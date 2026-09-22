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    2026 महिंद्रा थार ओजी लॉन्च: 10.32 लाख रुपये रखी गई कीमत,ज्यादा फीचर्स,ज्यादा सेफ्टी

    शानदार थार को नया लुक, ज़्यादा फ़ीचर्स और बेहतर सुरक्षा मिली है, साथ ही इसकी मशहूर ऑफ़-रोड कैपेसिटी भी बरकरार है।

    ved
    ved
    Published On सितंबर 22, 2026 21:53 ist
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    published onSep 22, 2026 20:17 IST
    last updated onSep 22, 2026 21:53 IST
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    Mahindra Thar OG

    महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर ऑफ-रोड एसयूवी, थार का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसे अब 'थार ओजी' नाम दिया गया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत पहले जितनी ही  10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, लेकिन इस अपडेट में स्टाइल, फीचर्स, सेफ्टी और सबसे अहम, मैकेनिक्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नए अवतार में थार न सिर्फ पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखती है, बल्कि बेहतर राइड क्वालिटी और नए पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ यह अब ज्यादा बड़े कस्टमर बेस को टारगेट कर रही है।

    कीमत और वेरिएंट्स

    महिंद्रा ने थार ओजी की कीमत में बहुत समझदारी दिखाई है। इसकी शुरुआती कीमत  10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर बरकरार रखी गई है, जिससे यह नए ग्राहकों के लिए आकर्षक बनी रहे। हालांकि, टॉप-स्पेक जेडएक्सटी 2.2-लीटर डीज़ल ऑटोमैटिक 4x4 वेरिएंट की कीमत अब  18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस लॉन्च की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है पावरफुल 2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन का पहली बार आरडब्ल्यूडी (रियर-व्हील ड्राइव) कॉन्फ़िगरेशन में आना। पहले यह इंजन सिर्फ 4x4 वेरिएंट्स तक ही सीमित था। इस कदम से वे ग्राहक भी थार के पावरफुल डीज़ल इंजन का अनुभव ले पाएंगे जिन्हें हार्डकोर ऑफ-रोडिंग की जरूरत नहीं है, और वे थोड़ी कम कीमत पर इसे खरीद सकेंगे। थार ओजी को एएक्सटी से लेकर जेडएक्सटी तक तीन मुख्य ट्रिम लेवल्स में पेश किया गया है, जो अलग-अलग इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन कॉम्बिनेशंस के साथ आते हैं।

    डिजाइन में बड़े बदलाव

    नई थार ओजी के डिजाइन में किए गए बदलाव इसे एक फ्रेश और ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। पहली नजर में ही सामने की तरफ हुए बदलाव ध्यान खींचते हैं।

    • फ्रंट प्रोफाइल: अब इसमें थार रॉक्स कॉन्सेप्ट से लिए गए नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं। ग्रिल को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अब दाईं ओर 'थार' की ब्रांडिंग दिखती है। फॉग लैंप्स को बंपर से हटाकर फेंडर्स पर लगाया गया है और ये भी अब एलईडी यूनिट्स हैं। बंपर खुद भी पूरी तरह से नया है, जिसमें सिल्वर इन्सर्ट्स और ब्लैक एलिमेंट्स के साथ एक 'लेयर्ड' डिजाइन दिया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा मस्कुलर बनाता है।

    Mahindra Thar OG

    • साइड प्रोफाइल: साइड से थार का बॉक्सी सिल्हूट और चंकी क्लैडिंग पहले जैसा ही है, जो इसकी पहचान है। लेकिन यहां सबसे बड़ा और आकर्षक बदलाव नए 19-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स हैं। ये बड़े व्हील्स न सिर्फ एसयूवी के स्टांस को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इसे एक अपमार्केट फील भी देते हैं।

