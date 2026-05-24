होंडा सिटी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला: देखिए नई सेडान कार के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

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प्रकाशित: मई 24, 2026 10:46 am । सोनू

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होंडा सिटी हमेशा से भारत की सबसे पसंदीदा सेडान कार में से एक रही है। अब सिटी को एक फेसलिफ्ट मॉडल अपडेट मिला है और इसकी कीमत 12 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इसका लुक नया है और कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं, लेकिन इसमें पहले वाले 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और उसी साइज का पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प दिया गया है।

सिटी कार चार वेरिएंट्स: एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में उपलब्ध है। अगर आप इसके वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन जानना चाहते हैं तो नीचे टेबल में देख सकते हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

होंडा सिटी कार में पहले वाले ही इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड पावर 121 पीएस 126 पीएस टॉर्क 145 एनएम 253 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी ई-सीवीटी माइलेज 17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी) 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

ईसीवीटी: कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

वेरिएंट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एमटी सीवीटी ईसीवीटी एसवी ✅ ❌ ❌ वी ✅ ✅ ❌ जेडएक्स ✅ ✅ ❌ जेडएक्स प्लस ✅ ✅ ✅

नई होंडा सिटी गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है।

होंडा सिटी नैचुरली एस्पिरेटेड के बेस मॉडल में ऑटोमैटिक (सीवीटी) का विकल्प नहीं दिया गया है।

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड का विकल्प केवल नई सिटी के टॉप मॉडल में मिलता है।

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट: फीचर और सेफ्टी

होंडा सिटी न्यू मॉडल में नए अपडेट के तौर पर एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, आगे वेंटिलेटेड सीटें और एक 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए न्यू सिटी में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), रेन-सेंसिंग वाइपर और होंडा का लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट: प्राइस और कंपेरिजन

2026 होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस जैसी सेडान कार से है।

यह भी देखें: होंडा सिटी ऑन रोड प्राइस