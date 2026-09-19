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    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के नए रेवएक्स एज वेरिएंट लॉन्च: लोअर वेरिएंट्स में ज्यादा फीचर और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हुआ!

    रेवएक्स एज वेरिएंट में ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 19, 2026 11:54 ist
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    published onSep 19, 2026 11:54 IST
    last updated onSep 19, 2026 11:54 IST
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    Mahindra XUV 3XO REVX EDGE Variants Launched

    महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी कार एक्सयूवी 3एक्सओ के दो नए रेवएक्स एज वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। इन नए वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत 9.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, और इनका मकसद कम कीमत पर ग्राहकों को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम उपलब्ध कराना है। इस कदम से महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ अब अपने सेगमेंट में टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा जैसी कारों के मिड वेरिएंट्स को और भी कड़ी टक्कर देगी।

    क्या नया है?

    महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ एसयूवी कार के लिए दो नए वेरिएंट्स: रेवएक्स एज और रेवएक्स एज ऑप्शनल  पेश किए हैं। ये दोनों वेरिएंट्स मौजूदा रेवएक्स एम(ओ) और एएक्स5 के बीच में पोजिशन किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने रेवएक्स एम(ओ) वेरिएंट में पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का एक नया विकल्प भी जोड़ा है, जिससे ऑटोमैटिक एसयूवी कार खरीदने वालों के लिए शुरुआती कीमत और भी कम हो गई है। पहले एक्सयूवी 3एक्सओ का रेवएक्स एम ऑप्शनल वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल-मैनुअल कॉम्बिनेशन के साथ ही उपलब्ध था। अब इसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प भी जोड़ा गया है। एक्सयूवी 3एक्सओ के नए वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार हैं:

    वेरिएंट

    1.5-लीटर एमअहॉक डीजल

    1.2-लीटर एमस्टालिन पेट्रोल

    एमटी

    एटी

    एमटी

    एटी

    एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एम ऑप्शनल

    -

    -

    9.09 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज

    10.59 लाख रुपये

    -

    9.39 लाख रुपये

    10.59 लाख रुपये

    एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज ऑप्शनल

    11.09 लाख रुपये

    11.91 लाख रुपये

    9.89 लाख रुपये

    11.09 लाख रुपये

    Mahidra XUV 3XO REVX EDGE

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज

    रेवएक्स एज वेरिएंट को उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो एक किफायती कीमत पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सुविधा चाहते हैं। यह वेरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ आता है, जिसमें पेट्रोल के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। इसमें मिलने वाले प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं:

    • 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

    • रिवर्स पार्किंग कैमरा

    • 15 वाट यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट

    • क्रूज कंट्रोल

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज ऑप्शनल

    यह वेरिएंट रेवएक्स एज के ऊपर पोजिशन किया गया है और इसमें कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं जो आमतौर पर टॉप मॉडल्स में मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ जैसा फीचर 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से भी कम कीमत पर मिल रहा है। रेवएक्स एज ऑप्शनल में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स ये हैं:

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम

    • ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और रेन-सेंसिंग वाइपर

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और पैसिव कीलेस एंट्री

    ओवरव्यू

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का डिजाइन काफी यूनिक और आकर्षक है। इसके आगे की तरफ सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। महिंद्रा की पारंपरिक वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल और स्कल्प्टेड फ्रंट बंपर इसे एक एग्रेसिव लुक देते हैं।

    Mahindra XUV 3XO Front Quarter

    साइड से देखने पर, इसमें एक टिपिकल एसयूवी कार वाला स्टांस है, जिसमें एक लंबा बोनट, ब्लैक रूफ रेल्स, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और स्टाइलिश 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

    Mahindra XUV 3XO Rear Quarter

    पीछे की तरफ, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। रियर बंपर पर सिल्वर इन्सर्ट इसके रग्ड कैरेक्टर को और बढ़ाता है।

    Mahindra XUV 3XO Interior

    फीचर्स के मामले में, एक्सयूवी 3एक्सओ अपने सेगमेंट की सबसे लोडेड कारों में से एक है। इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और गर्मियों के लिए बेहद उपयोगी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

    Mahindra XUV 3XO 360-degree Camera

    सेफ्टी के मामले में भी यह कार किसी से पीछे नहीं है। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, और हाई बीम असिस्ट जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और बच्चों की सुरक्षा के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ तीन इंजन ऑप्शन में मिलती है, जिसमें 1.2-लीटर एमस्टालिन पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल इंजन और एक पावरफ़ुल 1.2-लीटर टीजीडीआई पेट्रोल इंजन शामिल हैं। तीनों ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं।

    यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    मॉडल

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.2-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन) टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    112 पीएस

    130 पीएस

    117 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम

    230 एनएम

    300 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत बेस वेरिएंट के लिए 7.8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 15.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    एक्सयूवी 3एक्सओ के लिए रेवएक्स एज लाइनअप का इंट्रोडक्शन महिंद्रा का एक स्मार्ट मूव है। इन नए वेरिएंट्स के जरिए कंपनी ने लोअर और मिड-लेवल वेरिएंट्स को उन ग्राहकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है जो बजट की कमी के कारण टॉप वेरिएंट्स तक नहीं पहुंच पाते थे। ये वेरिएंट्स पैसों के बदले शानदार वैल्यू ऑफर करते हैं, क्योंकि इनमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा के साथ-साथ पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिन्हें भारतीय ग्राहक काफी पसंद करते हैं। यह कदम एक्सयूवी 3एक्सओ को 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के प्राइस ब्रैकेट में मौजूद कई प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाता है।

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    सोनू
    सोनू

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