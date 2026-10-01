सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टाटा एरिस स्मार्ट vs अकंप्लिश्ड: नई सेडान कार का बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल?

    टाटा एरिस बेस मॉडल की केबिन थीम वास्तव में अकंप्लिश्ड जैसी ही है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अक्टूबर 01, 2026 10:46 ist
    info icon
    published onOct 01, 2026 10:46 IST
    last updated onOct 01, 2026 10:46 IST
    55 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Aeris Base Vs Top Compared

    टाटा ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान एरिस लॉन्च कर दी है, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बिल्ट-इन डैशकैम रिकॉर्डर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे कुछ सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। यह कार पांच वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, और अकंप्लिश्ड में उपलब्ध है। इस आर्टिकल में, हम इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट और टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड की तुलना कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि दोनों वेरिएंट्स में कीमत के लिहाज से क्या बड़े अंतर हैं और आपको कौनसा चुनना चाहिए।

    कीमत

    टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत की जानकारी यहां दी गई है:

    वेरिएंट

    टाटा एरिस स्मार्ट

    टाटा एरिस अकंप्लिश्ड

    कीमत

    5.29 लाख रुपये से 6.29 लाख रुपये

    8.19 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये

    *सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

    डिजाइन

    Tata Aeris Smart
    Tata Aeris Accomplished Front

    टाटा एरिस के स्मार्ट और अकंप्लिश्ड वेरिएंट का फ्रंट डिजाइन लगभग एक जैसा लगता है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको वही स्लीक हेडलैंप्स, एक तराशा हुआ फ्रंट बम्पर और हेडलैंप्स को जोड़ने वाला एक ब्लैक पैनल मिलता है। असली फ़र्क इनके इक्विपमेंट में है। बेस स्मार्ट वेरिएंट में ट्विन-पॉड हैलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं, वहीं टॉप वेरिएंट अकंप्लिश्ड में एलईडी रिफ्लेक्टर यूनिट्स मिलती हैं, जिनके साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल भी दी गई हैं। इसके अलावा, अकंप्लिश्ड वेरिएंट में एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं।

    Tata Aeris Smart
    Tata Aeris Accomplished Side

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो, दोनों ही वेरिएंट्स में कूपे जैसी ढलान वाली रूफलाइन, ब्लैक व्हील आर्च और ब्लैक ओआरवीएम दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स के फ्रंट डोर पर 'एरिस' बैजिंग भी देखी जा सकती है। हालांकि, यहां भी वेरिएंट्स के बीच अंतर साफ़ नजर आते हैं। स्मार्ट वेरिएंट में आपको बेसिक एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक डोर हैंडल्स, बॉडी-कलर्ड बी-पिलर, और फ्रंट फेंडर पर लगे टर्न इंडिकेटर्स। इसमें 14-इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर व्हील कवर्स चढ़े हैं। दूसरी तरफ, अकंप्लिश्ड वेरिएंट कई प्रीमियम एलिमेंट्स के साथ आता है। इसमें एक शार्क-फिन एंटीना, ओआरवीएम पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, और पूरी तरह से ब्लैक-आउट बी-पिलर मिलता है, जो फ्लोटिंग रूफ का इफ़ेक्ट देता है। विंडो लाइन पर एक साफ़-सुथरी क्रोम स्ट्रिप और क्रोम डोर हैंडल्स इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाते हैं। पेट्रोल मॉडल में 15-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि सीएनजी मॉडल में 14-इंच के स्टाइलाइज्ड व्हील्स दिए गए हैं।

