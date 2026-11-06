फोक्सवैगन ने टिग्वान आर-लाइन को भारतीय वेबसाइट से हटाया

published on नवंबर 06, 2026 18:11 ist

last updated on Nov 06, 2026 18:11 IST

published on Nov 06, 2026 18:11 IST

फोक्सवैगन ने अपनी प्रीमियम एसयूवी टिगवान आर-लाइन को अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट से हटा दिया है, जिससे यह संकेत मिला है कि इस मॉडल को भारतीय बाजार में बंद कर दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वेबसाइट से हटाया जाना आमतौर पर मॉडल के बंद होने का ही संकेत होता है। टिग्वान आर-लाइन को भारत में सीमित संख्या में इंपोर्ट करके बेचा जा रहा था, और इसकी आखिरी एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपये थी।

फोक्सवैगन मौजूदा एसयूवी लाइनअप

टिग्वान आर-लाइन के बंद होने के बाद फोक्सवैगन के भारतीय पोर्टफोलियो में अब केवल दो एसयूवी कारें बची हैं, जिसमें टाइगन और नई लॉन्च हुई टेरॉन शामिल है। यह कंपनी की एसयूवी-केंद्रित रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां अब फोकस भारत में ही तैयार किए गए मॉडल्स पर ज्यादा है। यहां देखें इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

फोक्सवैगन इंडिया मौजूदा एसयूवी पोर्टफोलियो मॉडल टाइगन टेरॉन इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल /1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल 2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस/150 पीएस 204 पीएस टॉर्क 178 एनएम/250 एनएम 320 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी / 7-स्पीड डीसीटी (केवल 1.5-लीटर) 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एडब्लूडी कीमत 11 लाख रुपये से 19.47 लाख रुपये 42 लाख रुपये से 47.74 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

फोक्सवैगन टाइगन : यह फोक्सवैगन की एक एंट्री-लेवल एसयूवी कार है जिसकी कीमत 11 लाख रुपये से 19.47 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती है, जिसमें 1.0-लीटर इंजन (115 पीएस/178 एनएम) और ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन (150 पीएस/250 एनएम) शामिल है। इन दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स दिया गया है। यह एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) एसयूवी कार है।

फोक्सवैगन टेरॉन : यह कंपनी की नई फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसकी कीमत 42 लाख रुपये से शुरू होकर 47.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यह टिग्वान आर-लाइन का एक बड़ा और ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है। इसे भारत में असेंबल किया जाता है, जिससे इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव रहती है। यह 5 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में उपलब्ध है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बनाती है।

फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन फीचर

टिग्वान आर-लाइन को एक फीचर लोडेड प्रीमियम एसयूवी के तौर पर पोजिशन किया गया था। इसमें टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का एक अच्छा बैलेंस था, जो इसे अपने सेगमेंट में एक आकर्षक पैकेज बनाता था। हालांकि, इसमें दो महत्वपूर्ण फीचर्स: पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों की कमी थी, जिसकी इस प्राइस पॉइंट पर उम्मीद की जाती है।

इस गाड़ी में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 8 स्पीकर, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस मोबाइल चार्जर जैसे फीचर मिलते थे।

फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन सेफ्टी फीचर

सेफ्टी हमेशा से फोक्सवैगन की प्राथमिकता रही है और टिग्वान भी इस मामले में कोई अलग नहीं थी। सुरक्षा के लिए इसमें 9 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, लेवल-2 एडीएस, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए थे।

फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन इंजन ऑप्शन

टिगवान आर-लाइन केवल पेट्रोल इंजन में उपलब्ध थी, लेकिन यह इंजन परफॉर्मेंस के शौकीनों को काफी पसंद आता था। इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया था जो अब नई टेरॉन में भी मिलता है, लेकिन इसका ट्यून अलग था। इस पावरट्रेन को इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस और शानदार हैंडलिंग के लिए जाना जाता था।

फोक्सवैगन टिगवान आर-लाइन इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीएसजी ड्राइवट्रेन एडब्लूडी

डीएसजी - डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स

टिग्वान आर-लाइन की राइड और हैंडलिंग बहुत शानदार थी, जिससे इसे चलाने में काफी मजा आता था। इसमें एडेप्टिव डैम्पर्स भी दिए गए थे, जिनकी मदद से आप बेहतर राइड कम्फर्ट के लिए सस्पेंशन को सॉफ्ट कर सकते थे या फिर बेहतर हैंडलिंग के लिए उसे सख्त बना सकते थे।

फोक्सवैगन टिगवान आर-लाइन मुकाबला

फोक्सवैगन टिगवान आर-लाइन का मुकाबला जीप कंपास, स्कोडा कोडिएक, और फोक्सवैगन टेरॉन से था। यह गाड़ी ऑडी क्यू3, मर्सिडीज-बेंज जीएलए और बीएमडब्लू एक्स1 के मुकाबले में भी ज्यादा किफायती ऑप्शन था।

कारदेखो का क्या है कहना

फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन का बंद होना उन ग्राहकों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो एक कॉम्पैक्ट और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड एसयूवी की तलाश में थे। यह अपनी शानदार राइड और हैंडलिंग, पावरफुल इंजन और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती थी। एक इम्पोर्टेड मॉडल होने के नाते, यह एक खास अपील भी रखती थी।

हालांकि, जो लोग एक प्रीमियम फोक्सवैगन एसयूवी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अब टेरॉन ज्यादा बेहतर विकल्प है। टेरॉन असल में टिग्वान का ही एक बड़ा रूप है। यह गाड़ी ना केवल ज्यादा स्पेशियस है और 7-सीटों का विकल्प देती है, बल्कि भारत में ही तैयार होने के कारण यह ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी है। फीचर्स के मामले में भी यह टिग्वान से पीछे नहीं है। इसलिए, टिग्वान के बंद होने से जो खालीपन आया है, उसे टेरॉन काफी हद तक भरने में सक्षम है।