क्या आप महिंद्रा एक्सईवी 9एस लेने जा रहे हैं? आपको 8 महीने तक का करना पड़ सकता है इंतजार! देखिए नवंबर 2026 में महिंद्रा की बाकी कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड
बॉर्न-इलेक्ट्रिक और नई एसयूवी कारों की डिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है
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महिंद्रा की गाड़ियों पर लंबा वेटिंग पीरियड कोई नई बात नहीं है, और यह ट्रेंड 2026 में भी जारी है। अगर आप नवंबर 2026 में एक नई महिंद्रा एसयूवी घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपनी कार की डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमनें भारत के 20 प्रमुख शहरों में महिंद्रा की गाड़ियों पर चल रहे वेटिंग पीरियड की एक विस्तृत लिस्ट तैयार की है, ताकि आपको अपनी पसंदीदा एसयूवी की डिलीवरी के लिए कितना इंतजार करना होगा, इसका एक स्पष्ट अंदाजा मिल सके। आइए, जानते हैं कि महिंद्रा की किस गाड़ी पर सबसे कम और सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है :-
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शहर
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स्कॉर्पियो क्लासिक
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थार
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बोलेरो नियो
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एक्सयूवी 7एक्सओ
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बोलेरो
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स्कॉर्पियो एन
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एक्सयूवी 400
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एक्सयूवी 3 एक्सओ
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बोलेरो नियो प्लस
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थार रॉक्स
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बीई 6 स्पोर्टटेक
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एक्सईवी 9ई
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एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी
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एक्सईवी 9एस
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नई दिल्ली
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2 महीने
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4 महीने
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4 महीने
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2-3 महीने
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3 महीने
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4 महीने
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3 महीने
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3 महीने
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3-5 महीने
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3 महीने
|
5 महीने
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3-4 महीने
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2-3 महीने
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6 महीने
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बेंगलुरु
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3-4 महीने
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4 महीने
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2-3 महीने
|
3-4 महीने
|
2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
|
2-3 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
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2-4 महीने
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4 महीने
|
3 महीने
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4 महीने
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मुंबई
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4-5 महीने
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4 महीने
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4 महीने
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2.2-3 महीने
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3 महीने
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4 महीने
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3 महीने
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1-3 महीने
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3-5 महीने
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6 महीने
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6 महीने
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6-7 महीने
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1.5-2 महीने
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8 महीने
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हैदराबाद
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2 महीने
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4 महीने
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2 महीने
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4 महीने
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1 महीने
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3 महीने
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3 महीने
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3 महीने
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1-2 महीने
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2-3 महीने
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3-4 महीने
|
2-3 महीने
|
2 महीने
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3-4 महीने
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पुणे
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2 महीने
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2-3 महीने
|
4 महीने
|
2-4 महीने
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3 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
|
3-5 महीने
|
6 महीने
|
5 महीने
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6-7 महीने
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4 महीने
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8 महीने
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चेन्नई
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2 महीने
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4 महीने
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4 महीने
|
6 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
|
3-5 महीने
|
6 महीने
|
5 महीने
|
6-7 महीने
|
6 महीने
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8 महीने
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जयपुर
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2 महीने
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2-3 महीने
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2 महीने
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2-4 महीने
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3 महीने
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3 महीने
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3 महीने
|
3 महीने
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1-2 महीने
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4-5 महीने
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5 महीने
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6-7 महीने
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4-5 महीने
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4-5 महीने
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अहमदाबाद
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2 महीने
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4 महीने
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4 महीने
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6 महीने
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3 महीने
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4 महीने
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3 महीने
|
3 महीने
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3-5 महीने
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6 महीने
|
5 महीने
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2-3 महीने
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6 महीने
|
3-4 महीने
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गुरुग्राम
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2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
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1.5-3 महीने
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3 महीने
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4 महीने
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3 महीने
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2-3 महीने
|
3-5 महीने
|
6 महीने
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5 महीने
|
3-4 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
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लखनऊ
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2-3 महीने
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2-3 महीने
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1-2 महीने
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3-4 महीने
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2 महीने
|
4 महीने
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2-3 दिन
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3 महीने
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2 महीने
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2-3 महीने
|
3 महीने
|
2-3 महीने
|
2-3 महीने
|
4 महीने
|
कोलकाता
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3-4 महीने
|
3 महीने
|
1-2 महीने
|
2-3 महीने
|
1-2 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
2-3 महीने
|
2 महीने
|
2-3 महीने
|
2-3 महीने
|
2-3 महीने
|
4-5 महीने
|
