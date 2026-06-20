2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

होंडा सिटी भारत की सबसे पॉपुलर सेडान कारों में से एक रही है और अब फेसलिफ्ट वर्जन पेश होने के बाद यह एक बार फिर उन खरीदारों के बीच शानदार विकल्प बन गई है जो हर तरह से बेहतरीन सेडान कार की तलाश में हैं। नई होंडा सिटी कार में अपडेटेड स्टाइलिंग, नई फीचर लिस्ट और कई एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें रिफाइंड पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं।

भारत में होंडा की फ्लैगशिप मास-मार्किट सेडान कार के तौर पर पोजिशन की गई सिटी सेडान को लाइनअप में अमेज के ऊपर पोजिशन किया गया है। यह उस सेगमेंट की कार है जिसमें फिलहाल केवल चार सेडान कार मौजूद हैं। यदि आप भी नई सिटी फेसलिफ्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके वेरिएंट, फीचर, कीमत और ओनरशिप कॉस्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है।

आपकी रिसर्च को आसान बनाने के लिए यहां 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च रिपोर्ट

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट को भारत में नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग, अपडेटेड केबिन, कई नए कंफर्ट और एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ पेश किया गया है। अगर आप इस गाड़ी की कीमत, वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे इसकी लॉन्च रिपोर्ट देख सकते हैं :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट की बुकिंग से जुड़ी जानकारी

होंडा ने नई सिटी फेसलिफ्ट कार की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक इसे होंडा इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी ऑथोराइज़्ड डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। फेसलिफ्ट सिटी सेडान की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट की बुकिंग प्रक्रिया और वेबसाइट डिटेल्स के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट फोटो गैलरी

यदि आप फेसलिफ्ट सिटी कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस गाड़ी के सभी स्टाइलिंग एलिमेंट और फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई फोटो गैलरी में इस फेसलिफ्ट सेडान कार को हर एंगल से देख सकते हैं। हमनें तस्वीरों के जरिए नई सिटी फेसलिफ्ट कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर, पावरट्रेन और कीमत की जानकारी दी है। नीचे देखें रिपोर्ट :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट ऑन-रोड कीमत की जानकारी

कार की ऑन-रोड कीमत वह आखिरी रकम होती है जो खरीदार को गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए चुकानी पड़ती है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत के साथ-साथ रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस, फास्टैग और ऑप्शनल एसेसरीज जैसे अतिरिक्त खर्च भी शामिल होते हैं। चूंकि यह चार्ज राज्य, शहर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, इसलिए ऑन-रोड कीमत बताई गई एक्स-शोरूम कीमत से काफी अलग हो सकती है। खरीदारों को अपना बजट बनाते समय हमेशा पूरी ऑन-रोड कीमत पर विचार करना चाहिए। नीचे दी गई रिपोर्ट में हमनें भारत के टॉप 5 शहरों में होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार की ऑन-रोड कीमत बताई है :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट की एसेसरीज से जुड़ी जानकारी

कार एसेसरीज ग्राहकों को अपने व्हीकल को खुद के अनुसार पर्सनलाइज करने में मदद करती है। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज शामिल होती हैं, जिससे गाड़ी का लुक ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्या आप फेसलिफ्ट सिटी कार के साथ मिल रही एसेसरीज और उनकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे दिए गए लिंक में देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :

होंडा सिटी फेसलिफ्ट ईएमआई गाइड

ईएमआई प्लान के जरिए खरीदारों को गाड़ी की कीमत को एक तय समय में चुकाने की सुविधा मिलती है, जिससे इसे खरीदना आसान हो जाता है। मंथली ईएमआई गाड़ी की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, ब्याज दर और लोन की अवधि जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इस रिपोर्ट में देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में जांचा-परखा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इस सेडान कार में हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन केवल एक वेरिएंट में मिलता है। इस गाड़ी में सभी इंजन ऑप्शन हर एक वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। यहां देखें नई सिटी फेसलिफ्ट कार के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

होंडा सिटी न्यू मॉडल छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन (नए ब्लैक कलर ऑप्शन समेत) में उपलब्ध है। अन्य कलर ऑप्शन में रेडिएंट रेड मेटेलिक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, ओब्सीडियन ब्लू पर्ल, लुनार सिल्वर मेटेलिक, मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक शामिल हैं। यह सेडान कार चार वेरिएंट में आती है, मगर इसमें सभी कलर ऑप्शन हर एक वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि नई सिटी फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं? हमारी यह रिपोर्ट देखें :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट वेरिएंट-वाइज फीचर

सिटी फेसलिफ्ट वर्जन में कई सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें कई नए फीचर भी शामिल हैं जो इसके केबिन को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। होंडा ने सिटी सेडान में बेस वेरिएंट से ही कई जरूरी और काम के फीचर दिए हैं, जबकि कई प्रीमियम फीचर केवल इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। नई सिटी फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-