    Mahindra Thar OG

    • रियर प्रोफाइल: पीछे की तरफ, टेललैंप्स को स्लिम एलईडी यूनिट्स से बदला गया है। बंपर को भी री-प्रोफाइल किया गया है और इसमें भी सिल्वर इन्सर्ट्स मिलते हैं, जो फ्रंट बंपर के डिजाइन से मेल खाते हैं। टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील नए अलॉय व्हील डिजाइन की वजह से और भी आकर्षक दिखता है।

    Mahindra Thar OG

    नए कलर ऑप्शन्स

    महिंद्रा ने थार ओजी के मौजूदा कलर पैलेट में दो नए और आकर्षक कलर जोड़े हैं, जिससे ग्राहकों के पास अब कुल 8 ऑप्शन्स हो गए हैं। मौजूदा कलरों की लिस्ट:

    • एवरेस्ट व्हाइट

    • टैंगो रेड

    • स्टेल्थ ब्लैक

    • बैटलशिप ग्रे

    • गैलेक्सी ग्रे

    • डीप फ़ॉरेस्ट

     

    दो नए कलर:

    • आर्टमीस सिल्वर: यह एक सोफिस्टिकेटेड सिल्वर शेड है जो थार के रग्ड लुक पर काफी अच्छा लगता है और इसके मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स को उभारता है।

    • जींस ब्लू: यह एक ट्रेंडी और वाइब्रेंट ब्लू कलर है, जो युवा खरीदारों को खासतौर पर आकर्षित कर सकता है।

    इंटीरियर और कंफर्ट

    बाहर की तरह ही, थार ओजी के केबिन के अंदर भी प्रीमियम फील बढ़ाने पर फोकस किया गया है। डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट पहले जैसा ही रग्ड और प्रैक्टिकल है, जिसमें अपराइट डिजाइन, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, गोल एसी वेंट्स और टॉगल-स्टाइल स्विच शामिल हैं। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव नई ब्राउन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री का है। यह न सिर्फ केबिन को एक प्रीमियम और आरामदायक माहौल देती है, बल्कि इसे मेंटेन करना भी आसान है। इसके अलावा, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है। अब रियर सीट्स के लिए कपहोल्डर्स के साथ एक डेडिकेटेड आर्मरेस्ट दिया गया है, जो लंबी यात्राओं को और आरामदायक बना देगा।

    फीचर्स और सेफ्टी

    Mahindra Thar OG

    2026 थार ओजी में फीचर्स और सेफ्टी, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में बड़े अपग्रेड किए गए हैं।

    नए फीचर्स की लिस्ट:

    • ड्राइव मोड्स: अब इसमें सैंड,स्नो और मड जैसे डेडिकेटेड ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जो अलग-अलग टेरेन पर ड्राइविंग को आसान बनाते हैं।

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप: मॉडर्न कारों वाला यह फीचर अब थार में भी स्टैंडर्ड हो गया है, जो सुविधा को बढ़ाता है।

    • वायरलेस चार्जर: सेंटर कंसोल में एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं।

    पहले से मौजूद फीचर्स: इन नए फीचर्स के अलावा, थार ओजी में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ), क्रूज कंट्रोल, मैनुअल एसी, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम (4 स्पीकर + 2 ट्वीटर) जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मिलते हैं।

    सेफ्टी में बड़ा अपग्रेड: महिंद्रा ने सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। थार ओजी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है।

    • 6 एयरबैग्स: अब ड्राइवर, को-ड्राइवर, साइड और कर्टेन एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं।

    • फ्रंट पार्किंग सेंसर्स: टाइट जगहों पर पार्किंग को आसान बनाने के लिए अब फ्रंट सेंसर्स भी दिए गए हैं।

    • ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स: बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं।

    • ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम): यह फीचर गाड़ी को कंट्रोल में रखने में मदद करता है।

    इनके अलावा, रियर पार्किंग सेंसर्स, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रियरव्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। पिछली थार को ग्लोबल एनकैप से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और इन नए सेफ्टी फीचर्स के साथ उम्मीद है कि थार ओजी भी सुरक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी।

    पावरट्रेन और मैकेनिकल बदलाव

    थार ओजी में तीन इंजन ऑप्शन्स मिलते हैं, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

    इंजन

    पावर

    टॉर्क

    ट्रांसमिशन

    ड्राइवट्रेन

    2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (एमस्टालियन)

    162 पीएस

    330 एनएम

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

    1.5-लीटर डीज़ल

    119 पीएस

    300 एनएम

    6-स्पीड एमटी

    सिर्फ आरडब्ल्यूडी

    2.2-लीटर डीज़ल (एमहॉक)

    152 पीएस

    330 एनएम

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

    ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल (बीएलडी), ऑटोमैटिक हब लॉक्स, और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ईडीएल) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Mahindra Thar OG

    सबसे बड़े मैकेनिकल अपग्रेड्स: परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा सुधार इसके मैकेनिकल सेटअप में किया गया है।

    1. नया सस्पेंशन: थार ओजी में अब DaVinci फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स (एफडीडी) वाला सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। यह वही टेक्नोलॉजी है जो महिंद्रा की फ्लैगशिप एसयूवी, एक्सयूवी 7एक्सओ में इस्तेमाल होती है। इस सस्पेंशन की खासियत यह है कि यह सड़क की कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, जिससे खराब सड़कों पर राइड क्वालिटी बहुत आरामदायक हो जाती है और हाईवे पर स्टेबिलिटी बनी रहती है।

    2. नया स्टीयरिंग सिस्टम: पुराने मॉडल के हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग (एचपीएस) को अब नए इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (ईपीएस) से बदल दिया गया है। एचपीएस जहां ऑफ-रोडिंग में अच्छा फीडबैक देता था, वहीं शहर में ड्राइविंग के दौरान यह काफी भारी महसूस होता था। ईपीएस के आने से अब शहर में ड्राइविंग, पार्किंग और यू-टर्न लेना बहुत आसान हो गया है, जिससे थार की डेली यूजेबिलिटी काफी बढ़ गई है।

    कारदेखो ओपिनियन

    महिंद्रा लगातार अपनी गाड़ियों को अपडेट कर रहा है, और 2026 थार ओजी इस बात का एक और सबूत है। यह अपडेट थार को न सिर्फ फ्रेश, कैपेबल और रोमांचक बनाए रखता है, बल्कि इसे एक ज्यादा प्रैक्टिकल और वेल-राउंडेड एसयूवी भी बनाता है। कीमत में जो मामूली बढ़ोतरी हुई है, वह नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और सबसे बढ़कर, बेहतर राइड क्वालिटी और आसान स्टीयरिंग को देखते हुए पूरी तरह से जायज लगती है। यह क्लासिक 3-डोर ऑफ-रोडर का अब तक का सबसे कम्प्लीट वर्जन है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो एक आइकॉनिक डिजाइन वाली दमदार एसयूवी चाहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की ड्राइविंग में आराम से कोई समझौता नहीं करना चाहते। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला सीधे तौर पर फोर्स गुरखा से है, जो एक हार्डकोर ऑफ-रोडर है, और मारुति जिम्नी से है, जो अपनी कॉम्पैक्ट साइज और जबरदस्त ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है। हालांकि, थार ओजी इन दोनों के बीच एक शानदार संतुलन बनाती है।

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    Ved Kulkarni is a Correspondent with CarDekho Group, and an automotive journalist with over 5 years of experience under his belt covering cars, motorcycles, mobility solutions and everything in between. A Product Design graduate, he specialises in analysing market trends, testing cars, creating automotive content and gathering customer insights. His love for vehicles began early, and he has vast hands-on experience with everything from classic cars to imported exotics and even the regular mass market vehicles. His technical expertise, combined with a deep-rooted passion for all things automotive, helps give buyers holistic and knowledgeable advice. और देखें

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