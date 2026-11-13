बीवाईडी की यांगवांग अल्टियर से उठा पर्दा: क्या यह रोल्स-रॉयस घोस्ट को चुनौती देने के लिए तैयार है?

बीवाईडी के अल्ट्रा-लग्जरी ब्रांड यांगवांग ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान अल्टियर को पेश कर दिया है। अबू धाबी में हुए इसके ग्रैंड ग्लोबल अनावरण के साथ, यह साफ़ हो गया है कि चीनी कार कंपनियां अब सिर्फ पॉपुलर ग्लोबल ब्रांड्स के किफायती विकल्प बनकर नहीं रहना चाहतीं। ईवी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और लग्जरी में एक बड़ी छलांग लगाते हुए, अब उनकी नजरें अल्ट्रा-प्रीमियम बाजार पर हैं, जहां रोल्स रॉयस और बेंटले जैसे नामों का दबदबा है। यांगवांग अल्टियर सीधे तौर पर रोल्स रॉयस घोस्ट को टक्कर देने के इरादे से बनाई गई है, और यह इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है कि चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

यांगवांग अल्टियर: एक्सटीरियर

पहली नजर में, यांगवांग अल्टियर का डिजाइन और आकार आपको किसी अल्ट्रा-लग्जरी सेडान की याद दिलाएगा। इसका शाही अंदाज और भारी-भरकम प्रपोर्शन इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देते हैं, जो सीधे तौर पर रोल्स रॉयस की डिजाइन फिलॉसफी से प्रेरित लगता है। कार के सामने वाले हिस्से में सबसे आकर्षक चीज इसकी एलईडी लाइटिंग है। इसके डिटेल्ड एलईडी डीआरएल (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) में एक क्रिस्टल इफ़ेक्ट दिया गया है, जो फेंडर से शुरू होकर बंपर के निचले हिस्से तक खूबसूरती से बहता है। यह डिजाइन यांगवांग के अपने लोगो से मिलता-जुलता है, जो ब्रांड की पहचान को और मजबूत करता है। फ्रंट फेश पर एक बड़ी फॉक्स ग्रिल है जिसमें क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और बीच में सुनहरा यांगवांग लोगो लगा है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

साइड प्रोफाइल से यह कार सबसे ज्यादा जानी-पहचानी लग्जरी कारों जैसी लगती है। एक लंबा बोनट, बड़े दरवाजे, और भारी क्रोम-प्लेटेड विंडो लाइन इसके लग्जरी कैरेक्टर को परिभाषित करते हैं। सबसे खास बात इसके रियर-हिंग्ड कोच डोर्स हैं, जिन्हें आम भाषा में "सुसाइड डोर्स" भी कहा जाता है। यह फीचर रोल्स रॉयस की कारों की एक पहचान है और अल्टियर में इसका होना यह बताता है कि यह कार किस लीग में मुकाबला करना चाहती है। कार की रूफलाइन पीछे की तरफ धीरे-धीरे ढलती हुई बूट में मिल जाती है, जो इसे एक आकर्षक सिल्हूट देती है।

पीछे का डिजाइन बाकी कार की तुलना में थोड़ा सादा रखा गया है। यहां भी टेल-लैम्प्स में क्रिस्टल जैसा असर देखने को मिलता है और वे कार की चौड़ाई में फैली एक क्रोम पट्टी से जुड़े हुए हैं। बंपर पर भी एक पतली क्रोम पट्टी और उसके ठीक नीचे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं।

यांगवांग अल्टियर: इंटीरियर

अल्टियर के केबिन में एक रेट्रो-मॉडर्न थीम अपनाई गई है, जिसमें लकड़ी की ट्रिम, क्रोम-फिनिश वाले एसी वेंट्स और बेहतरीन क्वालिटी के लेदर का शानदार मेल देखने को मिलता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ी टचस्क्रीन लगी है, जो कार के ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल करती है। इसका टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिस पर सुनहरा लोगो है, और केबिन में सलीके से की गई एम्बिएंट लाइटिंग, इसे एक मॉडर्न लग्जरी का एहसास देती है।

हालांकि, इस कार का असली फोकस पिछली सीटों पर है। पीछे की तरफ सिर्फ दो लोगों के बैठने की जगह है, जो इसे एक असली चार-सीटर सेडान बनाती है। यहां बड़ी, ओटोमन जैसी सीटें दी गई हैं और लेगरूम इतना ज्यादा है कि आप आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। पीछे बैठे हर पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन दी गई है, जिससे वे रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, विंडो शेड्स, सीट की पोजिशन और एयर कंडीशनिंग को अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे केबिन को प्रीमियम मटेरियल से फिनिश किया गया है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए एक अलग सनरूफ भी दिया गया है, जो इस अनुभव को और भी खास बना देता है।

यांगवांग अल्टियर: फीचर्स और सेफ्टी

यांगवांग अल्टियर फीचर्स के मामले में किसी भी लग्जरी कार से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है। डैशबोर्ड पर एक बड़ी टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, पीछे बैठे पैसेंजर्स के मनोरंजन के लिए एक अतिरिक्त 21.4-इंच की स्क्रीन भी मौजूद है। सीटों में मसाज फंक्शन के साथ पावर एडजस्टमेंट की सुविधा है, जो लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाती है।

मनोरंजन के लिए, इसमें 39-स्पीकर वाला Dynaudio साउंड सिस्टम लगाया गया है, जो एक बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। पीछे की तरफ एक 5.5-लीटर का रेफ्रिजरेटर भी है, ताकि आपकी ड्रिंक्स हमेशा ठंडी रहें। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर, इसमें एक्टिव चेसिस कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम सड़क को आगे से स्कैन करके रियल टाइम में सस्पेंशन को एडजस्ट करता है, जिससे खराब सड़कों पर भी केबिन के अंदर बेहतरीन राइड क्वालिटी मिलती है।

यांगवांग अल्टियर: किससे होगा मुकाबला?

यह एक अल्ट्रा-लग्जरी कार है, इसलिए इसका मुकाबला रोल्स-रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास और बेंटले फ्लाइंग स्पर जैसी कारों से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

यांगवांग अल्टियर का अबू धाबी में हुआ ग्लोबल अनावरण सिर्फ एक नई कार का लॉन्च नहीं है, बल्कि यह चीनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बढ़ती महत्वाकांक्षा का एक स्पष्ट संकेत है। यह दिखाता है कि चीनी कंपनियां अब लग्जरी सेगमेंट के शिखर पर क्या करने में सक्षम हैं। इसकी पैरेंट कंपनी, बीवाईडी, चीन की शीर्ष ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, और अलग-अलग सेगमेंट के लिए कई सब-ब्रांड बनाने की उसकी रणनीति सफल रही है।

फिलहाल अल्टियर के तकनीकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि, सीएलटीसी साइकिल के अनुसार इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि अल्ट्रा-लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहक के लिए रेंज आमतौर पर पहली प्राथमिकता नहीं होती है। उनके लिए कार की मौजूदगी, एहसास और शानो-शौकत ज्यादा मायने रखती है, और इन पैमानों पर अल्टियर दुनिया की शीर्ष लग्जरी कार की कतार में खड़े होने लायक लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या दुनिया उन ग्राहकों के लिए एक चीनी विकल्प के लिए तैयार है जो आम तौर पर रोल्स रॉयस या बेंटले खरीदने की सोचते हैं? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।