    Tata Aeris Smart
    Tata Aeris Accomplished Rear

    कार के पिछले हिस्से में दोनों वेरिएंट्स के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही मॉडल्स में नए कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स का ट्रेंडिंग डिजाइन दिया गया है, जो रात में एक सिग्नेचर लुक देता है। बूट लिड पर नया 'एरिस' बैज, वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स के साथ एक स्कल्प्टेड रियर बम्पर, और रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों ही वेरिएंट्स में कॉमन हैं। जो छोटे-मोटे फ़र्क हैं, वे फंक्शनल हैं। टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट में आपको रियर विंडस्क्रीन के लिए एक डिफॉगर मिलता है। इसके अलावा, इसमें पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी हाई-माउंट स्टॉप लैंप भी है, जो स्टैंडर्ड लैंप की तुलना में ज्यादा आकर्षक लगता है और पीछे चल रहे ड्राइवरों को बेहतर सिग्नल देता है।

    कलर ऑप्शंस

    टाटा एरिस कुल छह रंगों में उपलब्ध है, लेकिन आपके चुने हुए वेरिएंट के आधार पर ऑप्शंस सीमित हो जाते हैं। अगर आप बेस स्मार्ट वेरिएंट खरीद रहे हैं, तो आपके पास केवल तीन कलर ऑप्शंस: डेटोना ग्रे, डेटोना ग्रे, और प्योर डेटोना ग्रे होंगे। वहीं, अगर आप टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट लेते हैं, तो आपको इन तीन रंगों के अलावा ड्यून ग्लो, डैंडेली ड्रिजल और नाइट्रो क्रिमसन ऑप्शन भी मिलते हैं। यहां टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    केबिन

    दोनों वेरिएंट के केबिन में एक जैसा प्रीमियम डुअल-टोन इंटीरियर है, जिसमें एसी वेंट पैनल पर टेक्सचर्ड फिनिश, अंदर के दरवाजे के हैंडल पर सिल्वर फिनिश और हर दरवाजे के डोर पैनल पर आर्मरेस्ट है।

    Tata Aeris Smart
    Tata Aeris Accomplished Interior

    असली अंतर सीटों और मैटेरियल्स में है। स्मार्ट वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, वहीं अकंप्लिश्ड वेरिएंट में पूरी तरह से सफ़ेद लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है।

    Tata Aeris Smart
    Tata Aeris Accomplished Rear Seats

    इसके अलावा, अकंप्लिश्ड वेरिएंट में डोर पैनल्स पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें स्टोरेज के साथ एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।

    फीचर्स

    फीचर्स के मामले में दोनों वेरिएंट्स के बीच बड़ा फ़र्क है। स्मार्ट वेरिएंट एक नो-नॉनसेंस पैकेज है, जिसमें जरूरत की सभी बेसिक चीजें मिलती हैं। इसमें मैनुअल एयर कंडीशनिंग, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मैन्युअल डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर, और मैनुअली एडजस्ट होने वाले ओआरवीएम शामिल हैं। हालांकि, इसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल या हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती, जो आज के समय में कई ग्राहकों के लिए एक बड़ी कमी हो सकती है।

    Tata Aeris Accomplished Center Panel

    दूसरी ओर, अकंप्लिश्ड वेरिएंट टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स से पूरी तरह लोडेड है। इसमें एक बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अलावा, वायरलेस फोन चार्जर, एक 65वाट का फास्ट-चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी मिलती हैं। मनोरंजन के लिए, इसमें 4-स्पीकर और 2-ट्वीटर वाला साउंड सिस्टम है। ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहां टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें

    सेफ्टी

    सेफ्टी के मामले में, टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है और बेस वेरिएंट से ही एक मजबूत पैकेज ऑफर किया है। स्मार्ट और अकंप्लिश्ड, दोनों ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ ईबीडी, ईएससी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, और सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलते हैं।

    Tata Aeris Accomplished ISOFIX Seat Mounts

    हालांकि, अकंप्लिश्ड वेरिएंट सेफ्टी को एक कदम और आगे ले जाता है। इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ एक 360-डिग्री कैमरा, एक इन-बिल्ट डैशकैम रिकॉर्डर, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), एचएचसी (हिल होल्ड कंट्रोल), ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    इंजन

    बेस मