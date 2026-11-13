बीवाईडी के डेंजा लग्जरी ब्रांड ने भारत में एंट्री की: डी9 एमपीवी को 90 लाख रुपये और जेड9 जीटी को 1.56 करोड़ रुपये में लॉन्च किया

बीवाईडी ने भारत के लग्जरी कार बाजार में अपने प्रीमियम ब्रांड डेंजा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपनी दो इलेक्ट्रिक कार: डेंजा डी9 और डेंजा जेड9 जीटी पेश की है। डी9 का मुख्य फोकस यात्रियों के आराम और बड़े तीन-पंक्ति केबिन पर है, जबकि जेड9 जीटी उन खरीदारों के लिए है जो जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं। इन दोनों मॉडलों को बीवाईडी की मौजूदा रेंज से ऊपर रखा गया है, जो पारंपरिक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार से कुछ अलग और ज्यादा चाहते हैं।

डेंजा डी9: कीमत और वेरिएंट

डेंजा डी9 को भारत में एक ही फुली-लोडेड वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख रुपये है। इस कीमत के साथ, यह भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक एमपीवी में से एक बन गई है। यह बीवाईडी की मौजूदा कारों से ऊपर एक ज्यादा लग्जरी पेशकश है। भारत में इसका मुकाबला एमजी एम9 जैसी ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी एमपीवी और टोयोटा वेलफायर जैसी लोकप्रिय हाइब्रिड एमपीवी से होगा। डेंजा डी9 की बुकिंग पूरे भारत में अधिकृत डेंजा डीलरशिप पर 10 लाख रुपये की शुरुआती राशि के साथ शुरू हो गई है।

डेंजा डी9: डिजाइन

डेंजा डी9 का डिजाइन एक पारंपरिक एमपीवी जैसा है, जिसमें एक बड़ा और सीधा सिल्हूट, लंबा व्हीलबेस और अपेक्षाकृत नीचा बोनट है। इसके सामने की तरफ एक बड़ी पियानो-ब्लैक ग्रिल है, जिस पर उभरी हुई वर्टिकल क्रोम स्लैट्स लगी हैं, जो इसे एक दमदार लुक देती हैं। बोनट पर एक मोटी ब्रश्ड-एल्यूमिनियम पट्टी भी है। स्प्लिट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को नीचे की ओर लगाया गया है, जिनमें वी-आकार के एलईडी डीआरएल हैं। बंपर में एलईडी फॉग लैम्प्स को भी इंटीग्रेट किया गया है।

साइड से देखने पर, इसकी सीधी रूफलाइन और ऊँचा ग्लासहाउस इसके बड़े इंटीरियर का संकेत देते हैं। विंडो लाइन, दरवाजों के नीचे और डी-पिलर पर क्रोम डिटेलिंग इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाती है। इसमें पावर्ड स्लाइडिंग रियर डोर्स दिए गए हैं, जिससे तंग पार्किंग वाली जगहों पर भी अंदर-बाहर निकलना आसान हो जाता है। यह एमपीवी 18-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है। पीछे की तरफ, इसमें एक कनेक्टेड एलईडी टेल-लैम्प, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना और बंपर पर ब्रश्ड-एल्यूमिनियम डिटेलिंग मिलती है। यह चार रंग: व्हेल सी ब्लू, कॉसमॉस ब्लैक, स्टारी नाइट ग्रे, और आर्कटिक व्हाइट में उपलब्ध है।

