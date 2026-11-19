शहर स्कॉर्पियो क्लासिक थार बोलेरो नियो एक्सयूवी 7एक्सओ बोलेरो स्कॉर्पियो एन एक्सयूवी 400 एक्सयूवी 3 एक्सओ बोलेरो नियो प्लस थार रॉक्स बीई 6 स्पोर्टटेक एक्सईवी 9ई एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी एक्सईवी 9एस

नई दिल्ली 2 महीने 4 महीने 4 महीने 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 3 महीने 5 महीने 3-4 महीने 2-3 महीने 6 महीने

बेंगलुरु 3-4 महीने 4 महीने 2-3 महीने 3-4 महीने 2 महीने 4 महीने 4 महीने 2-3 महीने 3 महीने 3 महीने 2-4 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने

मुंबई 4-5 महीने 4 महीने 4 महीने 2.2-3 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 1-3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 6 महीने 6-7 महीने 1.5-2 महीने 8 महीने

हैदराबाद 2 महीने 4 महीने 2 महीने 4 महीने 1 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 1-2 महीने 2-3 महीने 3-4 महीने 2-3 महीने 2 महीने 3-4 महीने

पुणे 2 महीने 2-3 महीने 4 महीने 2-4 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने 4 महीने 8 महीने

चेन्नई 2 महीने 4 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने 6 महीने 8 महीने

जयपुर 2 महीने 2-3 महीने 2 महीने 2-4 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 1-2 महीने 4-5 महीने 5 महीने 6-7 महीने 4-5 महीने 4-5 महीने

अहमदाबाद 2 महीने 4 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 2-3 महीने 6 महीने 3-4 महीने

गुरुग्राम 2 महीने 4 महीने 4 महीने 1.5-3 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 2-3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 3-4 महीने 3 महीने 4 महीने

लखनऊ 2-3 महीने 2-3 महीने 1-2 महीने 3-4 महीने 2 महीने 4 महीने 2-3 दिन 3 महीने 2 महीने 2-3 महीने 3 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 4 महीने

कोलकाता 3-4 महीने 3 महीने 1-2 महीने 2-3 महीने 1-2 महीने 4 महीने 3 महीने 2-3 महीने 2 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 2-3 महीने 4-5 महीने 5-6 महीने

ठाणे 4-5 महीने 4 महीने 4 महीने 2.2-3 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 1-3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 6 महीने 6-7 महीने 1.5-2 महीने 8 महीने

सूरत 2 महीने 4 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 2-3 महीने 6 महीने 3-4 महीने

गाजियाबाद 2 महीने 2-3 महीने 2 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 2-3 महीने 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने 4 महीने 8 महीने

चंडीगढ़ 2 महीने 4 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने 6 महीने 8 महीने

कोयंबटूर 2 महीने 4 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने 6 महीने 8 महीने

पटना 2 महीने 4 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने 6 महीने 8 महीने

फरीदाबाद 2 महीने 4 महीने 4 महीने 1.5-3 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 2-3 महीने 3-5 महीने 6 महीने 5 महीने 3-4 महीने 3 महीने 4 महीने

इंदौर 3-4 महीने 4 महीने 2-3 महीने 3-4 महीने 2 महीने 4 महीने 4 महीने 2-3 महीने 3 महीने 3 महीने 2-4 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने