होंडा कार डिस्काउंट ऑफर नवंबर 2026: होंडा सिटी, होंडा अमेज और दूसरी जनरेशन होंडा अमेज पर पाएं 1.86 लाख रुपये तक की छूट

published on नवंबर 14, 2026 10:15 ist

Nov 14, 2026 10:15 IST

last updated on Nov 14, 2026 10:15 IST

Nov 14, 2026 10:15 IST

published on Nov 14, 2026 10:15 IST

अगर आप होंडा कार के शौकीन हैं और घर पर नई होंडा गाड़ी लाने का प्लान बना रहे हैं, तो कंपनी नवंबर 2026 के महीने के लिए डिस्काउंट ऑफर दे रही है। अभी, होंडा सिटी, नई होंडा अमेज और दूसरी जनरेशन होंडा अमेज पर 1.86 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं! हालांकि इस महीने जेडआर-वी और एलिवेट पर कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आपको खास कॉर्पोरेट ऑफर मिल रहे हैं।

मॉडल अनुसार होंडा कार डिस्काउंट ऑफर

मॉडल बचत होंडा सिटी 1.86 लाख रुपये तक अमेज (तीसरी जनरेशन) 66,800 रुपये तक अमेज (दूसरी जनरेशन) 57,600 रुपये तक

इस महीने होंडा सिटी पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1.86 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

होंडा की सब-कॉम्पैक्ट सेडान अमेज पर 66,800 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

इस लिस्ट में आखिरी कार दूसरी जनरेशन होंडा अमेज है, जिस पर 57,600 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

इसके अलावा, होंडा अपने सभी मॉडल्स पर कॉर्पोरेट ऑफर (सिर्फ खास कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए) भी दे रही है, जिसमें जेडआर-वी, एलिवेट, सिटी, अमेज, और दूसरी जनरेशन अमेज शामिल हैं।

ये ऑफर 30 नवंबर 2026 तक मान्य हैं। इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी होंडा कार खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको जल्दी से खरीदने की सलाह देंगे।

अफसोस की बात है कि होंडा ने इन फायदों का ब्रेकडाउन शेयर नहीं किया है, इसलिए सबसे अच्छी सलाह यह होगी कि आप अपने लोकल डीलर से संपर्क करें और अपने पसंदीदा मॉडल के फायदों के बारे में डिटेल्स कन्फर्म करें। इसके अलावा, इस बात का भी ध्यान रखें कि ये सभी फायदे मॉडल, वेरिएंट और आपकी लोकेशन के हिसाब से भी अलग-अलग होते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आपकी नजर होंडा सिटी, अमेज या दूसरी जनरेशन अमेज पर है, तो यह खरीदने का अच्छा समय हो सकता है। डिस्काउंट ऑफर को देखते हुए, तीनों कार अब अपने पैकेज के हिसाब से ज्यादा पैसा वसूल लग रही हैं। इसके अलावा, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपकी कॉर्पोरेट कंपनी इन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, तो यह डील और भी अच्छी हो जाती है।