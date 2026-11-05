क्या आप इस दिवाली कार खरीद रहे हैं? ये हैं भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के अनुसार 5 सबसे सुरक्षित गाड़ी

दिवाली का त्योहार नजदीक है और यह समय कई भारतीय परिवारों के लिए नई कार खरीदने का एक शुभ अवसर होता है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में एक नई फैमिली कार घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो सेफ्टी आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए। भारत सरकार के नए कार सेफ्टी प्रोग्राम भारत एनकैप ने हाल ही में कुछ गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स जारी की हैं, जो आपको एक सुरक्षित कार का फैसला लेने में मदद कर सकती हैं। इस लिस्ट में पांच ऐसी कारें हैं जिन्हें वयस्क पैसेंजर और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

ये सभी गाड़ियां न सिर्फ़ सुरक्षा के उच्चतम मानकों पर खरी उतरती हैं, बल्कि अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को भी पूरा करती हैं। आइए, इन पांच सबसे सुरक्षित कारों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौनसी आपके परिवार के लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकती है।

टाटा हैरियर ईवी

टाटा हैरियर ईवी ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में लगभग परफ़ेक्ट स्कोर हासिल किया है, जिसमें वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए 32 में से पूरे 32 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 अंक मिले हैं। यह स्कोर इसके आईसीई मॉडल से भी थोड़ा बेहतर है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित एसयूवी कार में से एक बनाता है। हैरियर ईवी की यह शानदार सेफ्टी रेटिंग इसके मजबूत चेसिस और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स का नतीजा है।

सेफ्टी के मामले में, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कई आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) दिया गया है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाता है। इसके अलावा, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, सभी चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और बच्चों की सुरक्षा के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। एक फीचर-लोडेड केबिन और लंबी रेंज की क्षमता के साथ, हैरियर ईवी उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो एक बड़ी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल एसयूवी चाहते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई

इस लिस्ट में महिंद्रा एक्सईवी 9ई दूसरी भारतीय इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसे भी वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन में 32/32 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45/49 का स्कोर मिला है, जो इसे एक पूरी तरह से 5-स्टार रेटेड गाड़ी बनाता है। यह महिंद्रा के 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन बेहद यूनिक है, जिसमें एक कूपे जैसा स्टांस और आगे-पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देती हैं।

इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे परिवार और दोस्तों के साथ लंबी यात्राओं के लिए बेहद प्रैक्टिकल बनाता है। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं जो भविष्य के डिजाइन, बेहतरीन सेफ्टी और भरपूर स्पेस का संतुलन प्रदान करे, तो महिंद्रा एक्सईवी 9ई एक आकर्षक विकल्प है।

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

महिंद्रा के 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' परिवार की एक और सदस्य बीई 6 स्पोर्टेक ने भी भारत एनकैप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इसका वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 31.97/32 और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर 45/49 है। डिजाइन के मामले में, यह शायद बाजार में उपलब्ध सबसे कूल दिखने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में से एक है। इसका शार्प और एंगुलर फ्रंट, स्लोपिंग रूफलाइन और मोटे ब्लैक व्हील आर्क इसे एक बेहद आक्रामक और स्पोर्टी लुक देते हैं।

यह सिर्फ दिखने में ही दमदार नहीं है, बल्कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी काफी एडवांस्ड है। इसमें लेवल-2 एडीएएस, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और 360-डिग्री कैमरा जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक उन खरीदारों को टारगेट करती है जो एक सुरक्षित और हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ-साथ एक हेड-टर्निंग डिजाइन भी चाहते हैं।

किआ सेल्टोस

किआ सेल्टोस को इस लिस्ट की सबसे प्रीमियम दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जा सकता है। अपनी पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में, नई सेल्टोस ने सेफ्टी में एक बहुत बड़ा सुधार किया है और भारत एनकैप में पूरे 5-स्टार हासिल किए हैं। इसे वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन में 31.70/32 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45/49 अंक मिले हैं। यह स्कोर दिखाता है कि किआ ने अपनी इस पॉपुलर एसयूवी की बनावट और सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया है।

सेल्टोस का केबिन भी बेहद अच्छी तरह से लैस है। इसमें सॉफ्ट-टच इंटीरियर एलिमेंट्स, एक डुअल-डिस्प्ले सेटअप (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन के लिए), और डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो इसे एक प्रीमियम फील देती है। सेफ्टी फीचर्स भी काफी लंबी है। सबसे खास बात यह है कि सेल्टोस में इंजन और गियरबॉक्स के कई विकल्प मिलते हैं, जिससे यह हर तरह के खरीदार की जरूरतों को पूरा करती है।

मारुति विक्टोरिस

मारुति सुजुकी, जो पारंपरिक रूप से अपनी कारों के कम रखरखाव और भरोसेमंद इंजन के लिए जानी जाती है, ने विक्टोरिस के साथ सेफ्टी के क्षेत्र में भी एक नया मुकाम हासिल किया है। 31.66/32 के वयस्क प्रोटेक्शन स्कोर और 43/49 के चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर के साथ, विक्टोरिस अब तक की सबसे सुरक्षित मारुति कार बन गई है। यह उन खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत है जो मारुति की विश्वसनीयता के साथ-साथ अपने परिवार के लिए टॉप-क्लास सेफ्टी भी चाहते हैं।

विक्टोरिस का एक बड़ा आकर्षण इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ज्यादा माइलेज वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार चाहते हैं। पेट्रोल में इसका माइलेज 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है।

कारदेखो का क्या है कहना

परिवार के लिए एक नई कार चुनते समय सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस लिस्ट में शामिल सभी पांचों कारों ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जो यह साबित करता है कि ये सभी बनावट और सुरक्षा के मामले में बेहतरीन हैं।

हालांकि इन सभी के स्कोर काफी करीब हैं, फिर भी हर कार कुछ अलग पेश करती है। टाटा हैरियर ईवी एक बड़ी और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जबकि महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 स्पोर्टेक अपने अनोखे इलेक्ट्रिक डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक अपील के साथ आते हैं। दूसरी ओर, किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस उन खरीदारों के लिए शानदार विकल्प हैं जो एक अच्छी तरह से लैस और विश्वसनीय फैमिली एसयूवी चाहते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड जैसे पारंपरिक इंजन विकल्प मौजूद हों।

आप अपने परिवार के लिए इस दिवाली इन पांच सुरक्षित कार में से कौनसी चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं