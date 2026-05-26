2026 होंडा सिटी Vs फोक्सवैगन वर्टस : क्या नई होंडा सिटी सेगमेंट लीडर वर्टस को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

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प्रकाशित: मई 26, 2026 10:28 am । स्तुति

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होंडा सिटी अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर सेडान कारों में से एक है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इसने एक शानदार सेडान कार होने का खिताब फोक्सवैगन वर्टस और हुंडई वरना को सौंप दिया है। इसी वजह से सेगमेंट में वर्टस का दबदबा जारी है। लेकिन, अब होंडा ने सिटी सेडान का फेसलिफ्ट वर्जन कई नए अपडेट के साथ पेश कर दिया है जिससे इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है और इसका लुक भी पहले से बेहतर हो गया है।

यह दोनों कारें उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो कि एक प्रेक्टिकल फैमिली सेडान कार चाहते हैं जिसमें अच्छी स्पेस, फीचर और पावरफुल इंजन ऑप्शन मिले। इस रिपोर्ट में आप इन दोनों सेडान कार के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :-

कीमत

मॉडल होंडा सिटी फोक्सवैगन वर्टस कीमत (एक्स-शोरूम) 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये 10.5 लाख रुपये से 19 लाख रुपये

इन दोनों गाड़ियों के एंट्री लेवल वेरिएंट के बीच अंतर 1.5 लाख रुपये का है। फोक्सवैगन वर्टस का टॉप वेरिएंट ज्यादा सस्ता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि होंडा सिटी नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत वर्टस से कम है। क्या आप इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत देखना चाहते हैं? यह रिपोर्ट देखें।

एक जैसी कीमत पर इसमें क्या कुछ मिलता है खास, चलिए जानते हैं आगे :-

साइज

पैरामीटर होंडा सिटी फोक्सवैगन वर्टस अंतर लंबाई 4594 मिलीमीटर 4561 मिलीमीटर +33 मिलीमीटर चौड़ाई 1748 मिलीमीटर 1752 मिलीमीटर (-4 मिलीमीटर) ऊंचाई 1489 मिलीमीटर 1507 मिलीमीटर (-18मिलीमीटर) व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर 2651 मिलीमीटर (-51 मिलीमीटर)

फोक्सवैगन वर्टस और होंडा सिटी दोनों का साइज लगभग बराबर है।

होंडा सिटी सेगमेंट की सबसे लंबी सेडान कार है, जिसकी लंबाई स्लाविया, वर्टस और वरना से भी ज्यादा है।

जबकि, वर्टस की ऊंचाई होंडा सिटी सेडान से ज्यादा है।

फोक्सवैगन वर्टस के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, लेकिन दोनों सेडान कार में एक जैसी स्पेस और कंफर्ट मिलता है। होंडा सिटी कार की सीटें काफी सॉफ्ट हैं, जबकि वर्टस सेडान की सीटें थोड़ी उठी हुई है।

कलर ऑप्शन

होंडा सिटी फोक्सवैगन वर्टस क्रिस्टल ब्लैक (नया) लावा ब्लू रेडिएंट रेड कार्बन स्टील ग्रे मैट ऑब्सीडियन ब्लू राइजिंग ब्लू मेटेलिक प्लेटिनम व्हाइट कार्बन स्टील ग्रे कॉगनैक सिल्वर डीप ब्लैक पर्ल मिटिओरॉइड ग्रे रिफ्लेक्स सिल्वर — कैंडी व्हाइट — वाइल्ड चेरी रेड

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि फोक्सवैगन वर्टस में सिटी सेडान के मुकाबले दो अतिरिक्त कलर ऑप्शन मिलते हैं।

फेसलिफ्ट होंडा सिटी गाड़ी में नया ब्लैक शेड दिया गया है, जो इसके स्टेंस के साथ काफी जचता है।

वर्टस गाड़ी ब्लू, रेड और ब्लैक शेड में काफी आकर्षक नजर आती है।

इंजन ऑप्शन

फोक्सवैगन वर्टस और होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इनके स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल होंडा सिटी फोक्सवैगन वर्टस इंजन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल हाइब्रिड 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 121 पीएस 98 पीएस (126 पीएस तक) 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 145 एनएम 127 एनएम 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी ई-सीवीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

एटी - ऑटोमेटिक ट्ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), सीवीटी- कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

सिटी फेसलिफ्ट कार में जाना-पहचाना और बेहद भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है।

वर्टस सेडान में 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

होंडा सिटी कार का पेट्रोल इंजन वर्टस के छोटे इंजन से ज्यादा पावरफुल है।

हालांकि, फोक्सवैगन वर्टस गाड़ी का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होंडा सिटी से ज्यादा पावरफुल और फास्ट है।

यदि आप माइलेज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो सिटी सेडान की हाइब्रिड पावरट्रेन आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। यह गाड़ी 26 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज देती है, जो कि मिड-साइज सेडान सेगमेंट के हिसाब से शानदार है।

इन दोनों सेडान कार में पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

फीचर

फीचर होंडा सिटी फोक्सवैगन वर्टस ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ फॉग लैंप्स एलईडी हैलोजन कनेक्टेड डीआरएल्स ✅ ❌ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टक्स्क्रीन 10-इंच टक्स्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी-डिजिटल 8-इंच डिस्प्ले हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट ✅ ✅ पावर्ड फ्रंट सीटें ❌ ✅(6-वे) एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कीलेस एंट्री ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 पार्किंग सेंसर रियर रियर ✅ आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅(केवल हाइब्रिड) ❌ 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅(केवल वार्निंग) एडीएएस ✅ ❌

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, सिटी और वर्टस दोनों ही कारें एक-दूसरे के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फीचर पेश करती हैं।

सिटी के मुकाबले वर्टस में पावर्ड सीटें और फुल डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर मिलते हैं।

होंडा सिटी सेडान में ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर मिलते हैं जिसमें 360-डिग्री कैमरा और-लेवल 2 एडीएएस शामिल हैं। वर्टस का रिवर्स पार्किंग कैमरा ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी नीचे वाले सेगमेंट की कार का हो।

कुल मिलाकर, होंडा सिटी कार अब थोड़ी बेहतर लगने लगी है। अनुमान है कि फोक्सवैगन भी वर्टस कार के फेसलिफ्ट वर्जन में कई नए फीचर जोड़ सकती है।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट और फोक्सवैगन वर्टस दोनों ही मिड-साइज सेडान सेगमेंट में खरीदने के लिए अच्छे ऑप्शन हैं। फेसलिफ्ट होंडा सिटी कार में ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं, साथ ही इसमें नई स्टाइलिंग भी मिलती है। जबकि, फोक्सवैगन वर्टस सेडान अपने 1.5-लीटर टर्बो इंजन के साथ ज्यादा एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरिएंस देती है। इसमें ज्यादा कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें आइकॉनिक जीटी बैजिंग भी मिलती है।

सिटी सेडान में होंडा की विश्वसनीयता और बेहतरीन इंजीनियरिंग मिलती है, जबकि वर्टस कार में शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स और जर्मन इंजीनियरिंग का अनुभव मिलता है। इन दोनों में से होंडा सिटी को लेना ज्यादा समझदारी भरा विकल्प है, वहीं वर्टस कार दिल को ज्यादा पसंद आती है। आप इन दोनों में से कोई भी सेडान कार चुनें, आपका फैसला गलत नहीं होगा। हमारी सलाह है कि आप अपने परिवार के साथ इन दोनों कारों की लंबी टेस्ट ड्राइव जरूर लें और उसके बाद ही अपना फैसला लें। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए कारदेखो से जुड़े रहें।

आप इनमें से कौनसी सेडान कार को चुनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।