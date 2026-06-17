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    2026 होंडा सिटी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां

    चार वेरिएंट, और मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध 2026 होंडा सिटी कई तरह के खरीदारों की जरूरतों को पूरा करती है  

    प्रकाशित: जून 17, 2026 10:56 am । स्तुति

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    Honda City On-Road Pricing

    हाल ही में होंडा ने 2026 सिटी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया है। इस गाड़ी की कीमत 12 लाख रुपये से 16.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। नई सिटी सेडान में कई हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर और नया वेरिएंट लाइनअप भी शामिल किया गया है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स-शोरूम कीमत के अलावा इस गाड़ी पर कितना खर्च आएगा, तो यहां भारत के टॉप 5 शहरों में होंडा सिटी की ऑन-रोड कीमत देख सकते हैं :- 

    कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?

    कार के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत दिखती है वह एक्स-शोरूम प्राइस होती है, लेकिन यह वह फाइनल रकम नहीं होती जो आप चुकाएंगे। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराने और चलाने के लिए, खरीदारों को एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ और भी राशि देनी पड़ती हैं। जब इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाता है तो कार की ऑन-रोड कीमत बनती है। यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-

    • इंश्योरेंस चार्ज 

    • रोड टैक्स 

    • रजिस्ट्रेशन फीस

    • फास्टैग फीस

    • टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स)

    • लॉजिस्टिक चार्ज (जहां मान्य हो)

    • एक्सेसरीज (ऑप्शनल)

    यह सभी चार्ज राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं जहां गाड़ी रजिस्टर है, इसीलिए अलग-अलग जगहों पर कार की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग होती है।

    होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: दिल्ली

    शुल्क

    होंडा सिटी एसवी एमटी 

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी

    एक्स-शोरूम प्राइस

    12 लाख रुपये

    16.15 लाख रुपये

    टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस)

    12,000 रुपये

    16,151 रुपये

    इंश्योरेंस

    22,557 रुपये

    24,403 रुपये

    इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लायबिलिटी (दूसरे और तीसरे साल के लिए)

    10,671 रुपये

    10,671 रुपये

    लॉजिस्टिक फी

    5,310 रुपये

    5,310 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फी

    1,28,790 रुपये

    1,70,310 रुपये

    फास्टैग फी

    700 रुपये

    700 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    13,79,927 रुपये

    18,42,645 रुपये

    होंडा सिटी एसवी एमटी एंट्री-लेवल वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 13.8 लाख रुपये है, जबकि फुली लोडेड होंडा सिटी जेडएक्स सीवीटी (पर्ल शेड ऑप्शन समेत) की ऑन-रोड प्राइस 18.43 लाख रुपये है। बेस वेरिएंट के मुकाबले खरीदारों को टॉप वेरिएंट लेने के लिए अतिरिक्त 4.63 लाख रुपये खर्च करने होंगे। 

    होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: चेन्नई 

    शुल्क

    होंडा सिटी एसवी एमटी

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी

    एक्स-शोरूम प्राइस

    12 लाख रुपये

    16.15 लाख रुपये

    टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस)

    12,000 रुपये

    16,150 रुपये

    इंश्योरेंस

    28,226 रुपये

    36,627 रुपये

    इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लायबिलिटी (दूसरे और तीसरे साल के लिए)

    12,555 रुपये

    12,555 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फी और लॉजिस्टिक शुल्क

    2,24,582 रुपये

    2,99,282 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    14,77,363 रुपये

    19,79,614 रुपये

    होंडा सिटी एसवी एमटी वेरिएंट की चेन्नई में ऑन-रोड कीमत 14.77 लाख रुपये है, जबकि जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 19.80 लाख रुपये है। यदि आप नई होंडा सिटी का टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले 5.02 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। 

    होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: बेंगलुरु

    शुल्क

    होंडा सिटी एसवी एमटी

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी

    एक्स-शोरूम प्राइस

    12 लाख रुपये

    16.26 लाख रुपये

    टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस)

