2026 होंडा सिटी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां

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प्रकाशित: जून 17, 2026 10:56 am । स्तुति

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हाल ही में होंडा ने 2026 सिटी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया है। इस गाड़ी की कीमत 12 लाख रुपये से 16.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। नई सिटी सेडान में कई हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर और नया वेरिएंट लाइनअप भी शामिल किया गया है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स-शोरूम कीमत के अलावा इस गाड़ी पर कितना खर्च आएगा, तो यहां भारत के टॉप 5 शहरों में होंडा सिटी की ऑन-रोड कीमत देख सकते हैं :-

कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?

कार के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत दिखती है वह एक्स-शोरूम प्राइस होती है, लेकिन यह वह फाइनल रकम नहीं होती जो आप चुकाएंगे। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराने और चलाने के लिए, खरीदारों को एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ और भी राशि देनी पड़ती हैं। जब इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाता है तो कार की ऑन-रोड कीमत बनती है। यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-

इंश्योरेंस चार्ज

रोड टैक्स

रजिस्ट्रेशन फीस

फास्टैग फीस

टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स)

लॉजिस्टिक चार्ज (जहां मान्य हो)

एक्सेसरीज (ऑप्शनल)

यह सभी चार्ज राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं जहां गाड़ी रजिस्टर है, इसीलिए अलग-अलग जगहों पर कार की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग होती है।

होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: दिल्ली

शुल्क होंडा सिटी एसवी एमटी होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी एक्स-शोरूम प्राइस 12 लाख रुपये 16.15 लाख रुपये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 12,000 रुपये 16,151 रुपये इंश्योरेंस 22,557 रुपये 24,403 रुपये इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लायबिलिटी (दूसरे और तीसरे साल के लिए) 10,671 रुपये 10,671 रुपये लॉजिस्टिक फी 5,310 रुपये 5,310 रुपये रजिस्ट्रेशन फी 1,28,790 रुपये 1,70,310 रुपये फास्टैग फी 700 रुपये 700 रुपये ऑन-रोड कीमत 13,79,927 रुपये 18,42,645 रुपये

होंडा सिटी एसवी एमटी एंट्री-लेवल वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 13.8 लाख रुपये है, जबकि फुली लोडेड होंडा सिटी जेडएक्स सीवीटी (पर्ल शेड ऑप्शन समेत) की ऑन-रोड प्राइस 18.43 लाख रुपये है। बेस वेरिएंट के मुकाबले खरीदारों को टॉप वेरिएंट लेने के लिए अतिरिक्त 4.63 लाख रुपये खर्च करने होंगे।

होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: चेन्नई

शुल्क होंडा सिटी एसवी एमटी होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी एक्स-शोरूम प्राइस 12 लाख रुपये 16.15 लाख रुपये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 12,000 रुपये 16,150 रुपये इंश्योरेंस 28,226 रुपये 36,627 रुपये इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लायबिलिटी (दूसरे और तीसरे साल के लिए) 12,555 रुपये 12,555 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और लॉजिस्टिक शुल्क 2,24,582 रुपये 2,99,282 रुपये ऑन-रोड कीमत 14,77,363 रुपये 19,79,614 रुपये

होंडा सिटी एसवी एमटी वेरिएंट की चेन्नई में ऑन-रोड कीमत 14.77 लाख रुपये है, जबकि जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 19.80 लाख रुपये है। यदि आप नई होंडा सिटी का टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले 5.02 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: बेंगलुरु

शुल्क होंडा सिटी एसवी एमटी होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी एक्स-शोरूम प्राइस 12 लाख रुपये 16.26 लाख रुपये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 12,000 रुपये 16,259 रुपये रोड टैक्स 227,421 रुपये 307,807 रुपये रजिस्ट्रेशन फी 2,500 रुपये 2,500 रुपये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और निल डिप 46,883 रुपये 59,150 रुपये फास्टैग फीस 600 रुपये 600 रुपये लॉजिस्टिक फीस 5,310 रुपये 5,310 रुपये ऑन-रोड कीमत 14,94,714 रुपये 20,17,626 रुपये

होंडा सिटी एसवी एमटी की बेंगलुरु में ऑन-रोड कीमत 14.95 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 20.18 लाख रुपये है। इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर 5.23 लाख रुपये का है।

होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: कोलकाता

शुल्क होंडा सिटी एसवी एमटी होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी एक्स-शोरूम प्राइस 12 लाख रुपये 16.15 लाख रुपये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 12,000 रुपये 16,150 रुपये इंश्योरेंस 26,982 रुपये 34,458 रुपये इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लायबिलिटी (दूसरे और तीसरे साल के लिए) 10,640 रुपये 10,640 रुपये डॉक्युमेंटेशन और डिपो चार्ज 6,525 रुपये 6,525 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स 66,935 रुपये 89,760 रुपये फास्टैग फीस 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड कीमत 13,23,582 रुपये 17,73,033 रुपये

कोलकाता में होंडा सिटी के एसवी एमटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 13.24 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की कीमत 17.73 लाख रुपये तक जाती है। इसका मतलब है कि बेस वेरिएंट के मुकाबले इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 4.49 लाख रुपये ज्यादा है।

होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: मुंबई

शुल्क होंडा सिटी एसवी एमटी होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी एक्स-शोरूम प्राइस 12.09 लाख रुपये 17.24 लाख रुपये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 12,097 रुपये 17,247 रुपये इंश्योरेंस 52,684 रुपये 68,424 रुपये रजिस्ट्रेशन फी 1,49,887 रुपये 2,12,923 रुपये फास्टैग फीस 600 रुपये 600 रुपये व्हीकल डिलीवरी और डॉक्युमेंटेशन 14,999 रुपये 14,999 रुपये ऑन-रोड प्राइस 14,39,967 रुपये 20,38,893 रुपये

मुंबई में होंडा सिटी एसवी एमटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 14.40 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की फाइनल कीमत 20.39 लाख रुपये है। ज्यादा रजिस्ट्रेशन फी और इंश्योरेंस चार्ज की वजह से इस सेडान की ऑन-रोड कीमत 20 लाख रुपये के पार चली जाती है।

क्या आप नई होंडा सिटी सेडान को घर लाने के इच्छुक हैं? यहां देखें इसकी बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी।

2026 होंडा सिटी से जुड़ी जानकारी

नई होंडा सिटी सेडान कार में जानी-पहचानी स्टाइलिंग मिलती है, लेकिन इसमें कई हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसकी फीचर लिस्ट को भी अपडेट किया गया है। यह भारत की उन कुछ मिड-साइज सेडान कारों में से एक है जो शानदार केबिन स्पेस, आरामदायक राइड और भरोसेमंद होने के लिए जानी जाती हैं।

2026 होंडा सिटी गाड़ी में नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ और कई ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स वाला एडीएएस सूट दिया गया है।

इस सेडान कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (121 पीएस/145 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। यह गाड़ी 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन सेटअप (126 पीएस/253 एनएम) के साथ भी उपलब्ध है जिसके साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है।

दिल्ली में नई होंडा सिटी कार की ऑन-रोड कीमत 13.8 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये के बीच है, जिससे यह प्रीमियम मिड-साइज सेडान चाहने वाले खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनी हुई है। कोई भी फैसला लेने से पहले, आप होंडा सिटी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी देख सकते हैं।

मुकाबला

मिड-साइज सेडान सेगमेंट में 2026 होंडा सिटी का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से है।