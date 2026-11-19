published on नवंबर 19, 2026 15:26 ist

last updated on Nov 19, 2026 15:26 IST

published on Nov 19, 2026 15:26 IST

वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट ने अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार वीएफ 2 को शोकेस किया है। मूल रूप से 5 जुलाई 2026 को डेब्यू करने वाली इस कार की रियल-लाइफ तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, जिनसे इसके डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स की पूरी जानकारी मिलती है। कंपनी ने ऑल स्टार समिट 2026 के दौरान अपने कई मॉडल्स को शोकेस किया, जहां इस छोटी और आकर्षक ईवी ने सबका ध्यान खींचा।

विनफास्ट वीएफ 2 एक दो-दरवाजों वाली 4 सीटर माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है, जिसे खास तौर पर घनी आबादी वाले शहरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस आर्टिकल में, हम विनफास्ट वीएफ 2 को करीब से देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कुछ खास है।

एक्सटीरियर

पहली नजर में, विनफास्ट वीएफ 2 का डिजाइन काफी सिंपल लगता है। इसमें सिग्नेचर 'वी' बैज दिया गया है जिसके साथ क्रोम एक्सेंट है। चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसमें पारंपरिक ग्रिल की जरूरत नहीं है। इसका बोनट काफी छोटा है। इसमें गोल एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके चारों ओर काले रंग का एक्सेंट है। यह डिजाइन कुछ हद तक लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाता है। फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में एयर इनटेक पर भी कंट्रास्ट के लिए काले एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है।

साइड से देखने पर भी वीएफ 2 सिंपल नजर आती है, लेकिन इसमें बॉक्सी टू-डोर लेआउट और पुराने जमाने के फ्लैप-स्टाइल डोर हैंडल हैं। इसमें बड़े व्हील आर्च भी हैं, जिनमें काले रंग के 13-इंच स्टील व्हील लगे हैं, और साइड स्कर्ट पर कुछ ब्लैक क्लैडिंग है।

वीएफ 2 के पीछे का डिजाइन काफी यूनिक है। यहां सबसे खास चीज इसका बड़ा रियर ग्लास पैनल है, जो टेलगेट का भी काम करता है। यह डिजाइन आपको पुरानी होंडा ब्रियो की याद दिला सकता है। इसमें ऊपर की तरफ एक रियर स्पॉइलर और वर्टिकली स्टैक्ड टेल लैंप भी हैं, जो ब्लैक एक्सेंट फिनिश के साथ आते हैं। इसके अलावा, इसमें टेलगेट के नीचे विनफास्ट लोगो है, साथ ही वीएफ 2 बैजिंग भी है, दोनों पर क्रोम फिनिश दी गई है।

वियतनाम में वीएफ 2 आठ रंग: डेसैट सिल्वर, इनफिनिटी ब्लैंक, सोलर रूबी, पेबल बेज, अर्बन मिंट, समर येलो, रोज पिंक और स्काई ब्लू में उपलब्ध है।

केबिन

वीएफ 2 का केबिन इतना शानदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यह अंदर से साफ-सुथरी और अच्छी नहीं दिखती है। इसमें एक ब्लैक डैशबोर्ड है, वहीं सीटों पर ग्रे और ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। डैशबोर्ड पर 7-इंच ड्राइवर डिस्प्ले है और टू-स्पोक स्टीयरिंग पर कंट्रोल दिए गए हैं, लेकिन इसमें कोई इंफोटेनमेंट डिस्प्ले नहीं है।

पीछे की तरफ देखें तो, वीएफ 2 में दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसके साइज की वजह से जगह कम मिलती है। वीएफ 2 पीछे से काफी कॉम्पैक्ट है और सुविधाओं के लिए इसके डोर में ही कपहोल्डर दिए गए हैं।

फीचर्स

विनफास्ट वीएफ 2 की फीचर लिस्ट में 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 2 स्पीकर, एफएम, चार तरह से मैनुअल एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और एसी शामिल है। अगर आपके रोजाना आने-जाने में फीचर्स का बड़ा रोल है, तो आपको वीएफ 2 की फीचर लिस्ट जरूर कम लगेगी।

सेफ्टी

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वीएफ 2 में 1 एयरबैग (सिर्फ ड्राइवर के लिए), आईएसओफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी), और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) हैं।

बैटरी, पावर और रेंज

विनफास्ट वीएफ 2 में 18.3 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया गया है जो मुख्य रूप से रोजाना आने-जाने और शहर में कम दूरी की यात्राओं के लिए है। इसके पावरट्रेन की जानकारी इस प्रकार है:

विनफास्ट वीएफ 2 पावरट्रेन पावर 40.7 पीएस टॉर्क 65 एनएम गियरबॉक्स सिंगल—स्पीड एटी बैटरी पैक 18.3 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज 210 किलोमीटर (एनईडीसी) पावरट्रेन रियर-व्हील ड्राइव फास्ट चार्जिंग (10% से 70%) 34 मिनट टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे

एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एक कॉम्पैक्ट सिटी कार के तौर पर वीएफ 2 में अच्छी-खासी पावर है, जो कम दूरी के सफर के लिए काफी होनी चाहिए। इसके अलावा, इसमें ड्राइव मोड भी हैं, इसमें आप दो मोड: इको और नॉर्मल में से चुन सकते हैं।

यहां देखिए विनफास्ट वीएफ 2 के साइज की जानकारी:

विनफास्ट वीएफ 2 साइज लंबाई 3,090 मिलीमीटर चौड़ाई 1,496 मिलीमीटर ऊंचाई 1,663.2 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,065 मिलीमीटर

विनफास्ट वीएफ 2: संभावित कीमत और मुकाबला

अगर विनफास्ट वीएफ 2 भारत में लॉन्च होती है, तो इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और टाटा टियागो ईवी से होगा। हमें उम्मीद है कि अगर यह लॉन्च होती है, तो इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये के बीच होगी।

विनफास्ट ने अभी तक विनफास्ट वीएफ 2 को भारत में लॉन्च करने की अपनी योजनाओं की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। हालांकि, अगर यह कार भारतीय बाजार में आती है, तो हम सच में उम्मीद करते हैं कि इस माइक्रो ईवी की कीमत काफी कम होगी!

कारदेखो का क्या है कहना

विनफास्ट वीएफ 2 हर किसी के लिए नहीं है। यह एक छोटी कार है, जिसमें फीचर्स सीमित हैं और इसका पावरट्रेन सिर्फ शहर में चलाने के लिए बनाया गया है। हालांकि, अगर यह भारत में सही कीमत पर लॉन्च होती है, तो यह एक बेहतरीन सिटी कम्यूटर साबित हो सकती है। छोटे साइज के कारण इसे भारी ट्रैफिक और भीड़-भाड़ वाली जगह पर चलाना आसान होगा, और गाड़ी का पार्क करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।

इस छोटी इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपकी क्या राय है? अगर यह भारत में लॉन्च होती है, तो क्या आप इसे रोजाना चलाने के लिए खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।