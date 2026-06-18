2026 होंडा सिटी ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितने रुपये देने होंगे? जानिए यहां

प्रकाशित: जून 18, 2026 04:02 pm । सोनू

हाल ही में पांचवी जनरेशन होंडा सिटी को दूसरा मिडलाइफ अपडेट मिला है, जबकि पहला अपडेट इसे 2023 में दिया गया था। नए अपडेट के साथ, यह न केवल अंदर और बाहर से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है, बल्कि अब इसमें कुछ नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। जो लोग कार लोन लेकर नई होंडा सिटी लेना चाहते हैं, उनके लिए यहां हमने कुछ ईएमआई विकल्प बताएं हैं:

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस स्टोरी के लिए हमने नई होंडा सेडान कार के टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस सीवीटी की नई दिल्ली में ऑन रोड कीमत ली है।

वेरिएंट 2026 होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी ऑन रोड कीमत 19,79,406 रुपये डाउन पेमेंट (ऑन रोड प्राइस का करीब 20 प्रतिशत) 3,90,000 रुपये लोन राशि 15,89,406 रुपये ब्याज दर 9.5%

नई सिटी के ईएमआई पेमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहां देखें।

नोट: ये आंकड़े सिर्फ जानकारी के लिए हैं, और वास्तविक ईएमआई आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर, डाउन पेमेंट, और दूसरी चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। ज्यादा सटिक जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी होंडा कार शोरूम या अपनी पसंद की बैंक पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

आइए, अब ईएमआई के बारे में विस्तार से जानते हैं:

2026 होंडा सिटी: 3 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,90,000 रुपये

ईएमआई राशि: 50,913 रुपये

3 साल में कुल लागत: 18,32,868 रुपये (ब्याज सहित)

2026 होंडा सिटी: 4 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,90,000 रुपये

ईएमआई राशि: 39,931 रुपये

4 साल में कुल लागत: 19,16,688 रुपये (ब्याज सहित)

2026 होंडा सिटी: 5 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,90,000 रुपये

ईएमआई राशि: 33,380 रुपये

5 साल में कुल लागत: 20,02,800 रुपये (ब्याज सहित)

2026 होंडा सिटी: 7 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,90,000 रुपये

ईएमआई राशि: 25,977 रुपये

7 साल में कुल लागत: 21,82,068 रुपये (ब्याज सहित)

आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि नई होंडा सिटी को कैसे बुक करें और आपको नई सेडान कार को घर लाने के लिए लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा।

2026 होंडा सिटी: ओवरव्यू

होंडा सिटी भारत में कंपनी की लंबे समय से मौजूद कार में से एक है और 2020 से यह अपने पांचवे जनरेशन अवतार में उपलब्ध है। इसके लेटेस्ट जनरेशन अवतार में अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। यह चार वेरिएंट्स: एसवी, वी, वीएक्स और जेडएक्स प्लस में उपलब्ध है।

एक्सटीरियर अपडेट में नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, एक शार्प ग्रिल, एलईडी डीआरएल को जोड़ने वाली एक एलईडी लाइट बार, बंपर में वर्टिकल एयर इनलेट, और आगे नया बंपर शामिल है। इसमें नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, क्लीयर लेंस एलईडी टेललाइट और पीछे एक नया बंपर भी दिया गया है।

केबिन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, यहां अपडेट के तौर पर केवल एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें अभी भी ड्यूल-टोन थीम के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी फिजिकल बटन और क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए नॉब दिए गए हैं।

फीचर लिस्ट की बात करें तो न्यू होंडा सिटी कार में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम दिया गया है।

सुरक्षा के लिए होंडा ने इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं। हम 2026 होंडा सिटी के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी।

होंडा सिटी न्यू मॉडल में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावर 121 पीएस 126 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 145 एनएम 253 एनएम (संयुक्त) गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी ई-सीवीटी माइलेज 17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी) 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीवीटी

प्राइस और कंपेरिजन

2026 होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से है। यहां आप भारत के टॉप शहरों में होंडा सिटी की ऑन रोड प्राइस देख सकते हैं।