5-6 महीने
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ठाणे
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4-5 महीने
|
4 महीने
|
4 महीने
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2.2-3 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
1-3 महीने
|
3-5 महीने
|
6 महीने
|
6 महीने
|
6-7 महीने
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1.5-2 महीने
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8 महीने
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सूरत
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2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
|
6 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
|
3-5 महीने
|
6 महीने
|
5 महीने
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2-3 महीने
|
6 महीने
|
3-4 महीने
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गाजियाबाद
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2 महीने
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2-3 महीने
|
2 महीने
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4 महीने
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3 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
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2-3 महीने
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6 महीने
|
5 महीने
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6-7 महीने
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4 महीने
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8 महीने
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चंडीगढ़
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2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
|
6 महीने
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3 महीने
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4 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
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3-5 महीने
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6 महीने
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5 महीने
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6-7 महीने
|
6 महीने
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8 महीने
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कोयंबटूर
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2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
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6 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
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3-5 महीने
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6 महीने
|
5 महीने
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6-7 महीने
|
6 महीने
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8 महीने
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पटना
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2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
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6 महीने
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3 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
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3-5 महीने
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6 महीने
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5 महीने
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6-7 महीने
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6 महीने
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8 महीने
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फरीदाबाद
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2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
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1.5-3 महीने
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3 महीने
|
4 महीने
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3 महीने
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2-3 महीने
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3-5 महीने
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6 महीने
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5 महीने
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3-4 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
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इंदौर
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3-4 महीने
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4 महीने
|
2-3 महीने
|
3-4 महीने
|
2 महीने
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4 महीने
|
4 महीने
|
2-3 महीने
|
3 महीने
|
3 महीने
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2-4 महीने
|
4 महीने
|
3 महीने
|
4 महीने
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नोएडा
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3-4 महीने
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4 महीने
|
2 महीने
|
3-4 महीने
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2-3 महीने
|
4 महीने
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2-3 महीने
|
3 महीने
|
2-3 महीने
|
6 महीने
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3 महीने
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6-7 महीने
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4 महीने
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5 महीने
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महिंद्रा की फ्लैगशिप एक्सयूवी 7एक्सओ को गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे जल्दी 1.5 से 3 महीने के अंदर घर लाया जा सकता है। जबकि, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, चंडीगढ़, कोयंबटूर और पटना जैसे शहरों में इस पर 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
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स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक की डिलीवरी आपको हैदराबाद, जयपुर और गाजियाबाद जैसे शहरों में सबसे जल्दी 3 महीने में मिल सकेगी, जबकि बाकी शहरों में इस पर 4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
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स्कॉर्पियो क्लासिक की डिमांड मुंबई और ठाणे में सबसे ज्यादा बनी हुई है जहां इसे घर लाने के लिए आपको 5 महीने का इंतजार करना होगा, जबकि दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई में इसे 2 महीने में घर लाया जा सकेगा।
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लाइफस्टाइल एसयूवी थार ओजी को पुणे, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता और गाजियाबद जैसे शहरों में सबसे जल्दी 2-3 महीने के अंदर घर लाया जा सकता है, जबकि बाकी शहरों में इसकी डिलीवरी के लिए आपको 4 महीने का इंतजार करना होगा।
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यदि आप नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, और लखनऊ जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको बड़ी थार रॉक्स की डिलीवरी 2 से 3 महीने में मिल सकेगी। वहीं, अगर आप दूसरे शहरों में रहते हैं आपको इसे घर लाने के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा।
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कॉम्पेक्ट एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी को मुंबई और ठाणे में सबसे जल्दी 1 से 3 महीने के अंदर घर लाया जा सकता है। वहीं, दूसरे शहरों में एक्सयूवी 3एक्सओ की डिलीवरी के लिए आपको 3 महीने का इंतजार करना होगा, जबकि एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की डिलीवरी आपको दूसरे शहरों में 4 से 5 महीनों में मिल सकेगी।
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यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 400 को नोएडा में बुक करते हैं आपको इसकी डिलीवरी 3 महीने के अंदर मिल सकेगी। जबकि, बेंगलुरु और इंदौर में इस इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के लिए आपको 4 महीने का इंतजार करना होगा।
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बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस को हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता में घर लाने के लिए आपको 1 से 2 महीने का इंतजार करना होगा। जबकि, बाकी शहरों में आपको इसकी डिलीवरी 3 से 4 महीनों में मिल सकेगी।
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महिंद्रा की बॉर्न-इलेक्ट्रिक रेंज बीई 6 स्पोर्टेक, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस बाजार में काफी पॉपुलर हो रही है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली बीई 6 स्पोर्टेक लेना चाहते हैं, तो कोलकाता में आपको इसकी डिलीवरी सबसे जल्दी 2-3 महीने में मिल सकेगी, जबकि मुंबई और ठाणे में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और इसके लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना होगा।
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सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक मॉडल एक्सईवी 9एस की डिलीवरी हैदराबाद, सूरत और अहमदाबाद में 3-4 महीने में मिल सकती है। लेकिन, अगर आप मुंबई, पुणे, ठाणे, चेन्नई, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर या पटना जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको इसे पाने के लिए लगभग 8 महीने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है।
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एक्सईवी 9ई की बात करें तो, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता और सूरत जैसे शहरों में इसे खरीदने पर आपको 2-3 महीने में डिलीवरी मिल सकती है। जबकि, बाकी जगहों पर इसकी डिलीवरी लगभग 6-7 महीने में मिल सकेगी।
नोट:
किसी भी नई कार का वेटिंग पीरियड आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, कलर कॉम्बिनेशन और आपकी नजदीकी डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। हमारा सुझाव है कि आप अपनी पसंद के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानने के लिए अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर संपर्क करें।