-मोटे फीचर्स और कॉस्मेटिक अपडेट इसे नयापन जरूर दे सकते हैं। पुरानी हो रही Scorpio Classic में सनरूफ जैसे फीचर्स का मिलना एक अच्छा बदलाव होगा। लेकिन, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भारत में यह कितने समय तक बिकती रहेगी। दूसरी ओर, यह काफी अच्छा समय है क्योंकि Scorpio N को एक छोटा फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और Scorpio Lifestyler (जो पिकअप वर्जन है) से हाल ही में पर्दा उठा है। 

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    महिंद्रा स्कॉर्पियो पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    Scorpio Classic Facelift की लीक हुई तस्वीरों की सच्चाई के बारे में जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है