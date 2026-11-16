टोयोटा इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी कार इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट वर्जन का टीजर जारी किया है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से ही इनोवा हाइक्रॉस अपने सेगमेंट में एक बेंचमार्क बनी हुई है, और अब बाजार में लगभग चार साल पूरे करने के बाद इसे एक बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट भी कन्फर्म कर दी है।

इस फेसलिफ्ट के साथ न केवल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के लुक और फीचर्स में बदलाव की उम्मीद है, बल्कि एक नए फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन का विकल्प भी मिल सकता है, जो इसे भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एमपीवी कार बना सकता है।

यहां इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट वर्ज़न की संभावित लॉन्च टाइमलाइन, इसमें मिलने वाले संभावित अपडेट्स और अब तक हमें इस कार के बारे में जो कुछ पता है, उस पर एक नज़र डालते हैं।

2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फे​सलिफ्ट: लॉन्च डेट

टोयोटा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि नई इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट 25 नवंबर 2026 को भारत में लॉन्च होगी। उम्मीद है कि कीमतों की घोषणा के एक महीने के भीतर ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, ताकि ग्राहक नए साल की शुरुआत अपनी नई कार के साथ कर सकें। इनोवा हाइक्रॉस को 2022 में इनोवा क्रिस्टा के एक प्रीमियम और मॉडर्न विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था। अपने लॉन्च के साथ ही यह तुरंत हिट हो गई थी। इसका कारण इसका एसयूवी जैसा स्टांस, बड़ा और प्रैक्टिकल केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का शानदार माइलेज था, जिसने इसे बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना दिया। अब यह मिड-लाइफ अपडेट इस सफल पैकेज को और भी आकर्षक बनाने का वादा करता है।

2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फे​सलिफ्ट: एक्सटीरियर

जारी किए गए टीजर और हाल ही में देखे गए टेस्ट मॉडल से नई हाइक्रॉस के एक्सटीरियर में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। टोयोटा ने इसकी एलिगेंट अपील को बनाए रखते हुए इसे एक फ्रेश और ज्यादा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा। टीजर इमेज में नई हेडलाइट्स दिखाई देती हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल का डिजाइन हाल ही में लॉन्च हुई टोयोटा टाइजर से प्रेरित लगता है। इसके अलावा, एक नई ग्रिल और रीडिजाइन्ड बंपर मिलने की उम्मीद है, जो इसे एक "भारी-भरकम लेकिन एलिगेंट" लुक देगा।

साइड से देखने पर कार का ओवरऑल सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। हालांकि, स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जो इसके साइड प्रोफाइल को एक फ्रेश अपील देंगे। पीछे की तरफ भी महत्वपूर्ण अपडेट्स की उम्मीद है। इसमें एक नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर मिल सकता है, जिसकी डिटेलिंग में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही, टेलगेट के डिजाइन और रियर बंपर को भी अपडेट किया जाएगा।

इन बदलावों के अलावा, कंपनी कुछ नए शेड्स भी शामिल कर सकती है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फे​सलिफ्ट: इंटीरियर और फीचर्स

हालांकि केबिन का लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन टोयोटा इसे और भी प्रीमियम फील देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स कर सकती है। ये बदलाव इंडोनेशिया में कुछ हफ़्ते पहले लॉन्च हुए फेसलिफ्ट मॉडल पर आधारित हो सकते हैं।

फीचर्स के मामले में, इनोवा हाइक्रॉस हमेशा से ही काफी अच्छी तरह से लैस रही है। लेकिन मार्केट में खुद को अपडेट रखने के लिए, इनोवा हाइक्रॉस कार के फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ नए फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हो सकता है, जैसा कि इंडोनेशियाई फेसलिफ्ट मॉडल में देखा गया है, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च किया गया था।

मौजूदा मॉडल से लिए जाने वाले मुख्य फीचर्स में 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 13-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर, इलेक्ट्रिक टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हो सकते हैं।

सेफ्टी लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फे​सलिफ्ट: पावरट्रेन

माना जा रहा है कि 2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में मौजूदा इंजन विकल्पों को बरकरार रखा जाएगा। इसमें 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शामिल हैं। दोनों ही इंजन अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं।

फेसलिफ्ट मॉडल में सबसे बड़ी और संभावित नई चीज स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एमपीवी कार होगी। यह इंजन ई100 तक के इथेनॉल ब्लेंड (यानी 100% बायोइथेनॉल) पर चल सकता है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा बल्कि रनिंग कॉस्ट को भी कम कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टोयोटा ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर यह पावरट्रेन लॉन्च होता है, तो इसके सटीक स्पेसिफिकेशन और इथेनॉल कम्पैटिबिलिटी की जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी।

इंजन 2.0-लीटर पेट्रोल 2.0-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावर 171 पीएस 189 पीएस (कंबाइंड) टॉर्क 204 एनएम 191 एनएम (पेट्रोल) + 206 एनएम (इलेक्ट्रिक) ट्रांसमिशन सीवीटी ई-सीवीटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फे​सलिफ्ट: संभावित कीमत और मुकाबला

मौजूदा टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की कीमत 19.53 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। फेसलिफ्ट मॉडल में किए गए अपडेट्स को देखते हुए इसकी कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है। अनुमान है कि नई हाइक्रॉस की कीमत 19.80 लाख रुपये से शुरू होकर 33.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी, मारुति इनविक्टो, हुंडई अल्कजार, जीप मेरिडियन और एमजी हेक्टर टोमाहॉक पीएचईवी जैसी कारों से है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पहले से ही आपकी लिस्ट में है, तो मौजूदा मॉडल भी प्रैक्टिकैलिटी, सेफ्टी और फीचर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। इसके अलावा, स्टॉक क्लियरेंस डिस्काउंट के साथ यह और भी आकर्षक डील बन जाती है, जिससे इसे खरीदने का यह सबसे सही समय है। जो खरीदार प्री-फेसलिफ्ट मॉडल चुनते हैं, उन्हें भी किसी खास चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हालांकि, नया मॉडल निश्चित रूप से कुछ नए और खास फीचर्स के साथ आएगा, और इसका बाहरी डिजाइन भी पहले से ज़्यादा आधुनिक और शानदार होगा। कुल मिलाकर, इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट एक ऐसी कार है, जिसके लिए इंतजार करना वाकई सार्थक होगा।

क्या आप 2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का बेशब्री से इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं!