published on नवंबर 19, 2026 10:38 ist

Nov 19, 2026 10:38 IST

last updated on Nov 19, 2026 10:38 IST

Nov 19, 2026 10:38 IST

published on Nov 19, 2026 10:38 IST

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्लेयर शिवम दुबे ने हाल ही में नई महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी ली है। 33 साल के भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला था और उस टूर्नामेंट में एक अनसंग हीरो थे। दुबे ने आईसीसी टी20 मेन्स वर्ल्ड कप जीतने में भी टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाई थी। यह उनके गैराज में दूसरी एसयूवी है, और उन्होंने इसे रूबी वेलवेट रंग में चुना है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के बारे में

महिंद्रा एक्सईवी 9एस एक बड़ी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसकी कीमत 20.65 लाख रुपये से 30.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का इलेक्ट्रिक वर्जन है।

इसमें आगे की तरफ बड़े, कनेक्टेड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल) दिए गए हैं। बंपर के निचले हिस्से में बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगाए गए हैं। इसकी ब्लैक-आउट ग्रिल पर महिंद्रा का नया 'ट्विन पीक्स' लोगो है। साइड से देखने पर, इसका सिल्हूट काफी हद तक एक्सयूवी 7एक्सओ जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाले एलईडी टेललैम्प्स और एक और चमकीला महिंद्रा लोगो है। आप इस कार के डिजाइन को और करीब से महिंद्रा एक्सईवी 9एस की फोटो गैलरी में देख सकते हैं।

फीचर्स के मामले में महिंद्रा एक्सईवी 9एस को हर टेक-प्रेमी का सपना कहा जा सकता है। इसके केबिन में तीन बड़ी स्क्रीन का सेटअप है, जिसमें एक 12.3-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक 12.3-इंच को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। यह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करती है। मनोरंजन के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए इसमें 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है। कंफर्ट के लिए, इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, और आगे-पीछे दोनों पंक्तियों में वेंटिलेटेड सीट मिलती हैं। आगे की दोनों सीटें 6 तरह से पावर एडजस्ट होती हैं, और को-ड्राइवर सीट पर "बॉस मोड" भी है। इसके अलावा, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (एआर-एचयूडी), आगे और पीछे वायरलेस चार्जर, एनएफसी कम्पैटिबिलिटी, एंबिएंट लाइटिंग और एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

​​सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी एक्सईवी 9एस काफी दमदार है। इसमें 7 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), इन-बिल्ट डैश कैम के साथ 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) हैं। इसके अलावा, एक्सईवी 9एस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग भी मिली है, जिससे यह सबसे सुरक्षित एसयूवी कार में से एक बन गई है।

पावरट्रेन ऑप्शन की बात करें तो, महिन्द्रा एक्सईवी 9एस तीन बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

महिंद्रा एक्सईवी 9एस बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी फेज 1+2) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर पावर 231 पीएस 244 पीएस 285.5 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव गियरबॉक्स सिंगल-स्पीड एटी सिंगल-स्पीड एटी सिंगल-स्पीड एटी ड्राइव मोड डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस, और स्नो डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस, और स्नो डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस, और स्नो इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1

एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

शिवम दुबे की अन्य कार

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के अलावा, शिवम दुबे के गैराज में एक और शानदार एसयूवी है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है:

बीएमडब्ल्यू एक्स7

उन्होंने यह फ्लैगशिप एसयूवी नवंबर 2020 में खरीदी थी, जिससे उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार रखने का अपना बचपन का सपना पूरा किया था। बीएमडब्ल्यू एक्स7 उनके व्यक्तित्व पर पूरी तरह फिट बैठती है। 6 फुट से अधिक लंबे एथलीट होने के नाते, एक्स7 का बड़ा आकार और दमदार रोड प्रेजेंस उन्हें सूट करता है। यह एसयूवी न सिर्फ लग्जरी और कंफर्ट का बेहतरीन मिश्रण है, बल्कि इसकी ऑल-राउंड क्षमता इसे हर तरह के रास्तों के लिए परफेक्ट बनाती है।

कारदेखो का क्या है कहना

कारदेखो की ओर से शिवम दुबे को इस बेहद सक्षम और फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी पर बहुत-बहुत बधाई। महिंद्रा एक्सईवी 9एस स्टाइल, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का एक शानदार पैकेज है, और यह निश्चित रूप से उनके लिए एक बेहतरीन पसंद है। हम उम्मीद करते हैं कि यह नई कार उन्हें मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह सफलता और खूबसूरत यादें देगी। हालांकि उनके अभी के गैराज में सिर्फ एसयूवी कार ही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनके गैराज में कुछ अलग-अलग तरह की कारें भी शामिल होंगी।