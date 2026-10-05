सितंबर 2026 में लॉन्च हुई सभी कार: मारुति बलेनो फेसलिफ्ट से लेकर टाटा एरिस तक, यहां देखिए पूरी लिस्ट

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही भारत के कार बाजार में रौनक बढ़ गई है। सितंबर 2026 का महीना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी व्यस्त रहा, जिसमें कई बड़े लॉन्च देखने को मिले। कार कंपनियों ने प्रीमियम हैचबैक से लेकर सुपर लग्जरी सेडान और कुछ बिल्कुल नए मॉडल्स तक, हर सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश की है। बीते महीने कुल 11 गाड़ियां लॉन्च हुईं, जो दिखाती हैं कि कंपनियां फेस्टिव डिमांड को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए, सितंबर 2026 में लॉन्च हुई सभी कारों पर एक नजर डालते हैं।

टाटा कर्व सीरीज एक्स

सितंबर में पहला लॉन्च टाटा कार का था, जिसने अपडेट कर्व सीरीज एक्स को पेश किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई। इसमें लोअर वेरिएंट में कुछ नए फीचर जोड़े गए। टाटा कर्व सीरीज एक्स को 6 वेरिएंट: स्मार्ट एक्स, प्योर एक्स, प्योर एक्स प्लस, क्रिएटिव एक्स प्लस, अकंप्लिश्ड एक्स और अकंप्लिश्ड एक्स प्लस में पेश किया गया है।

नई सीरीज एक्स अपडेट के साथ कर्व के लोअर वेरिएंट में कुछ अहम फीचर शामिल किए गए हैं जो पहले केवल टॉप मॉडल्स में ही मिलते थे। इनमें एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ और एक प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल है जो प्योर एक्स वेरिएंट से दिया गया है।

टाटा कर्व सीरीज एक्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी देखें।

किआ सोरेंटो

इसके बाद किआ ने भारत में पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कार सोरेंटो उतारी। इस एसयूवी कार की कीमत 27.99 लाख रुपये से शुरू होती है और इसे प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी कार सेगमेंट में पेश किया गया है। नई सोरेंटो एसयूवी में दो 10.25-इंच डिस्प्ले, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और 18-इंच ड्यूल-टोन व्हील जैसे ढेर सारे फीचर दिए गए हैं।

किआ सोरेंटो में प्रोपर हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ 2.2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो लंबी रोड ट्रिप के लिए एक फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं। इसमें दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प उपलब्ध है।

मारुति बलेनो फेसलिफ्ट

सोरेंटो के लॉन्च के महज एक दिन बाद मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स में से एक, बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया। नई 2026 मारुति बलेनो की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस अपडेट के साथ, बलेनो गाड़ी अपने सेगमेंट में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दावेदार बनकर उभरी है।

डिजाइन की बात करें तो, इसमें आगे नया लुक दिया गया है जो इसे पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न बनाता है। इसके अलावा, कंपनी ने एक नया रंग भी पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम अपडेट इसके फीचर्स और सेफ्टी में किया गया है। न्यू बलेनो कार अब अपने सेगमेंट की पहली कार बन गई है जिसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी गई है। इस सेफ्टी सूट में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।

बीएमडब्ल्यू आई5 लॉन्ग-व्हीलबेस

लग्जरी सेगमेंट में, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप को बढ़ाते हुए आई5 लॉन्ग-व्हीलबेस लॉन्च किया। यह ऑल-इलेक्ट्रिक आई5 लग्जरी सेडान का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन है, जिसे खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन किया गया है। आई5 लॉन्ग-व्हीलबेस की कीमत 79.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह मॉडल उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो पीछे की सीट पर ज्यादा स्पेस और कंफर्ट चाहते हैं।

फीचर्स के मामले में यह कार किसी लग्जरी लाउंज से कम नहीं है। इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एक पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलती है। इसके अलावा, डिजिटल की और ऑटो-पार्क मोड जैसे टेक्नोलॉजी फीचर्स भी दिए गए हैं। पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 81.6 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 669 किलोमीटर तक की रेंज देता है।

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और आई7 फेसलिफ्ट

बीएमडब्ल्यू ने सितंबर महीने एक नहीं, बल्कि दो बड़े लॉन्च किए। कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप सेडान 7 सीरीज और इसके इलेक्ट्रिक वर्जन आई7 का फेसलिफ्ट मॉडल बाजार में उतारा। अपडेट 7 सीरीज और आई7 की शुरुआती कीमत 1.95 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। हाल के दिनों में बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई है, और कई खरीदार अब इसे मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास के एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, जो इस सेगमेंट का बेंचमार्क मानी जाती है।

ऑल-इलेक्ट्रिक आई7 फेसलिफ्ट के केबिन में आगे और पीछे के यात्रियों के लिए कई स्क्रीन दी गई हैं। सीटें बेहद प्रीमियम और आरामदायक हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण रूफ-माउंटेड 8K स्क्रीन है, जो इसे सचमुच ‘पहियों पर पर्सनल लाउंज’ बना देती है। यह फीचर पीछे बैठे यात्रियों को एक बेजोड़ एंटरटेनमेंट अनुभव प्रदान करता है। यहां लॉन्च स्टोरी देखें।

टाटा सिएरा लेजेंड और डार्क एडिशन

टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम एसयूवी कार सिएरा को पिछले महीने लेजेंड और डार्क एडिशन सीरीज के साथ अपडेट किया। टाटा सिएरा लेजेंड सीरीज की कीमत 11.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि डार्क एडिशन की शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

