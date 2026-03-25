2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 25, 2026 11:46 am । स्तुति

हुंडई एक्सटर को 2023 के बाद पहला फेसलिफ्ट मिला है। इस गाड़ी में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसके वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कार अपने पुराने मॉडल से काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन नए अपडेट इस माइक्रो एसयूवी कार को कॉम्पिटिटिव प्राइस सेगमेंट में नया और आकर्षक बनाए रखते हैं।

नई और पुरानी हुंडई एक्सटर गाड़ी में क्या कुछ समानताएं और अंतर हैं, जानेंगे इस कंपेरिजन के जरिए :-

डिजाइन

आगे

आगे की तरफ इसमें कई हल्के-फुल्के बदलाव हुए हैं, लेकिन यह इसमें साफ तौर पर नजर आते हैं। फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर कार में आगे की तरफ नया ग्रिल सेक्शन दिया गया है, जहां डीआरएल्स के बीच में 'एक्सटर' लेटरिंग कनेक्टेड ग्लॉस ब्लैक पैनल पर दी गई है, जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है।

इसका लाइटिंग सेटअप प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा है। इसमें जानी पहचानी एच-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिसके नीचे की तरफ हैलोजन हेडलैंप्स पोजिशन किए गए हैं। हालांकि, इसके आगे वाले बंपर को अपडेट किया गया है और इस पर अब नए डिजाइन की स्किड प्लेट मिलती है जो इसे पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा दमदार लुक देती है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसके बॉक्सी लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह गाड़ी अभी भी ऊंचे टॉल-बॉय स्टेंस के साथ आती है। हालांकि, हुंडई ने इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव जरूर किए हैं जिसमें ज्यादा मस्कुलर लुक के लिए उभरे हुए व्हील आर्क और नए डिजाइन के 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इसमें कई जाने पहचाने एलिमेंट जैसे रूफ रेल्स, ब्लैक क्लैडिंग और इंडिकेटर-माउंटेड ओआरवीएम्स दिए गए हैं।

पीछे

पीछे की साइड पर इसमें पहले की तरह एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई छोटे मोटे बदलाव जरूर हुए हैं। हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में नया विंग-स्टाइल रियर स्पॉइलर दिया गया है जो पहले से ज्यादा स्पोर्टी लगता है। इस गाड़ी के रियर बंपर को भी अपडेट किया गया है और इस पर अब पतले सिल्वर एक्सेंट मिलते हैं, जो इसे एकदम साफ-सुथरा लुक देते हैं।

इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में अंडरबॉडी स्पेयर व्हील स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

नए कलर ऑप्शन : हुंडई ने एक्सटर फेसलिफ्ट में पुराने मॉडल वाले कलर ऑप्शन के अलावा कई नए कलर ऑप्शन दिए हैं। नए कलर ऑप्शन में टाइटेनियम ब्लैक मैट और गोल्डन ब्रॉन्ज शामिल है। स्टैरी नाइट, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, टाइटेनियम ब्लैक और रेंजर खाकी जैसे कलर ऑप्शन इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले दिए गए हैं।

इंटीरियर

इसका इंटीरियर लेआउट पुराने मॉडल जैसा है, लेकिन हुंडई ने इसमें नई नेवी ब्लू और ग्रे कलर केबिन थीम दी है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पेनल्स पर डुअल-टोन फिनिश दी गई है, जिससे इसका केबिन अब पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लगता है।

इसके स्टीयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है जिसके चलते इस पर अब ब्लू कलर फिनिश मिलती है। हालांकि, इसमें हुंडई वरना जैसे मॉडल्स में देखे जाने वाले नए डिजाइन के लोगो की बजाए कन्वेंशनल हुंडई लोगो ही दिया गया है।

केबिन के अंदर इसमें ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है, जो कि उन्हें अच्छा कंफर्ट देगा। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में रियर पैसेंजर के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन कंपनी ने यह फीचर एक्सटर फेसलिफ्ट वर्जन में दिया है।

इसमें अपराइट डैशबोर्ड डिजाइन और डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। एसी वेंट्स की पोजिशनिंग और लोअर सेंटर कंसोल की डिजाइन भी पहले जैसी है।

फीचर और सेफ्टी

एक्स्टर न्यू मॉडल में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले फीचर दिए गए हैं और इसमें कई नए कंफर्ट फीचर भी जोड़े गए हैं। इस माइक्रो एसयूवी कार में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटो हेडलैंप और हाइट ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

हुंडई की इस गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट (अडेप्टर के जरिए) और रियर टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे नए फीचर जोड़े गए हैं। यह फीचर अच्छा कंफर्ट देते हैं, लेकिन इसकी फीचर लिस्ट काफी हद तक पुराने मॉडल से मिलती जुलती लगती है।

नई और पुरानी एक्सटर एसयूवी कार में एक जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जिसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर, और हिल स्टार्ट असिस्ट शामिल है।

यहां देखें नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट के वेरिएंट वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

2026 हुंडई एक्सटर गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 83 पीएस 69 पीएस टॉर्क 114 एनएम 95 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

इस एसयूवी कार में पेट्रोल इंजन के साथ एएमटी का ऑप्शन दिया गया है जो ट्रैफिक में ड्राइव करना आसान बनाता है। इसमें सीएनजी वर्जन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

कीमत और मुकाबला

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट एसयूवी कार की कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह गाड़ी एचएक्स2 से लेकर एचएक्स10 वेरिएंट तक उपलब्ध है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत।

इस माइक्रो एसयूवी कार का कंपेरिजन टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन सी3 से रहेगा। यह गाड़ी मारुति स्विफ्ट और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस के मुकाबले में ज्यादा बेहतर विकल्प है।