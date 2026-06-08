सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    नई होंडा सिटी को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

    होंडा ने काम की और आकर्षक एसेसरीज दी है जो आपकी सिटी सेडान कार को मॉडर्न बनाती है

    प्रकाशित: जून 08, 2026 06:15 pm । सोनू

    16 Views
    • Write a कमेंट

    Honda City Accessories

    होंडा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय विकल्प में से एक है और हाल ही में इसे एक बड़ा अपडेट मिला है। हालांकि, अगर आप नई सिटी कार लेने की सोच रहे हैं तो यहां ऑफिशियल एसेसरीज की पूरी लिस्ट दी गई है जिससे आपकी न्यू होंडा सिटी अलग दिखेगी:

    2026 होंडा सिटी एसेसरीज: एक्सटीरियर

    न्यू होंडा सिटी की एक्सटीरियर एसेसरीज इस प्रकार हैं:

    एसेसरीज

    कीमत

    आगे अपर मोल्डिंग गार्निश

    4,590 रुपये

    बंपर प्रोटेक्टर (आगे और पीछे)

    2,990 रुपये

    ट्रंक एंट्री गार्ड

    3,490 रुपये

    मड गार्ड (आगे और पीछे)

    1,840 रुपये

    ट्रंक गार्निश

    3,501 रुपये

    पार्किंग मॉनिटरिंग के साथ ड्यूल चैन डैशकैम

    20,990 रुपये

    एलईडी स्टॉप लैंप के साथ ट्रंक स्पॉइलर

    11,521 रुपये

    क्रोम डोर वाइजर

    3,824 रुपये

    डोर हैंडल प्रोटेक्टर

    1,519 रुपये

    बॉडी कवर

    1,947 रुपये

    डोर लोअर गार्निश

    5,944 रुपये

    डोर ऐज गार्निश

    828 रुपये

    टेललैंप गार्निश

    2,948 रुपये

    बॉडी साइड मोल्डिंग

    3,824 रुपये

    आगे फेंडर गार्निश

    2,856 रुपये

    विंडो क्रोम डोर मोल्डिंग

    2,856 रुपये

    वायरलेस चार्जर (प्लग और प्ले)

    8,998 रुपये

    ये एसेसरीज होंडा सिटी को आपकी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने में मदद करेंगी, साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी को स्क्रेच और खरोंच से भी बचाएंगी। अब हम केबिन एसेसरीज के बारे में जानते हैं:

    होंडा सिटी एसेसरीज: केबिन

    नई सिटी के लिए केबिन एसेसरीज इस प्रकार हैं:

    एसेसरीज

    कीमत

    साइड स्टेप इल्लुमिनेशन

    5,490 रुपये

    सीट कवर - एम्बॉस्ड परफोरेशन

    11,490 रुपये

    सीट कवर - हैक्सागोनल परफोरेशन

    11,490 रुपये

    स्टीयरिंग व्हील कवर

    597 रुपये

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए)

    9,999 रुपये

    रिदमिक एम्बिएंट लाइटिंग - 7 कवर

    7,500 रुपये

    पीछे सनशेड विंडशील्ड

    1,843 रुपये

    पिछली खिड़की का सनशेड (2 पीस)

    2,949 रुपये

    फ्लोर मैट

    2,737 रुपये

    ट्रंक ट्रे

    3,363 रुपये

    होंडा सिटी एसेसरीज: पैकेज

    सिटी गाड़ी में कई एसेसरीज मिलती हैं, जिनसे आप सेडान कार को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौनसी एसेसरीज चुनें, तो होंडा ने आपको एसेसरीज पैकेज का विकल्प भी दिया है, जो आपकी सिटी सेडान कार को कस्टमाइज करने में मदद कर सकते हैं।

    एसेसरीज पैकेज और उसमें मिलने वाली एसेसरीज की जानकारी नीचे दी गई है:

    • सिग्नेचर पैकेज - 16,590 रुपये

    • यूटिलिटी पैकेज - 9,990 रुपये

    • बेसिक किट - 9,400 रुपये

    सिग्नेचर पैकेज

    • ट्रंक गार्निश

    • विंडो क्रोम मोल्डिंग

    • टेललैंप गार्निश

    • लोअर डोर गार्निश

    • आगे अपर मोल्डिंग गार्निश

    यूटिलिटी पैकेज

    • ट्रंक एंट्री गार्ड

    • डोर हैंडल प्रोटेक्टर

    • बॉडी साइड मोल्डिंग

    • डोर ऐज गार्निश

    • बंपर प्रोटेक्टर

    बेसिक किट

    • फ्लोर मैट

    • मड गार्ड

    • इमरजेंसी हैमर

    • की चेन

    • माइक्रोफाइबर कपड़ा

    होंडा सिटी: ओवरव्यू

    फेसलिफ्ट होंडा सिटी के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें आगे की तरफ एक पतली ग्रिल और पहले से ज्यादा स्लीक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट दी गई है। बंपर को भी नया लुक दिया गया है। गौर से देखने पर अब आपको होंडा लोगो ग्रिल के बजाय बोनट लाइट के नीचे नजर आएगा। इसके अलावा, आपको नए 16-इंच अलॉय व्हील और नए क्लियर-लेंस टेललैंप्स, पीछे नया बंपर और एक बूटलिड स्पॉइलर भी मिलता है।

    Honda City Front

    सिटी सेडान के केबिन को भी नया लुक दिया गया है, जिसमें ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और एक बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन दी गई है। इसके अलावा पहले की तरह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पैन सनरूफ, और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर मिलना जारी हैं। इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, डैशबोर्ड व फ्रंट फुट-वेल पर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    Honda City Interior

    सुरक्षा के लिए इसमें एक लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    होंडा सिटी न्यू मॉडल में ये इंजन ऑप्शन दिए गए हैं:

    इंजन

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    पावर

    121 पीएस

    126 पीएस (संयुक्त)

    टॉर्क

    145 एनएम

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    ई-सीवीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Honda City Engine

    प्राइस और कंपेरिजन

    नई होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। होंडा सिटी कार का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से है।

    यह भी देखें: होंडा सिटी ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    होंडा सिटी पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    नई होंडा सिटी को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है