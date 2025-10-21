सभी
    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें आई सामने, जल्द हो सकती है लॉन्च

    प्रकाशित: अक्टूबर 21, 2025 02:04 pm । भानु

    191 Views
    New-gen Hyundai Venue N Line

    हुंडई इंडिया 4 नवंबर को न्यू जनरेशन 2025 वेन्यू को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और ये तय है कि इसका स्पोर्टी वर्जन वेन्यू एन लाइन भी इस जनरेशनल अपडेट के साथ आएगी। अब ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि अपडेटेड वेन्यू एन लाइन को साउथ कोरिया में टेस्टिंग के दौरान बिना किसी कवर के देखा गया है। स्पॉट हुए मॉडल का अपडेटेड डिजाइन और स्टाइलिंग में बदलाव साफ साफ नजर आ रहे हैं। 

    क्या कुछ आया नजर?

    न्यू जनरेशन 2025 वेन्यू की तरह एन लाइन का लुक भी बदलेगा और इसमें काफी डिजाइन एलिमेंट्स स्टैंडर्ड मॉडल से लिए जाएंगे। बता दें कि 4 नवंबर की लॉन्चिंग से पहले वेन्यू के स्टैंडर्ड मॉडल की तस्वीरें भी लीक हो चुकी हैं। 

    इसके फ्रंट में अल्कजार की तरह रेक्टेंगुलर ग्रिल,एक स्लीक फुल विड्थ एलईडी लाइट बार दी गई है जो एक ग्लॉस ब्लैक पैनल पर लगी है और सी शेप्ड डेटाइम रनिंग लैंप्स और नए स्कवायर शेप के एलईडी हेडलैंप्स तक जा रही है। इसमें एक दमदार स्किड प्लेट भी दी गई है जिसकी डीटेलिंग अलग है और इसका फ्रंट दमदार नजर आ रहा है। 

    New-gen Hyundai Venue N Line
    साइड प्रोफाइल की बात करें तो वेन्यू एन लाइन को स्टैंडर्ड कार से अलग दिखाने के लिए कुछ स्पोर्टी टच दिए गए हैं। इसमें हुंडई की दूसरी एन लाइन कारों की तरह सिग्नेचर रेड हाइलाइट स्ट्रिप दी गई है जो लोअर बॉडी के साथ साथ जा रही है। इसके अलावा इसमें नए 5 स्पोक अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं जिनका डिजाइन स्पोर्टी है और ब्रेक कैलिपर्स को रेड कलर की फिनिशिंग दी गई है। साथ ही इसमें नए डिजाइन के सी पिलर दिए गए हैं जिनके लिए अब सिल्वर कलर की आउटलाइनिंग के साथ रियर क्वार्टर दे दिया गया है। रेगुलर वेन्यू में दी गई सिल्वर रेल्स से अलग एन लाइन वर्जन में ब्लैक रूफ रेल्स दी गई है। 

    New-gen Hyundai Venue N Line

    इसके पिछले हिस्से में स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप के साथ बोल्ड थीम दी गई है जो 'वेन्यू' के लैटर्स के उपर मौजूद है। इसके अलावा यहां ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स के साथ दमदार बंपर,दमदार स्पॉयलर और स्पोर्टी ड्युअल एग्जॉस्ट भी दिया गया है। 

    संभावित इंटीरियर और फीचर्स 

    जहां अपकमिंग हुंडई वेन्यू एन लाइन के इंटीरियर को अभी तक स्पॉट नहीं किया गया है मगर माना जा रहा है कि इसमे दूसरे एन लाइन मॉडल्स वाले सिग्नेचर एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर रेड कलर के इन्सर्ट के साथ एक ऑल-ब्लैक केबिन मिलने की उम्मीद की जा सकती है जो इसे एक रेसिंग कार जैसा फील देगा। हुंडई इसमें एन लाइन-स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी देगी जिनमें कंट्रास्ट रेड स्टिचिंग के साथ सीट कवर पर उभरा हुआ "एन", एक स्पोर्टी गियर लीवर, मेटल पैडल और बड़े पैडल शिफ्टर्स वाला एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल होंगे।

    फीचर्स की बात करें तो, वेन्यू एन लाइन में पहले की तरह डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जैसा कि अपडेट में पहले ही पुष्टि हो चुकी है। अन्य अपडेट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा वायरलेस फोन चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज़ कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे मौजूदा फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

    सेफ्टी के लिए  रेगुलर 2025 वेन्यू में अपग्रेडेड लेवल 2 एडीएएस सुइट मिलने की पुष्टि हो चुकी है, जिसे वेन्यू एन-लाइन में भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी होने की उम्मीद है।

    संभावित पावरट्रेन

    न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू एन लाइन में मौजूदा मॉडल वाला टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल सकता है जिसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    120 पीएस

    टॉर्क

    172 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी

    चूंकि ये एक एन लाइन मॉडल है, ऐसे में इसमें बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए कुछ मैकेनिकल अपग्रेड किए जा सकते हैं। इसमें मजबूत सस्पेंशन, तेज स्टीयरिंग रेक, और ज्यादा तेज एग्जॉस्ट नोट शामिल होंगे।

    संभावित लॉन्च और मुकाबला

    New-gen Hyundai Venue N Line

    2025 वेन्यू को 4 नवंबर के दिन लॉन्च किया जाएगा और इसके कुछ समय बाद ही वेन्यू एन लाइन का डेब्यू हो सकता है। हुंडई वेन्यू एन लाइन को टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और रेनो काइगर के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

    जीएसटी 2.0 के बाद हुंडई कार की कीमतों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप यह रिपोर्ट देख सकते हैं।

    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें आई सामने, जल्द हो सकती है लॉन्च
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
