2026 होंडा सिटी : नई सेडान कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: मई 22, 2026 03:52 pm । स्तुति

होंडा ने अपने लाइनअप की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार सिटी सेडान को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। इस गाड़ी के आगे का लुक एकदम नया है और इसमें कई सारे नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। यह कंपनी की सबसे आइकॉनिक नेमप्लेट है, और इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार की इंट्रोडक्ट्री कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच रखी गई है।

यदि आप भी नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार को खरीदने के इच्छुक है तो हमारी लॉन्च स्टोरी देख सकते हैं और इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि इस गाड़ी को कैसे घर लाया जाए।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट को कैसे बुक करें?

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकता है या फिर आप इसे नजदीकी होंडा डीलरशिप पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया :

ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको होंडा कार्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और नीचे दी गई डिटेल्स भरनी होंगी।

मॉडल चुनें

वेरिएंट

कलर

इंजन ऑप्शन

बुकिंग पूरी करने के लिए आपको अपना पूरा नाम, राज्य व शहर का नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी (मोबाइल जनरेटेड) और ईमेल आईडी लिखनी होगी। बुकिंग राशि का भुगतान करने के बाद आपके पास ईमेल या मोबाइल के जरिए बुकिंग की पुष्टि प्राप्त होगी।

डीलरशिप बुकिंग प्रक्रिया :

आप होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार को बुक करने के लिए अपनी नजदीकी होंडा डीलरशिप पर भी जा सकते हैं।

आपको एक सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव से मिलाया जाएगा, जो पूरी बुकिंग प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा।

सबसे पहले आपको अपनी सभी डिटेल्स देनी होगी जैसे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पता, ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन कार बुक करते समय देते हैं।

इसके बाद आप नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार का अपना पसंदीदा वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, और कलर कंफर्म करेंगे।

महत्वपूर्ण जानकारी :

हम आपको सलाह देते हैं कि कार बुक करने से पहले आप गाड़ी की अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें, साथ ही अपनी नई गाड़ी को कैंसिल करने की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन भी जरूर जांच लें।

डिलीवरी टाइमलाइन

फेसलिफ्ट सिटी सेडान कार की डिलीवरी जल्द शुरू होगी। अनुमान है कि इस गाड़ी पर वेरिएंट अनुसार 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड रह सकता है।

2026 होंडा सिटी से जुड़ी जानकारी

होंडा सिटी न्यू मॉडल में आगे की तरफ नई कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और अपडेटेड हेडलैंप डिजाइन दी गई है। इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल और बंपर की डिजाइन भी एकदम नई है।

इस सेडान कार के केबिन को 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ अपडेट किया गया है, जिसके साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और डैशबोर्ड और फ्रंट फुट वेल एरिया पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

2026 होंडा सिटी कार में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन : नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड पावर 121 पीएस 98 पीएस (126 पीएस तक) टॉर्क 145 एनएम 127 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी ई-सीवीटी

ई-सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

यदि आप नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं।