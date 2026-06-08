नई होंडा सिटी को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट
होंडा ने काम की और आकर्षक एसेसरीज दी है जो आपकी सिटी सेडान कार को मॉडर्न बनाती है
प्रकाशित: जून 08, 2026 06:15 pm । सोनू
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होंडा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय विकल्प में से एक है और हाल ही में इसे एक बड़ा अपडेट मिला है। हालांकि, अगर आप नई सिटी कार लेने की सोच रहे हैं तो यहां ऑफिशियल एसेसरीज की पूरी लिस्ट दी गई है जिससे आपकी न्यू होंडा सिटी अलग दिखेगी:
2026 होंडा सिटी एसेसरीज: एक्सटीरियर
न्यू होंडा सिटी की एक्सटीरियर एसेसरीज इस प्रकार हैं:
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एसेसरीज
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कीमत
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आगे अपर मोल्डिंग गार्निश
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4,590 रुपये
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बंपर प्रोटेक्टर (आगे और पीछे)
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2,990 रुपये
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ट्रंक एंट्री गार्ड
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3,490 रुपये
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मड गार्ड (आगे और पीछे)
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1,840 रुपये
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ट्रंक गार्निश
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3,501 रुपये
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पार्किंग मॉनिटरिंग के साथ ड्यूल चैन डैशकैम
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20,990 रुपये
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एलईडी स्टॉप लैंप के साथ ट्रंक स्पॉइलर
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11,521 रुपये
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क्रोम डोर वाइजर
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3,824 रुपये
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डोर हैंडल प्रोटेक्टर
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1,519 रुपये
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बॉडी कवर
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1,947 रुपये
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डोर लोअर गार्निश
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5,944 रुपये
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डोर ऐज गार्निश
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828 रुपये
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टेललैंप गार्निश
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2,948 रुपये
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बॉडी साइड मोल्डिंग
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3,824 रुपये
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आगे फेंडर गार्निश
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2,856 रुपये
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विंडो क्रोम डोर मोल्डिंग
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2,856 रुपये
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वायरलेस चार्जर (प्लग और प्ले)
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8,998 रुपये
ये एसेसरीज होंडा सिटी को आपकी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने में मदद करेंगी, साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी को स्क्रेच और खरोंच से भी बचाएंगी। अब हम केबिन एसेसरीज के बारे में जानते हैं:
होंडा सिटी एसेसरीज: केबिन
नई सिटी के लिए केबिन एसेसरीज इस प्रकार हैं:
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एसेसरीज
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कीमत
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साइड स्टेप इल्लुमिनेशन
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5,490 रुपये
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सीट कवर - एम्बॉस्ड परफोरेशन
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11,490 रुपये
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सीट कवर - हैक्सागोनल परफोरेशन
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11,490 रुपये
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स्टीयरिंग व्हील कवर
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597 रुपये
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए)
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9,999 रुपये
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रिदमिक एम्बिएंट लाइटिंग - 7 कवर
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7,500 रुपये
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पीछे सनशेड विंडशील्ड
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1,843 रुपये
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पिछली खिड़की का सनशेड (2 पीस)
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2,949 रुपये
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फ्लोर मैट
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2,737 रुपये
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ट्रंक ट्रे
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3,363 रुपये
होंडा सिटी एसेसरीज: पैकेज
सिटी गाड़ी में कई एसेसरीज मिलती हैं, जिनसे आप सेडान कार को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौनसी एसेसरीज चुनें, तो होंडा ने आपको एसेसरीज पैकेज का विकल्प भी दिया है, जो आपकी सिटी सेडान कार को कस्टमाइज करने में मदद कर सकते हैं।
एसेसरीज पैकेज और उसमें मिलने वाली एसेसरीज की जानकारी नीचे दी गई है:
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सिग्नेचर पैकेज - 16,590 रुपये
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यूटिलिटी पैकेज - 9,990 रुपये
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बेसिक किट - 9,400 रुपये
सिग्नेचर पैकेज
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ट्रंक गार्निश
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विंडो क्रोम मोल्डिंग
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टेललैंप गार्निश
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लोअर डोर गार्निश
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आगे अपर मोल्डिंग गार्निश
यूटिलिटी पैकेज
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ट्रंक एंट्री गार्ड
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डोर हैंडल प्रोटेक्टर
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बॉडी साइड मोल्डिंग
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डोर ऐज गार्निश
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बंपर प्रोटेक्टर
बेसिक किट
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फ्लोर मैट
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मड गार्ड
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इमरजेंसी हैमर
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की चेन
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माइक्रोफाइबर कपड़ा
होंडा सिटी: ओवरव्यू
फेसलिफ्ट होंडा सिटी के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें आगे की तरफ एक पतली ग्रिल और पहले से ज्यादा स्लीक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट दी गई है। बंपर को भी नया लुक दिया गया है। गौर से देखने पर अब आपको होंडा लोगो ग्रिल के बजाय बोनट लाइट के नीचे नजर आएगा। इसके अलावा, आपको नए 16-इंच अलॉय व्हील और नए क्लियर-लेंस टेललैंप्स, पीछे नया बंपर और एक बूटलिड स्पॉइलर भी मिलता है।
सिटी सेडान के केबिन को भी नया लुक दिया गया है, जिसमें ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और एक बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन दी गई है। इसके अलावा पहले की तरह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पैन सनरूफ, और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर मिलना जारी हैं। इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, डैशबोर्ड व फ्रंट फुट-वेल पर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें एक लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
होंडा सिटी न्यू मॉडल में ये इंजन ऑप्शन दिए गए हैं:
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इंजन
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1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड
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पावर
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121 पीएस
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126 पीएस (संयुक्त)
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टॉर्क
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145 एनएम
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253 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/ सीवीटी
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ई-सीवीटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
प्राइस और कंपेरिजन
नई होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। होंडा सिटी कार का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से है।
यह भी देखें: होंडा सिटी ऑन रोड प्राइस