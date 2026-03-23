2026 हुंडई वरना Vs होंडा सिटी: प्राइस,साइज,इंजन और फीचर कंपेरिजन

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प्रकाशित: मार्च 23, 2026 04:40 pm । भानु

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हुंडई ने हाल ही में फेसलिफ्टेड वरना लॉन्च की है, जिसमें एक्सटीरियर स्टाइल में कुछ बदलाव और ज्यादा फीचर्स के साथ अपग्रेडेड इंटीरियर दिया गया है। इन अपग्रेड्स के साथ, वरना मिड-साइज़ सेडान सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बन गई है। इस सेगमेंट में इसकी सबसे पुरानी और लोकप्रिय प्रतिद्वंदी होंडा सिटी है, जो प्रैक्टिकल फैमिली सेडान चाहने वालों के लिए एक पूरा पैकेज और भरोसेमंद विश्वसनीयता प्रदान करती है।

इसलिए इस रिपोर्ट में, हम फेसलिफ्टेड वरना और सिटी की कीमतों, साइज, फीचर्स और इंजन विकल्पों की विस्तार से तुलना की है।

कीमत

मॉडल हुंडई वरना होंडा सिटी कीमत (एक्स-शोरूम) 10.98 लाख रुपये से लेकर 18.25 लाख रुपये 11.95 लाख रुपये से लेकर 16.07 लाख रुपये

एंट्री-लेवल वेरिएंट्स की कीमत में लगभग 1 लाख रुपये का अंतर है।

वरना के टॉप-स्पेक वेरिएंट्स की कीमत लगभग 2.2 लाख रुपये ज्यादा है।

हालांकि इन दोनों सेडान के कई वेरिएंट्स की कीमत लगभग एक जैसी है, फिर भी वरना ज्यादा महंगी सेडान है।

यह ध्यान देने योग्य है कि होंडा सिटी पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

होंडा 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में सिटी हाइब्रिड भी पेश करती है।

आइए संक्षेप में देखें कि अतिरिक्त पैसे के बदले वरना में सिटी सेडान के मुकाबले क्या कुछ मिलता है खास:

साइज

पैरामीटर हुंडई वरना होंडा सिटी अंतर लंबाई 4565 मिलीमीटर 4583 मिलीमीटर तक (-18 मिलीमीटर) चौड़ाई 1765 मिलीमीटर 1748 मिलीमीटर +17 मिलीमीटर ऊंचाई 1475 मिलीमीटर 1489 मिलीमीटर (-14 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2670 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर +70 मिलीमीटर

वरना और सिटी दोनों का साइज लगभग एक जैसा है।

वरना थोड़ी चौड़ी है, जबकि सिटी लंबाई में और ऊंचाई में मामूली रूप से ज्यादा है।

व्हीलबेस की बात करें तो वरना 70 मिलमीटर लंबी है।

दोनों के साइज में मामूली अंतर है, लेकिन इन दोनों सेडान कारों के डिज़ाइन में काफी अंतर है।

पावरट्रेन

इंजन विकल्पों की बात करें तो, सिटी और वरना दोनों में केवल पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। दोनों सेडान 1.5 लीटर नेचुरल पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। वरना में ज्यादा पावरफुल 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है।

आइए स्पेसिफिकेशन्स पर डालते हैं एक नज़र:

मॉडल हुंडई वरना होंडा सिटी इंजन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 115 पीएस 160 पीएस 121 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

जैसा कि ऊपर देखा गया है, वरना और सिटी दोनों 1.5 लीटर नेचुरल पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। सिटी का इंजन यहां ज्यादा पावरफुल है।

वरना का टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल है और अगर आप अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं या परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेडान की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

वरना और सिटी दोनों 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी विकल्प के साथ आती हैं। वरना में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी का विकल्प भी मिलता है।

फीचर्स

फीचर्स हुंडई वरना होंडा सिटी ऑटो हेडलाइट्स ✅ ✅ फॉगलैंप एलईडी एलईडी एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ व्हील्स 16 इंच के अलॉय व्हील्स 16 इंच के अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट 10.25 इंच की टचस्क्रीन 8 इंच की टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ (वाया वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर) ✅ इंस्टरुमेंट क्लस्टर 10.25 इंच की डिजिटल डिस्प्ले सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वायरलेस फ़ोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ❌ पावर्ड सीट्स ✅(6-वे ड्राइवर/4-वे को-ड्राइवर) ❌ ड्राइवर की सीट के लिए मेमोरी फ़ंक्शन ✅ ❌ एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल(एसी) ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक कीलेस एंट्री ✅ ✅ एयरबैग्स 7 6 पार्किंग सेंसर आगे और पीछे पीछे आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ❌ 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ रियर डीफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ ✅

जैसा कि ऊपर देखा गया है, सिटी की तुलना में वरना में कई अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं।

इन अतिरिक्त फीचर्स में एक बड़ी टचस्क्रीन, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, पावर्ड सीट्स, वेंटिलेटेड सीटें और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम शामिल हैं।

वरना में फ्रंट पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

दोनों सेडान में 6 एयरबैग (वरना में 7), टीपीएमएस, ईएससी और एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। इन्हें एनकैप की 5-स्टार रेटिंग भी मिली है।

कुल मिलाकर, वरना केबिन के अंदर अधिक फीचर-लैस और प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है। इसके वेरिएंट-अनुसार फीचर्स के बारे में जानने के लिए, इस आर्टिकल को पढ़ें।

कारदेखो ओपिनियन

फीचर्स, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में 2026 हुंडई वरना साफतौर से सबसे आगे है, खासकर अपने टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ। यह एक मॉर्डन और बेहतर फीचर्स से लैस सेडान लगती है, जो लेटेस्ट फीचर्स चाहने वालों के लिए इसकी ज्यादा कीमत को जायज ठहराती है।

दूसरी ओर, होंडा सिटी अपनी खूबियों को बरकरार रखते हुए बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बेहतर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन परफॉर्मेंस और कंफर्ट तथा लंबे समय तक के भरोसे के लिए जानी जाती है। हालांकि अपने सेगमेंट में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे अपग्रेड की आवश्यकता है, फिर भी यह एक दमदार सेडान की तलाश करने वालों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है।

अंत में, वरना को चुनना ज़्यादा समझदारी भरा फैसला होगा। हालांकि, सिटी के मुकाबले वरना को चुनने से पहले दोनों कारों को अच्छी तरह से जांच लें और उन्हें चलाकर देखें।

इस रिपोर्ट में आप वरना की अलग-अलग वेरिएंट की कीमतें देख सकते हैं। अगर आप टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली स्पोर्टी सेडान की तलाश में हैं, तो वरना और वर्टस का कंपेरिजन भी देखें।

आप कौन सी कार चुनेंगे? नीचे कमेंट में हमें बताएं।