डेंजा डी9: इंटीरियर

डेंजा डी9 का केबिन लग्जरी और स्पेस का एक बेहतरीन मेल है। इसमें एक लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन है, जिसमें सॉफ्ट-टच मटेरियल, वुड-फिनिश इन्सर्ट, ब्रश्ड-एल्यूमिनियम डिटेलिंग और एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड पर एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। सेंटर कंसोल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है और इसमें अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। यह एक 7 सीटर एमपीवी कार है, लेकिन इसकी असली खासियत दूसरी पंक्ति में है। यहां दो अलग-अलग कैप्टन सीटें दी गई हैं, जिनमें कई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और पावर्ड ऑटोमन जैसी सुविधाएं हैं। इसका 'जीरो-ग्रैविटी' मोड लंबी यात्राओं के दौरान पीछे बैठे यात्रियों को लगभग लेटकर आराम करने की सुविधा देता है। तीसरी पंक्ति में तीन लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें तीन हेडरेस्ट और एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है। हालांकि, ज्यादातर तीन-पंक्ति वाली एमपीवी की तरह, बीच वाला यात्री छोटी यात्राओं के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है। केबिन में कई स्टोरेज स्पेस और एक पैनोरमिक ग्लास रूफ भी है, जो इसे और भी हवादार महसूस कराता है। सीटों के लिए तीन रंग की अपहोल्स्ट्री: ब्राउन, बेज और ब्लैक मिलती है।

डेंजा डी9: बूट स्पेस

डेंजा डी9 में जब तीनों पंक्तियों की सीट अपनी जगह पर होती हैं, तब भी इसमें 689 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा है। अगर आपको और ज्यादा जगह की जरूरत है, तो तीसरी पंक्ति की सीटों को मोड़कर लगेज एरिया को और बढ़ाया जा सकता है।

डेंजा डी9: फीचर्स

डी9 फीचर्स के मामले में पूरी तरह से लोडेड है। इसमें एक 15.6-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले और 12-इंच का हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी है। मनोरंजन के लिए, इसमें 16-स्पीकर डायनाऑडियो सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है। दूसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए अलग स्क्रीन हैं, जिनसे वे केबिन के कई फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अन्य फीचर्स में 3-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे और दूसरी पंक्ति में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीटें, चार वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआरवीएम, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ और 128-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं।

डेंजा डी9: सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड असिस्ट (एचएचए), और हिल-डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। इसके अलावा, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट एंकरेज भी मिलते हैं। ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 2डी और 3डी व्यू मोड वाला 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी है, जिसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, हाई-बीम असिस्ट और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

डेंजा डी9: पावरट्रेन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डी9 प्लग-इन हाइब्रिड विकल्प में भी उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसे सिर्फ ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया गया है।

बैटरी 115.07 केडब्ल्यूएच मोटर 1 (फ्रंट-व्हील ड्राइव) पावर 462 पीएस टॉर्क 365 एनएम रेंज (एनईडीसी सर्टिफाइड) 730 किलोमीटर 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे 8.5 सेकंड

डेंजा जेड9 जीटी: कीमत और वेरिएंट

डेंजा जेड9 जीटी भारत में ब्रांड का फ्लैगशिप मॉडल है। इसे एक ही ऑल-इलेक्ट्रिक, ट्रिपल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.56 करोड़ रुपये है। यह एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार है, जिसका मुकाबला पोर्श टायकन, बीएमडब्ल्यू आई7 और मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार से है। इसकी बुकिंग और डिलीवरी के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

डेंजा जेड9 जीटी: डिजाइन

जेड9 जीटी का डिजाइन एक लो-स्लंग एस्टेट जैसा है। इसका लुक बेहद आक्रामक और स्पोर्टी है। आगे की तरफ, इसमें पीछे की ओर झुकी हुई स्लीक एलईडी हेडलाइट्स हैं, जिनके नीचे एलईडी डीआरएल लगे हैं। बोनट आगे की ओर स्लोपी है और बंपर में शार्प कट और क्रीज हैं, जो इसे एक मस्कुलर स्टांस देते हैं। साइड प्रोफाइल में लंबी रूफलाइन, ढलानदार पिछला हिस्सा और पहियों के ऊपर उभार शामिल हैं। यह 20-इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स के साथ आती है। पीछे की तरफ, इसमें एक स्प्लिट रूफ-माउंटेड स्पॉइलर है, जिसके बीच में एक वर्टिकल ब्रेक लाइट है। लंबी क्षैतिज एलईडी टेल-लैम्प और बंपर पर लगा ग्लॉस-ब्लैक डिफ्यूजर इसके स्पोर्टी लुक को पूरा करते हैं। यह तीन रंग: फ्योर्ड ग्रीन, ओब्सीडियन ब्लैक, और राइम गोल्ड में उपलब्ध है।

