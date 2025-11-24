सभी
    2025 टाटा सिएरा में टाटा हैरियर के मुकाबले मिलता है इन 5 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: नवंबर 24, 2025 07:13 pm । सोनू

    39 Views
    • Write a कमेंट

    2025 सिएरा के साथ टाटा का पहला ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने जा रहा है जिसमें हैरियर की तुलना में स्पीकर की संख्या भी ज्यादा है

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा से पर्दा पहले ही उठ चुका है और भारत में इसे 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। टाटा की आईकॉनिक सिएरा एसयूवी नए अवतार में न केवल फ्यूचरिस्टिक दिखती है, बल्कि नए डैशबोर्ड लेआउट और शानदार टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन भी है, और इसके साथ कुछ ऐसे फीचर भी मिल रहे हैं जो टाटा कार में पहली बार देखने को मिलेंगे। यहां हमने नई सिएरा के 5 ऐसे फीचर की लिस्ट बनाई है जो इसे टाटा हैरियर से आगे रखते हैं:

    ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

    2025 टाटा सिएरा के प्रमुख फीचर में से एक इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। इस लेआउट में ड्राइवर के लिए एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक आगे वाले पैसेंजर के लिए स्क्रीन शामिल है। वहीं टाटा हैरियर में ड्यूल-स्क्रीन लेआउट है जिसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। दिलचस्प बात ये है कि नई जनरेशन सिएरा गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन में टाटा का नया यूआई मिलने की उम्मीद है, जिसमें दूसरी टाटा कार की तुलना में बेहतर रिस्पॉन्स और स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा।

    Tata Sierra

    सिएरा के कुछ शुरुआती वेरिएंट में ड्यूल स्क्रीन सेटअप भी दिया जाएगा। हमने कारदेखो इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोल किया, जिसमें हमारे फॉलोअर से दोनों में से अपनी पसंद चुनने को कहा गया। इस पोल की पूरी खबर यहां पढ़िए

    2 अतिरिक्त स्पीकर और एक साउंडबार

    2025 सिएरा और हैरियर दोनों में ब्रांडेड जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है, लेकिन सिएरा गाड़ी 2 अतिरिक्त स्पीकर के साथ आगे है। इसमें 12-स्पीकर सेटअप दिया गया है, जबकि हैरियर में 10-स्पीकर सिस्टम मिलता है। केबिन अनुभव बेहतर करने के लिए सिएरा में क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के ऊपर एक साउंडबार भी है।

    Tata Sierra

    एक्सटेंडेबल सन वाइजर

    हैरियर के मुकाबले टाटा सिएरा में एक और सुविधा यह है कि इसमें आगे की सीटों के लिए एक्सटेंडेबल सन वाइजर दिए गए हैं। पारंपरिक सन वाइजर की तुलना में एक्सटेंडेबल मैकेनिज्म ड्राइवर को तेज धूप से बेहतर तरीके से बचाने में मदद करते हैं।

    एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट

    हैरियर के मुकाबले नई सिएरा में एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलता है, जो कंफर्ट को बेहतर करता है और यह फीचर टाटा कार में पहली बार मिल रहा है। यह असल में सीट बेस का फोल्ड होने वाला एक्सटेंशन है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।

    Tata Sierra

    ऑक्जीलियरी टेल लैंप

    टाटा हैरियर में ऑक्जीलियरी टेल लैंप्स भी नहीं है, जो पहली बार 2025 सिएरा में दिए गए हैं। यह फीचर कार का टेलगेट खुला होने पर विजिबिलिटी बढ़ाता है।

    Tata Sierra

    हमने नई सिएरा और टाटा कर्व का फीचर कंपेरिजन भी किया है, जिसके बारे में आप लिंक पर क्लिक करके विस्तार से देख सकते हैं।

    बोनस: टाटा का नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    टाटा हैरियर में केवल 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं सिएरा में टाटा का नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है। यहां देखिए इनके इंजन स्पेसिफिकेशन:

    स्पेसिफिकेशन

    2025 टाटा सिएरा

    टाटा हैरियर

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    2-लीटर डीजल इंजन

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    170 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    350 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टाटा हैरियर और सफारी में भी यही टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिन्हें 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 टाटा सिएरा

    टाटा हैरियर

    15 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    14 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    हमने इस स्टोरी में नई टाटा सिएरा की संभावित प्राइस लिस्ट के बारे में भी बताया है।

    2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फॉक्सवैगन टाइगन से रहेगा। टाटा हैरियर की टक्कर जीप कंपास, एमजी हेक्टर, और महिंद्रा एक्सयूवी700 5-सीटर वेरिएंट से है।

    टाटा हैरियर पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    V
    vitoho
    Nov 24, 2025, 8:40:15 PM

    Too lengthy it should be medium size for more customers

