    2025 टाटा सिएरा रिव्यू: इस डिटेल्ड रिव्यू को देखे बिना नहीं खरीदें ये नई एसयूवी कार

    प्रकाशित: दिसंबर 09, 2025 03:32 pm । सोनू

    सिएरा में काफी सारी चीजें हैं जो इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाती हैं!

    Tata Sierra

    टाटा ने आखिरकार सिएरा एसयूवी कार को भारत में लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी (विस्तृत जानकारी यहां देखें), आप टाटा सिएरा का पूरा रिव्यू यहां देखें, ताकि आप तय कर सकें कि सिएरा खरीदनी है या नहीं!

    हमने इस वीडियो और टाटा सिएरा रिव्यू (जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए) को संक्षेप में बताया है, ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में सिएरा गाड़ी एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट क्यों है।

    टाटा सिएरा एक्सटीरियर: मॉडर्न डिजाइन

    सिएरा का डिजाइन सबसे अच्छी ऑटोमोटिव यादों और एसयूवी के जबरदस्त फैशन का एक शानदार और आकर्षक मेल है। यहां सिएरा की फोटो गैलरी में इसे करीब से देखा जा सकता है।

    Tata Sierra

    यह सिर्फ अच्छी नहीं दिखती है, यह ध्यान अपनी तरफ खींचती है, और साइज के मामले में इसका स्कोर काफी अच्छा है। इसकी लंबाई 4.3 मीटर है जो सही है, लेकिन इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और सबसे महत्वपूर्ण 2730 मिलीमीटर के व्हीलबेस से यह देखने में बड़ी लगती है, जिससे यह मुकाबले में मौजूद हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से बड़ी कार नजर आती है। ओवरहैंग काफी छोटे हैं, और लंबा व अपराइट ग्लासहाउस उस पुराने पसंदीदा बॉक्सी एसयूवी लुक को फिर से बनाने में असरदार है।

    नई सिएरा में बड़े ग्लास पैनल और एक शानदार ग्लॉस ब्लैक रूफ के कॉम्बिनेशन के जरिए ओरिजनल सिएरा की पहचान रही ‘अल्पाइन विंडो’ को बरकरार रखा गया है।

    भविष्य में जो कोई भी इसे खरीदना चाहता है उनके लिए कुछ टिप्स में से एक यह है कि बॉडी के नीचे वाले हिस्से पर बहुत सुंदर ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक कवरिंग है, इस पर आसानी से खरोच लग सकती है, यह मुड़ सकती है और इसे शोरूम जैसा रखने के लिए सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगाना बेहतर है।

    टाटा सिएरा केबिन: लॉन्ज जैसी क्वालिटी!

    टाटा ने केबिन डिजाइन की सोच पूरी तरह से बदल दी है, अब बंद और ड्राइवर सेंटर्ड कॉकपिट नहीं रखा है, बल्कि इसे लाउंज जैसी थीम में बनाया है। इसका केबिन अच्छी फिट और फिनिश के साथ हाई क्वालिटी और आरामदायक लगता है। ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज्यादा ध्यान देने लायक है और जाने पहचाने एर्गोनॉमिक्स कंट्रोल्स के साथ तालमेल बिठाते हैं।

    Tata Sierra

    डिटेल्स सच में बहुत अच्छे हैं, जब आप पास आएंगे तो देखेंगे कि प्लास्टिक ट्रे में टोपोग्राफिकल मैप्स, पैटर्न और यहां तक कि साणंद फैक्ट्री के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी प्लास्टिक ट्रे में छिपे हैं।

    हमारा मानना है कि यह टाटा कार का अब तक का सबसे अच्छा केबिन है और आप इसके बारे में विस्तार से यहां देख सकते हैं

    टाटा सएरा कंफर्ट: अच्छा काम

    कंफर्ट के मामले में सिएरा में वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसकी आगे की सीटें चौड़ी हैं और इनमें काफी कटुरिंग है, और टॉप मॉडल में मेमोरी फंक्शन के साथ ड्राइवर सीट के लिए 6 पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं। खास बात यह है कि लंबे सफर में ड्राइव अनुभव बेहतर करने के लिए इसमें यूनिक अंडरथाई सपोर्ट मिलता है।

    Tata Sierra

    इस मामले में पिछली सीट असल में गेम चेंजर है। लंबे व्हीलबेस के कारण इसमें लंबे पैसेंजर के घुटनों और सिर के लिए काफी जगह होती है, और चौड़ी बेंच पर तीन औसत साइज के वयस्क पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं।

    को-ड्राइवर की सीट पर मैनुअल बोस मोड लीवर होने से पीछे वाला पैसेंजर असल में स्ट्रेच कर सकता है, जिससे एक बड़ी एमपीवी कार जितनी जगह बन जाती है।

    टाटा सिएरा फीचर: ट्रेंडसेटर

    सिएरा कार की फीचर लिस्ट डिटेल्ड और बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसकी फीचर लिस्ट में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, और आगे सीट वेंटिलेशन शामिल है। इसमें आपको एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन, एक बहुत रिस्पॉन्सिव 12.3-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन मिलती है, जो बिना किसी लैग के किसी भी वायरलेस कनेक्शन को हैंडल कर सकती है, और पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग 12.3-इंच को-ड्राइवर स्क्रीन है जो इस सेगमेंट के लिए एक्सक्लूसिव है।

