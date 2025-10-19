सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई अल्कजार: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    संशोधित: अक्टूबर 19, 2025 11:22 am | सोनू

    32 Views
    • Write a कमेंट

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू का डिजाइन खासकर आगे और पीछे से हुंडई अल्कजार से प्रेरित है

    2025 Venue vs Alcazar

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी, लेकिन उससे पहले इसकी फोटो लीक हो गई है जिससे इसके डिजाइन की पूरी जानकारी सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 वेन्यू में हुंडई अल्कजार समेत दूसरी हुंडई कार के डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहां हमने दोनों हुंडई एसयूवी कार के डिजाइन का तस्वीरों के जरिए कंपेरिजन किया है।

    आगे का डिजाइन

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Alcazar Front

    2025 हुंडई वेन्यू के आगे वाले हिस्से में काफी सारी चीजें हुंडई अल्कजार वाली है। दोनों एसयूवी कार में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और रेक्टांगुलर ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है। हालांकि, नई जनरेशन वेन्यू के हेडलाइट क्लस्टर में अतिरिक्त डीआरएल सेटअप भी है, जो सी आकार की डिजाइन बनाता है। दोनों गाड़ी में चौकोर एलईडी हेडलाइट दी गई है, हालांकि इनके अंदर के लाइटिंग एलिमेंट्स अलग-अलग हैं।

    एक और ध्यान देने योग्य अंतर ये है कि नई वेन्यू में ‘हुंडई’ लोगो हुड पर दिया गया है, जबकि अल्कजार में डीआरएल स्ट्रिप के नीचे है। अल्कजार की तरह, 2025 वेन्यू में भी बंपर पर बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई क्रेटा: एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन कंपेरिजन

    साइड प्रोफाइल

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Alcazar Side

    साइड से नई जनरेशन वेन्यू और अल्कजार दोनों को एसयूवी कार वाला शेप दिया गया है, हालांकि वेन्यू रेक्ड ए-पिलर के साथ ज्यादा बॉक्सी नजर आती है। वेन्यू के व्हील आर्क भी बड़ी हुंडई एसयूवी कार की तुलना में ज्यादा उभरे हुए हैं, हालांकि दोनों में सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स दिए गए हैं।

    2025 वेन्यू को इसके एयरोडायनामिक स्टाइल अलॉय व्हील अलग बनाते हैं, वहीं अल्कजार में मशीन कट ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। नई वेन्यू में डोर हैंडल पर क्रोम फिनिश दी गई है, जबकि अल्कजार के डोर हैंडल बॉडी कलर में है।

    पीछे का डिजाइन

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Alcazar Rear

    दोनों हुंडई कार में पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स है, हालांकि दोनों टेल लाइट्स के बीच उनके नाम क्रमश: ‘वेन्यू’ और ‘अल्कजार’ लिखे हुए हैं। नई वेन्यू का बंपर डिजाइन भी हुंडई अल्कजार से प्रेरित है, दोनों में सिल्वर स्किड प्लेट भी लगी है।

    यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई एक्सटर: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    केबिन

    नई हुंडई वेन्यू कार का केबिन अभी तक सामने नहीं आया है, हालांकि टेस्ट मॉडल से इसके अंदर की एक झलक मिली है जिससे पता चलता है कि इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। वहीं अल्कजार में ब्राउन और ब्लैक केबिन थीम के साथ ब्राउन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

    दूसरी जनरेशन वेन्यू में दो 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी, जो साइज में हुंडई अल्कजार की डिस्प्ले से बड़ी है। इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। हुंडई नई जनरेशन वेन्यू एसयूवी में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी देगी।

    वहीं हुंडई अल्कजार में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो (एडेप्टर का इस्तेमाल), ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    हाल ही में हुंडई ने भारतीय बाजार के लिए अपने 2030 तक के फ्यूचर प्लान की जानकारी भी साझा की है। कंपनी भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें नई नेमप्लेट, जनरेशन अपडेट, और फेसलिफ्ट मॉडल शामिल होंगे। इनकी विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़े।

    इंजन

    नई हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जिनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। वहीं अल्कजार में बड़े 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के अलावा एक डीजल इंजन दिया गया है। यहां देखिए दोनों हुंडई कार के इंजन की जानकारी:

    स्पेसिफिकेशन

    हुंडई वेन्यू

    हुंडई अल्कजार

    हुंडई अल्कजार

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी (expected)

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    हुंडई 2025 वेन्यू में डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी दे सकती है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू

    हुंडई अल्कजार

    8 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    14.47 लाख रुपये से 21.10 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

    लॉन्च के बाद, 2025 हुंडई वेन्यू का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, और स्कोडा कायलाक से रहेगा। वहीं हुंडई अल्कजार की टक्कर एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी, और महिंद्रा एक्सयूवी700 (6/7 सीटर वेरिएंट) से है।

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू 2025 पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई अल्कजार: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है