लेजेंड सीरीज, टाटा कर्व में देखी गई 'सीरीज एक्स' की तरह ही फीचर्स और इक्विपमेंट को फिर से व्यवस्थित करती है। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को मिड-वेरिएंट्स में भी लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स चुनने का विकल्प मिलता है। वहीं, डार्क एडिशन अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ आता है, जिसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम, सीटों पर हल्की पर्पल स्टिचिंग और डार्क पेंट किए हुए अलॉय व्हील्स शामिल हैं, जो इसे एक बेहद आकर्षक और स्पोर्टी लुक देते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ऐज

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को बाजार से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी सफलता को भुनाने के लिए, महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ के नए रेवएक्स ऐज वेरिएंट लॉन्च किए। नए वेरिएंट को लाइनअप में रेवएक्स ऑप्शनल और एएक्स5 वेरिएंट के बीच पोजिशन किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 9.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

इस नए वेरिएंट का मुख्य उद्देश्य ऊंचे वेरिएंट्स के कुछ सबसे ज्यादा डिमांड वाले फीचर्स को ज्यादा किफायती दाम पर उपलब्ध कराना है। रेवएक्स ऐज में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ), पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

किआ कैरेंस सीएनजी और कैरेंस क्लाविस सीएनजी

भारत में सीएनजी कार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, किआ ने भी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी कैरेंस और कैरेंस क्लाविस को फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ लॉन्च किया है। किआ कैरेंस सीएनजी की कीमत 12.12 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि कैरेंस क्लाविस सीएनजी की शुरुआती कीमत 12.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

कैरेंस का केबिन काफी प्रैक्टिकल, आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर है। सीएनजी वेरिएंट में, कंपनी ने सिंगल-सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल किया है जिसकी वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी 55 लीटर है। इस टैंक को बूट में रखा गया है, जिससे बूट की कुछ जगह कम हो जाती है, लेकिन यह उन परिवारों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं।

महिंद्रा थार ओजी

महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय ऑफ रोडिंग एसयूवी कार थार को एक बड़ा अपडेट देकर 'थार ओजी' के रूप में फिर से लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह नया मॉडल अब थार रॉक्स प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो शॉर्ट व्हीलबेस के साथ आता है।

सबसे बड़े मैकेनिकल अपग्रेड में से एक है नया डाविंची सस्पेंशन, जिसे एक्सयूवी 7एक्सओ से लिया गया है। यह फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स के साथ आता है, जो ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों पर बेहतर राइड क्वालिटी और हैंडलिंग प्रदान करता है। स्टाइल अपग्रेड्स में ऑल-एलईडी लाइटिंग, नए फ्रंट और रियर बंपर, नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स और अपडेट कलर ऑप्शन शामिल हैं। बेहतर ऑफ-रोड टेक्नोलॉजी और थोड़े बेहतर इंटीरियर के साथ, नई थार ओजी अब रोजाना इस्तेमाल के लिए भी काफी आसान हो गई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए लॉन्च स्टोरी देखें।

टाटा एरिस

टाटा मोटर्स की इस महीने की तीसरी और सबसे बड़ी लॉन्च नई 'एरिस' सब-4 मीटर सेडान कार है। इसे टाटा टिगोर की जगह उतारा गया है। टाटा एरिस के बेस वेरिएंट की कीमत 5.29 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस 9.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

एरिस अपने साथ कुछ सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स लेकर आई है, जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और एक इन-बिल्ट डैशकैम रिकॉर्डर शामिल हैं। ये फीचर्स आमतौर पर ऊंचे सेगमेंट की कार में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है। पावर के लिए, इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसके साथ फैक्ट्री-फिटेड "डुअल-सिलेंडर" सीएनजी किट का विकल्प भी उपलब्ध है। यह इंजन मैनुअल और एएमटी, दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आता है।

रेनो ट्राइबर टर्बो

रेनो ट्राइबर हमेशा से ही एक शानदार और प्रैक्टिकल पैकेज रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका इकलौता पेट्रोल इंजन था, जो सिर्फ ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देता था। रेनो इंडिया ने इस कमी को दूर करते हुए ट्राइबर को एक ज्यादा पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है। रेनो ट्राइबर टर्बो की कीमत 7.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

सिर्फ इंजन ही नहीं, यह कार अब नए RGEP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस नए प्लेटफॉर्म के साथ अपडेट फ्रंट सस्पेंशन, ज्यादा मजबूत बॉडी और काफी बेहतर कूलिंग सिस्टम मिलता है। कंपनी ने पुराने 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को भी जारी रखा है। फिलहाल, टर्बो इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, लेकिन एएमटी वर्जन इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है। ट्राइबर का केबिन पहले की तरह ही वर्सेटाइल है, जिसमें थ्री-रो सीटिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऊंचे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

सितंबर 2026 भारत के कार बाजार के लिए एक्शन से भरपूर महीना रहा। एंट्री-लेवल प्रीमियम हैचबैक कार से लेकर सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान तक, हर सेगमेंट में नए और अपडेट मॉडल ने दस्तक दी। हर कार कंपनी अपनी लेटेस्ट पेशकश के साथ अपने-अपने टार्गेट ऑडियंस को लुभाने के लिए तैयार है। यह लॉन्च की झड़ी दिखाती है कि आने वाला त्योहारी सीजन ग्राहकों के लिए विकल्पों से भरा होगा और कंपनियों के बीच मुकाबला और भी कड़ा होगा। इन सभी लॉन्च में से आपको कौनसी कार सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट्स में बताएं।