डेंजा जेड9 जीटी: इंटीरियर

जेड9 जीटी का इंटीरियर मिनिमलिस्ट और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड है। डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन का सेटअप है, लेकिन जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। केबिन में वुड-फिनिश इन्सर्ट, और सीटों और डोर पैनल्स पर लेदर और स्वेड का प्रीमियम मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। इसका मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील डिजाइन में काफी सिंपल है। मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग को म्यूजिक के साथ सिंक किया जा सकता है। केबिन के लिए तीन थीम: डार्क चॉकलेट के साथ पेर्ग बेज, डार्क चॉकलेट के साथ रेड वेलवेट, और फुल ब्लैक उपलब्ध हैं।

डेंजा जेड9 जीटी के फीचर्स और सेफ्टी

जेड9 जीटी के केबिन में तीन-स्क्रीन सेटअप है - 13.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 17.3-इंच सेंट्रल इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन और आगे बैठने वाले के लिए 13.2-इंच की अलग पैसेंजर डिस्प्ले। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी भी मिलती है।

ऑडियो के मामले में यहाँ 20-स्पीकर Devialet साउंड सिस्टम मिलता है, जो इस कीमत पर सुनने का अलग ही लेवल देता है। बाकी फीचर्स भी फ्लैगशिप वाले हैं:

4-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

आगे और पीछे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें, वेंटिलेशन और मसाज के साथ

वेंटिलेशन वाले दो वायरलेस फोन चार्जर और एनएफसी की

आगे की सीटों के बीच डुअल-टेम्परेचर मिनी-फ्रिज

पैनोरमिक ग्लास सनरूफ

सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल-डिसेंट कंट्रोल मिलते हैं। टीपीएमएस, आगे-पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स एंकरेज, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है।

डेंजा जेड9 जीटी पावरट्रेन

डेंजा जेड9 जीटी इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दोनों के साथ उपलब्ध है। हालांकि, भारतीय मॉडल में 122.49 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और तीन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन मिलता है, जो चारों पहियों को पावर देता है।

इसके स्पेसिफिकेशन ये हैं:

वेरिएंट जेड9 जीटी बैटरी क्षमता 122.49 केडब्ल्यूएच पावर 1,156 पीएस टॉर्क 1,210 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 670 किलोमीटर सर्टिफाइड एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 2.7 सेकंड ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

जेड9 जीटी में कुछ दिलचस्प ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी हैं। इनमें रियर-व्हील स्टीयरिंग, 8.5 डिग्री क्रैब-वॉक मोड और 360-डिग्री कंपास टर्न मोड शामिल हैं। क्रैब-वॉक फंक्शन कार को तिरछा घुमाने देता है, जबकि कंपास टर्न फंक्शन कार को अपने एक्सिस पर घुमा सकता है, जिससे तंग जगहों पर इसे चलाना आसान हो जाता है।

कंपेरिजन

भारत में डेंजा डी9 का मुकाबला इन गाड़ियों से है:

एमजी एम9: यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लग्जरी एमपीवी है जिसमें बड़ा केबिन, प्रीमियम रियर-सीट सुविधाएं और पैसेंजर के आराम का ध्यान रखा गया है।

टोयोटा वेलफायर: यह एक जानी-मानी लग्जरी एमपीवी कार है जो आरामदायक ड्राइवर-ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर फोकस करती है, लेकिन इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सेटअप के बजाय हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है।

दूसरी ओर, जेड9 जीटी, डेंजा के भारत लाइनअप में एक अलग अपील लाती है, जो पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर फोकस करती है। अपने ट्रिपल-मोटर इलेक्ट्रिक सेटअप के साथ जो 1,000 पीएस से ज्यादा पावर देती है, यह ऐसा परफॉर्मेंस फिगर देती है जो इसे हाई-एंड इलेक्ट्रिक कार की लीग में रखते हैं। भारत में, इसका मुकाबला पोर्श टायकन, बीएमडब्ल्यू आई7 और मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस जैसी गाड़ियों से है, जिससे खरीदारों को प्रीमियम इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस सेगमेंट में एक और ऑप्शन मिलता है।