    Tata Sierra

    डॉल्बी एटमॉस के साथ हाई-क्वालिटी 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम दिया है और म्यूजिक लवर को इसकी शानदार साउंड क्वालिटी पसंद आएगी। हाई-रिजॉल्यूशन 360 डिग्री कैमरा सिस्टम से एसयूवी कार को तंग जगहों पर नेविगेट करना आसान रहता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए अकंप्लिश्ड और ऊपर वाले वेरिएंट्स में एआर हेड-अप डिस्प्ले लगी है।

    टाटा सिएरा सेफ्टी

    टाटा अपने सभी प्रोडक्ट के साथ एक हाई सेफ्टी बेंचमार्क रखता है, जिसे सिएरा फॉलो करती है। इसकी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर लिस्ट में 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आईएसओफिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम शामिल है। टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस में लेवल 2 एडीएएस भी दिया गया है, जो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अक्सर हाईवे पर क्रूजिंग करते हैं। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे जरूरी फीचर हैं। हमने जो एडीएएस कैलिब्रेशन इस्तेमाल किया वह भरोसेमंद था और आम भारतीय ट्रैफिक कंडिशन के हिसाब से समझदारी से एडजस्ट किया गया था।

    Tata Sierra

    हालांकि इसकी ऑफिशियल टेस्ट रेटिंग सामने नहीं आई है, लेकिन सभी को पूरी उम्मीद है कि सिएरो को दूसरी टाटा कार की तरह पूरी 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिलेगी।

    टाटा सिएरा इंजन: सबके लिए एक

    सिएरा कार में इंजन की एक बड़ी रेंज है, जिससे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं:

    • 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (106 पीएस): यह इंजन कम पावर के साथ अच्छे माइलेज के लिए बनाया गया है। यह कम आरपीएम पर 145 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह एक सही शहरी ऑप्शन है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ट्विन-क्लच ऑटोमैटिक (डीसीटी) गियरबॉक्स दोनों विकल्प दिए गए हैं। इसे भविष्य में हाइब्रिड इंजन के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें अभी तक इस इंजन को चलाने का मौका नहीं मिला।

    • 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (160 पीएस): यह इंजन इसे मजेदार बनाता है। यह 255 एनएम टॉर्क की वजह से तेज एसेलरेशन के साथ शानदार परफॉर्मेंस देता है। इससे हाईवे पर क्रूजिंग और ओवरटेक ज्यादा आसान और स्मूद रहती है। इसमें केवल 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर गियरबॉक्स है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस परफॉर्मेंस के साथ माइलेज थोड़ा कम मिलता है। इसका शहर में माइलेज करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर माइलेज 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच है।

    • 1.5-लीटर टर्बो डीजल (118 पीएस): यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो ज्यादा माइलेज चाहते हैं और कम रनिंग कॉस्ट पर ध्यान देते हैं। यह इंजन अच्छी पावर डिलीवरी देता है, जिससे हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी सफर आरामदायक रहता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इंजन को डीईएफ (एडब्लू) की जरूरत नहीं है, जिससे ओनरशिप आसान हो जाती है। यह हाईवे पर 16 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज दे सकती है और शहर में माइलेज करीब 12 किलोमीटर प्रति लीटर हो सकता है।

    यहां देखिए इसके किस वेरिएंट में कौनसे इंजन विकल्प दिए गए हैं

    टाटा भविष्य में ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन लाने की योजना भी बना रही है।

    टाटा सिएरा सस्पेंशन: हाईवे किंग

    सिएरा की सबसे अच्छी बातों में से एक इसकी राइड क्वालिटी है। इसके सस्पेंशन को थोड़ा मजबूती से एडजस्ट किया गया है, जो बॉडी रोल रोकने में सक्षम है और हमारी खराब सड़कों के हिसाब से स्टेबल है। बड़े 19-इंच अलॉय व्हील के साथ राइड बहुत ज्यादा स्टिफ या बाउंसी महसूस नहीं होती है।

    Tata Sierra

    एडवेंचर प्लस और इससे ऊपर वाले वेरिएंट में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैंम्पिंग (एफडीडी) है, जिसका फायदा ये है कि खराब सड़कों पर आराम काफी बढ़ जाता है। इसका स्टीयरिंग हैवी नहीं है और इसे शहर में चलाना आसान है, जब स्टीयरिंग व्हील काफी हल्का होता है तो हैंडलिंग का अंदाजा लगाना आसान रहता है, जो सिएरा को एक शांत क्रूजर बनाता है।

    टाटा सिएरा पर आखिरी फैसला

    सिएरा की वापसी टाटा मोटर्स के लिए शानदार सफलता है। कंपनी ने इसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में डिजाइन, केबिन स्पेस और फीचर के मामले में नए स्टैंडर्ड सेट करती है। कई इंजन और वेरिएंट में मिलने का मतलब है कि सिएरा हर ग्राहक के बजट और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध है।

    Tata Sierra

    सफलता का आखिरी कारण टाटा का अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर करने का वादा है। कोई असंभावित मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेक गड़बड़ी नहीं, कोई सर्विस सेंटर की परेशान नहीं। अगर टाटा लगातार भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सपोर्ट दे सकती है, तो सिएरा की बिक्री में तेजी आ सकती है।

    यह एसयूवी कार सच में बढ़िया है, चाहे आइकॉनिक नाम हो या न हो। हम इसे निश्चित तौर पर लेने की सलाह देंगे।

    हमारे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको 2025 टाटा सिएरा कैसी लगी!

