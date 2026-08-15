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    2026 Mahindra BE 6 Formula E Edition भारत में लॉन्च: दो वेरिएंट में उपलब्ध, कीमत 24.45 लाख रुपये से शुरू

    2026 Mahindra BE 6 Formula E वेरिएंट्स में हेलो इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलना बरकरार है!

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    Published On अगस्त 15, 2026 15:22 ist
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    published onAug 15, 2026 15:22 IST
    last updated onAug 15, 2026 15:22 IST
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    Mahindra BE 6 Formula E Edition Launched

    महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV BE 6 का स्पेशल Formula E लाइनअप लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 24.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। BE 6 के फॉर्मूला E ट्रिम्स में बेस फॉर्मूला E शामिल है, जो कि SPORTEQ थ्री प्लस वेरिएंट पर बेस्ड है, और फॉर्मूला E फ्रीडम एडिशन SPORTEQ फोर वेरिएंट पर आधारित है। महिंद्रा BE 6 Formula E वेरिएंट लाइनअप में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    कीमत और वेरिएंट 

    महिंद्रा BE 6 Formula E लाइन SPORTEQ थ्री प्लस और  SPORTEQ फोर वेरिएंट पर बेस्ड है :-

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    Mahindra BE 6 Formula E

    24.45 लाख रुपये 

    Mahindra BE 6 Formula E Freedom Edition 

    26.95 लाख रुपये 

    महिंद्रा BE 6 Formula E दो वेरिएंट में उपलब्ध है। बेस वेरिएंट Mahindra BE 6 Formula E, SPORTEQ Three Plus वेरिएंट पर बेस्ड है और इसके 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वेरिएंट की कीमत 24.45 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट Formula E Freedom Edition, SPORTEQ Four वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी कीमत 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। 

    एक्सटीरियर 

    Mahindra BE 6 Formula E Edition Front

    Mahindra BE 6 Formula E का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है। आगे की तरफ इसमें एलईडी हेडलैंप्स के साथ C-शेप्ड LED DRLs दी गई हैं जो इसे भीड़ से अलग दिखाती हैं। एयरोडायनामिक बोनट और बंपर पर दिए गए ट्रायकलर एलिमेंट्स इसे और आकर्षक लुक देते हैं। 

    Mahindra BE 6 Formula E Edition Side

    इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक रेगुलर  BE 6 जैसी दिखती है। इसमें कूपे जैसी रूफलाइन, और फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं। साइड पर इसमें पियानो ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग और पीछे की तरफ ऊपर की ओर जाती विंडो लाइन दी गई है। 

    Mahindra BE 6 Formula E Edition Rear

    पीछे की तरफ इसमें C-शेप्ड LED टेललैंप्स, रियर बंपर पर सिल्वर एक्सेंट के साथ फॉक्स डिफ्यूजर एलिमेंट्स, रियर पार्किंग सेंसर के पास ट्रायकलर एलिमेंट और डिफ्यूजर-स्टाइल रियर बंपर मिलते हैं। इसमें स्पोर्टी कैरेक्टर हर एंगल से साफ दिखता है। सड़क पर यह गाड़ी बेहद आकर्षक नजर आती है। इस वेरिएंट में टेलगेट के बीच में नया महिंद्रा लोगो और साइड पर BE 6 Formula E Freedom Edition बैजिंग दी गई है। 

    कलर ऑप्शन

    BE 6 Formula E Freedom Edition में नए कलर ऑप्शन के तौर पर 'Rosso Impulso' शेड दिया गया है, जो कि एक साटिन रेड कलर है और यह बेहद आकर्षक दिखता है। इसके अलावा यह गाड़ी एवरेस्ट व्हाइट, फायरस्टॉर्म ऑरेंज और स्टेल्थ ब्लैक कलर में भी उपलब्ध है। 

    नोट : 

    जहां BE 6 SPORTEQ ग्लॉस फिनिश शेड में उपलब्ध है, वहीं फार्मूला E एडिशन केवल साटिन फिनिश में उपलब्ध है। 

