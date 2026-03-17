2026 हुंडई सेडान vs फोक्सवैगन वर्टस : इनमें से कौनसी सेडान कार को चुनना होगा बेहतर ऑप्शन?

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प्रकाशित: मार्च 17, 2026 10:36 am । स्तुति

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हाल ही में हुंडई ने फेसलिफ्ट वरना को भारत में लॉन्च किया है, जिसमें अपडेटेड एक्सटीरियर एलिमेंट के साथ अपग्रेडेड इंटीरियर और कई एडवांस फीचर दिए गए हैं। नया अपडेट मिलने के बाद वरना अब उन सेडान कारों को कड़ी टक्कर देती है जिन्हें फिलहाल कोई अपग्रेड नहीं मिला है। इनमें से एक सेडान कार फोक्सवैगन वर्टस है, जो लॉन्चिंग से ही सेडान सेगमेंट पर राज कर रही है।

यह दोनों कारें प्रैक्टिकल फैमिली सेडान चाहने वाले खरीदारों को काफी पसंद आती हैं। इन गाड़ियों में अच्छी स्पेस, एडवांस फीचर और पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इनकी स्टाइलिंग, फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन एक-दूसरे से अलग हैं। यहां हमनें कीमत, साइज, फीचर और पावरट्रेन के मोर्चे पर इन दोनों सेडान कार का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

कीमत

मॉडल हुंडई वरना फोक्सवैगन वर्टस कीमत (एक्स-शोरूम) 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये 10.5 लाख रुपये से 19 लाख रुपये

इन दोनों गाड़ियों के एंट्री लेवल वेरिएंट के बीच अंतर 50,000 रुपये के आसपास का है।

फोक्सवैगन वर्टस का टॉप वेरिएंट नई हुंडई वरना से करीब 75,000 रुपये ज्यादा महंगा है।

कुल मिलाकर, इन दोनों सेडान कार की कीमत लगभग एक जैसी है, और यह फोक्सवैगन और हुंडई द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंट और ऑफर के बाद और भी कम हो जाएंगी।

वर्टस पर बेहतर डील और अच्छे डिस्काउंट मिलने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि वरना फेसलिफ्ट की तुलना में यह एक पुरानी कार है।

अब नजर डालते हैं इन दोनों कारों के साइज पर :-

साइज

पैरामीटर हुंडई वरना फोक्सवैगन वर्टस अंतर लंबाई 4565 मिलीमीटर 4561 मिलीमीटर (+4 मिलीमीटर) चौड़ाई 1765 मिलीमीटर 1752 मिलीमीटर (+13 मिलीमीटर) ऊंचाई 1475 मिलीमीटर 1507 मिलीमीटर (- 32मिलीमीटर) व्हीलबेस 2670 मिलीमीटर 2651 मिलीमीटर (+19 मिलीमीटर)

वर्टस और वरना दोनों कारों का साइज लगभग एक जैसा है।

नई हुंडई वरना कार की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस का साइज वर्टस से ज्यादा है।

जबकि, फोक्सवैगन वर्टस की ऊंचाई हुंडई की सेडान कार से ज्यादा है।

हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा चौड़ाई और लंबा व्हीलबेस होने की वजह से नई हुंडई वरना कार में थोड़ी ज्यादा केबिन स्पेस मिल सकती है।

इंजन ऑप्शन

फोक्सवैगन वर्टस और हुंडई वरना में केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। वरना का एंट्री लेवल इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट है, जबकि फोक्सवैगन वर्टस में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखें इन दोनों कारों के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल हुंडई वरना फोक्सवैगन वर्टस इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)



एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, नई हुंडई वरना और फोक्सवैगन वर्टस कार में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जो उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो गाड़ी से बेहतर परफॉरमेंस चाहते हैं और हाइवे पर ज्यादा ड्राइव करते हैं।

वरना का टर्बो पेट्रोल इंजन वर्टस से ज्यादा पावर देता है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर इतना ज्यादा नहीं है।

इन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

नई हुंडई वरना कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, जबकि फोक्सवैगन वर्टस सेडान में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है।

फोक्सवैगन वर्टस सेडान कार में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। यदि आपको ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन चाहिए तो आपको नई हुंडई वरना को चुनना होगा।

फीचर

फीचर हुंडई वरना फोक्सवैगन वर्टस ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ फॉगलैंप्स एलईडी हैलोजन एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 10-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/ एंड्रॉइड ऑटो ✅(वायर्ड-2-वायरलेस अडेप्टर के जरिए) ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले 8-इंच डिस्प्ले हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ पावर्ड सीट ✅(6-वे ड्राइवर/4-वे को-ड्राइवर) ✅(6-वे) ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन ✅ ❌ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेटेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कीलेस एंट्री ✅ ✅ एयरबैग्स 7 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट और रियर रियर आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ❌ 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ❌

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं वर्टस के मुकाबले वरना में कहीं ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं, जिनमें बड़ा डिस्प्ले, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, ड्राइवर साइड सीट के लिए मेमोरी फंक्शन और पावर्ड टेलगेट शामिल है।

नई हुंडई वरना सेडान कार में ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं जिसमें साइड सेंटर एयरबैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस शामिल है।

इन दोनों सेडान कार को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

कुल मिलाकर, 2026 हुंडई वरना ही आपको ज्यादा प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस देगी क्योंकि इसमें फोक्सवैगन वर्टस के मुकाबले ज्यादा एडवांस फीचर दिए गए हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई वरना और फोक्सवैगन वर्टस दोनों ही मिड-साइज सेडान सेगमेंट की कारें हैं, लेकिन यह अलग-अलग तरह के खरीदारों को पसंद आती हैं। नई हुंडई वरना कार में फीचर लोडेड केबिन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी (एडीएएस समेत) और ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें कई शानदार कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं जो रोजाना की ड्राइविंग और लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाते हैं।

वहीं, फोक्सवैगन वर्टस उन ग्राहकों के लिए अच्छी है जो ड्राइविंग डायनामिक्स, बिल्ड क्वालिटी को ज्यादा महत्व देते हैं और गाड़ी से ट्रेडिशनल यूरोपियन ड्राइविंग फील चाहते हैं। हालांकि, इसमें वरना जैसे फीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन यह गाड़ी जबरदस्त परफॉरमेंस और बैलेंस्ड राइड देती है। आप वर्टस सेडान का जीटी लाइनअप चुन सकते हैं जिसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग मिलती है।

यदि आपको इस प्राइस पॉइंट में कोई टेक्नोलॉजी लोडेड और फीचर पैक्ड सेडान कार चाहिए तो नई हुंडई वरना को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा। वहीं, अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और स्पोर्टी दिखने वाली कार चाहते हैं जिसमें अच्छे फीचर मिले तो वर्टस आपके लिए सही रहेगी। इन दोनों कारों में से किसी एक को चुनना आपकी पसंद और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा, और हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ इन दोनों कारों की टेस्ट ड्राइव जरूर लें।

यदि आप वरना फेसलिफ्ट को करीब से देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। नई हुंडई वरना फेसलिफ्ट और प्री-फेसलिफ्ट वरना के बीच अंतर देखने के लिए यहां क्लिक करें।

आप इनमें से कौनसी सेडान को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।