    12,000 रुपये

    16,259 रुपये

    रोड टैक्स

    227,421 रुपये

    307,807 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फी

    2,500 रुपये

    2,500 रुपये

    कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और निल डिप

    46,883 रुपये

    59,150 रुपये

    फास्टैग फीस

    600 रुपये

    600 रुपये

    लॉजिस्टिक फीस

    5,310 रुपये

    5,310 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    14,94,714 रुपये

    20,17,626 रुपये

    होंडा सिटी एसवी एमटी की बेंगलुरु में ऑन-रोड कीमत 14.95 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 20.18 लाख रुपये है। इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर 5.23 लाख रुपये का है। 

    होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: कोलकाता

    शुल्क

    होंडा सिटी एसवी एमटी

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी

    एक्स-शोरूम प्राइस

    12 लाख रुपये

    16.15 लाख रुपये

    टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस)

    12,000 रुपये

    16,150 रुपये

    इंश्योरेंस

    26,982 रुपये

    34,458 रुपये

    इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लायबिलिटी (दूसरे और तीसरे साल के लिए)

    10,640 रुपये

    10,640 रुपये

    डॉक्युमेंटेशन और डिपो चार्ज

    6,525 रुपये

    6,525 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स

    66,935 रुपये

    89,760 रुपये

    फास्टैग फीस

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    13,23,582 रुपये

    17,73,033 रुपये

    कोलकाता में होंडा सिटी के एसवी एमटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 13.24 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की कीमत 17.73 लाख रुपये तक जाती है। इसका मतलब है कि बेस वेरिएंट के मुकाबले इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 4.49 लाख रुपये ज्यादा है। 

    होंडा सिटी ऑन-रोड कीमत: मुंबई

    शुल्क

    होंडा सिटी एसवी एमटी

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस सीवीटी

    एक्स-शोरूम प्राइस

    12.09 लाख रुपये

    17.24 लाख रुपये

    टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस)

    12,097 रुपये

    17,247 रुपये

    इंश्योरेंस

    52,684 रुपये

    68,424 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फी

    1,49,887 रुपये

    2,12,923 रुपये

    फास्टैग फीस

    600 रुपये

    600 रुपये

    व्हीकल डिलीवरी और डॉक्युमेंटेशन 

    14,999 रुपये

    14,999 रुपये 

    ऑन-रोड प्राइस

    14,39,967 रुपये

    20,38,893 रुपये

    मुंबई में होंडा सिटी एसवी एमटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 14.40 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप जेडएक्स प्लस सीवीटी वेरिएंट की फाइनल कीमत 20.39 लाख रुपये है। ज्यादा रजिस्ट्रेशन फी और इंश्योरेंस चार्ज की वजह से इस सेडान की ऑन-रोड कीमत 20 लाख रुपये के पार चली जाती है।

    क्या आप नई होंडा सिटी सेडान को घर लाने के इच्छुक हैं? यहां देखें इसकी बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी

    2026 होंडा सिटी से जुड़ी जानकारी 

    नई होंडा सिटी सेडान कार में जानी-पहचानी स्टाइलिंग मिलती है, लेकिन इसमें कई हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसकी फीचर लिस्ट को भी अपडेट किया गया है। यह भारत की उन कुछ मिड-साइज सेडान कारों में से एक है जो शानदार केबिन स्पेस, आरामदायक राइड और भरोसेमंद होने के लिए जानी जाती हैं।

    2026 Honda City Review

    2026 होंडा सिटी गाड़ी में नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ और कई ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स वाला एडीएएस सूट दिया गया है।

    Honda City Interior

    इस सेडान कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (121 पीएस/145 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। यह गाड़ी 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन सेटअप (126 पीएस/253 एनएम) के साथ भी उपलब्ध है जिसके साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। 

    Honda City Engine

    दिल्ली में नई होंडा सिटी कार की ऑन-रोड कीमत 13.8 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये के बीच है, जिससे यह प्रीमियम मिड-साइज सेडान चाहने वाले खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनी हुई है। कोई भी फैसला लेने से पहले, आप होंडा सिटी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी देख सकते हैं।

    मुकाबला  

    मिड-साइज सेडान सेगमेंट में 2026 होंडा सिटी का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से है। 

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