    इंटीरियर 

    Mahindra BE 6 Formula E Edition Interior

    BE 6 Formula E का इंटीरियर भी एक्सटीरियर जितना ही फ्यूचरिस्टिक है। केबिन में सबसे दिलचस्प चीज है 'हेलो पैनल', जो ड्राइवर और को-पैसेंजर सीट के बीच डिवाइडर का काम करता है और कॉकपिट जैसी फील देता है। डैशबोर्ड पर बड़ा डुअल-डिस्प्ले सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इस गाड़ी के केबिन में सीटों, डोर पैनल और स्टीयरिंग व्हील पर ब्लैक-ऑरेंज कलर थीम है, जहां कई डिटेल्स को ऑरेंज कलर से हाइलाइट किया गया है। ज्यादा स्पोर्टीनेस के लिए इसमें स्पोर्टी पैडल्स दिए गए हैं जो इसके डायनामिक लुक में चार चांद लगाते हैं।

    Mahindra BE 6 Formula E Edition Rear

    फीचर और सेफ्टी 

    चूंकि ये दोनों वेरिएंट SPORTEQ Three Plus और SPORTEQ Four पर बेस्ड हैं, Formula E वेरिएंट में डुअल-डिस्प्ले सेटअप मिलता है जिसके तहत वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इसमें फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, स्टार्ट-अप और गुडबाय एनिमेशन, एनिमेशन के साथ LED DRLs, और Formula E के लिए वर्चुअल इंजन साउंड भी मिलते हैं।

    वहीं, Formula E Freedom Edition में टेक्नोलॉजी पैक भी मिलता है जिसके तहत Google Gemini इंटीग्रेशन, इन-कार गेमिंग सूट, केरेओके मोड, AR HUD, फिक्स्ड ग्लास रूफ के साथ LED लाइटिंग, ऑटो अनलॉक और लॉक, पावर्ड टेलगेट एम्बिएंट लाइटिंग और हवाई जहाज जैसा पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं। 

    सेफ्टी 

    BE 6 Formula E वेरिएंट में 6 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और विंडशील्ड के लिए ऑटो डिफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    जबकि, Formula E Freedom Edition (जो कि SPORTEQ Four वेरिएंट पर बेस्ड है) में नी एयरबैग, कंटीन्यूअस DVR, फ्रंट फॉग लैंप, कॉर्नरिंग लैंप, ऑटो-बूस्टर हेडलैंप और लेवल-2 प्लस ADAS टेक्नोलॉजी जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    बैटरी ऑप्शन

    BE 6 Formula E वेरिएंट्स SPORTEQ Three और SPORTEQ Four वेरिएंट पर बेस्ड हैं, जिनमें 79 kWh बैटरी पैक दिया गया है। 

    बैटरी 

    79 केडब्लूएच

    पावर

    285.5 पीएस

    टॉर्क 

    380 एनएम

    मोटर की संख्या 

    1

    ड्राइविंग रेंज - एमआईडीसी (पार्ट 1 + पार्ट 2)

    683 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील-ड्राइव

    Mahindra BE 6 Formula E Edition Gear LEver

    BE 6 Formula E लाइनअप के तहत Formula E and Formula E Freedom Edition शामिल है, जिसमें इंटेलिजेंट अडेप्टिव सस्पेंशन (Intelligent Adaptive Suspension) भी दिया गया है, जिससे BE 6 हाईवे पर काफी स्पोर्टी और स्टेबल महसूस होगी।

    मुकाबला 

    BE 6 का मुकाबला Tata Sierra EV, VinFast VF7, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV, और Toyota Ebella से है।

    कारदेखो का क्या है कहना….

    Mahindra BE 6 Formula E Edition

    Mahindra BE 6 Formula E एक दमदार पैकेज है। 24.45 लाख की शुरुआती कीमत पर 683 किलोमीटर की रेंज, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और लंबी फीचर लिस्ट इसे खरीदने के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाती है। बेस Formula E वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए सही ऑप्शन है जो स्टाइल और लंबी रेंज के साथ वैल्यू-फॉर-मनी इलेक्ट्रिक SUV लेना चाहते हैं। वहीं, Formula E Freedom Edition की बात करें तो यह टेक-सेवी खरीदारों को टारगेट करता है जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बढ़िया फीचर्स और Level-2 प्लस ADAS टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आप शहर में प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी इलेक्ट्रिक कार की तलाश कर रहे हैं? तो BE 6 Formula E एक शानदार ऑप्शन है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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