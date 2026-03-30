2026 हुंडई वरना एचएक्स 4 फोटो गैलरी: सेडान कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 30, 2026 12:48 pm । सोनू

हाल ही में छठवीं जनरेशन हुंडई वरना को मॉडल ईयर अपडेट मिला है। कॉस्मेटिक बदलाव और अतिरिक्त कंफर्ट के अलावा, सेडान कार की वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है। अब यह हुंडई कार छह वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्क्स 6 प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है।

अगर आपका बजट कम है, लेकिन आप गाड़ी के लुक और रोजाना इस्तेमाल वाले फीचर से कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो वरना का एचएक्स 4 आपके लिए सही हो सकता है। इस वेरिएंट में आपको ये चीजें मिलेंगी:

हुंडई वरना एचएक्स 4 डिजाइन

जहां बेस मॉडल एचएक्स 2 काफी साधारण दिखता है, वहीं हुंडई वरना का एचएक्स 4 वेरिएंट ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखता है।

सामने की तरफ इसमें अभी भी एलईडी हेडलाइट नहीं मिलती है, केवल हेलोजन हेडलाइटें दी गई हैं। लेकिन, अब आपको सिग्नेचर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिलती है जो इसे मॉडर्न दिखाने में मदद करती हैं, भले ही लोगों की राय इसके बारे में अलग-अलग हो।

साइड में 15-इंच सिल्वर अलॉय व्हील हैं जो इसके लुक को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

पीछे की तरफ सबसे ज्यादा विजुअल अपडेट हैं। अब इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स दी गई है जो काफी स्टाइलिश दिखती है, लेकिन अगर आप बूट पर स्पॉइलर लगा दें तो इसका लुक काफी स्पोर्टी हो जाता है।

हालांकि इस वेरिएंट में अभी भी एलईडी हेडलाइट और कंट्रास्ट के लिए क्रोम इनसर्ट का अभाव है, फिर भी यह शुरुआती वेरिएंट नहीं दिखता है। अगर आप बजट में मॉडर्न एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ फैंसी दिखने वाली सेडान कार लेना चाहते हैं तो यह वेरिएंट आपकी उस जरूरत को बखूबी पूरा करता है।

हुंडई वरना एचएक्स4 केबिन

इसके केबिन में भी आपको काफी अपग्रेड मिलते हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल-टोन थीम स्टैंडर्ड है, लेकिन अब आपको इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिससे डैशबोर्ड खाली-खाली नहीं लगता है।

दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस वेरिएंट से आपको एक इलेक्ट्रिक सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है, जिससे केबिन के अंदर ज्यादा रोशनी आती है और केबिन ज्यादा खुला-खुला लगता है।

सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री चढ़ी है और आपको हुंडई के नए मोर्स कोड वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिस पर मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस वेरिएंट में एलईडी मैप लाइटिंग भी है, जिससे रात में जरूरत पड़ने पर केबिन के अंदर बेहतर रोशनी मिलती है।

हुंडई वरना एचएक्स 4 फीचर

हुंडई वरना गाड़ी के एचएक्स4 वेरिएंट में केवल आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। आपको पीछे सेंट्रल आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में बेहतर कंफर्ट के लिए आगे सेंट्रल आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसके नीचे कुछ स्टोरेज स्पेस हैं।

ड्राइवर के लिए टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, और सीट के लिए मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। फंक्शनल किट की बात करें तो इसमें सभी चीजें दी गई हैं। इसमें चार पावर विंडो, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, आगे और पीछे टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम दिए गए हैं। इस वेरिएंट से आपको हुंडई वरना सेडान कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ, आइडल स्टार्ट-स्टॉप, और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर भी मिलते हैं।

एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वॉइस रिक्ग्निशन, और साउंड सिस्टम मिलता है। इसमें ड्राइवर के लिए एक सेमी-डिजिटल टीएफटी क्लस्टर भी दिया गया है।

मजेदार बात: बड़े 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए इन-बिल्ट वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। इसके लिए आपको वायर्ड-टू-वायरलेस एडॉप्टर को इस्तेमाल करना होगा।

हुंडई वरना एचएक्स 4: सेफ्टी

हुंडई वरना कार के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), पीछे डिफॉगर, पीछे पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स माउंट शामिल हैं।

इस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी शामिल है।

हुंडई वरना एचएक्स 4: इंजन

एचएक्स 4 वेरिएंट में एक सिंगल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। सीवीटी ऑटोमैटिक अगले एचएक्स 6 वेरिएंट से मिलना शुरू होता है, जबकि टर्बो-पेेट्रोल इंजन केवल दो टॉप मॉडल में मिलता है। यहां आप हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देख सकते हैं।

हुंडई वरना एचएक्स 4 इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सिलेंडर 4 सिलेंडर पावर/टॉर्क 115 पीएस / 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी

हुंडई वरना एचएक्स 4: कीमत और कंपेरिजन

हुंडई वरना एचएक्स 4 की कीमत 12.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, और फॉक्सवैगन वर्टस से है।

हुंडई वरना एचएक्स 4: क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?

अगर आपका बजट कम है और आप उन बेसिक फीचर से समझौता नहीं करना चाहते जिनकी आपको रोजाना ड्राइव के दौरान जरूरत पड़ेगी, तो इस वेरिएंट को चुनना चाहिए। इसमें बेस मॉडल की तुलना में न केवल आपको बेहतर फंक्शनल फीचर मिलते हैं, बल्कि ज्यादा शानदार लुक और कुछ ऐसे फीचर भी हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ।

अगर आपका बजट इस वेरिएंट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हुंडई वरना बेस मॉडल एचएक्स2 की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं।

यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस

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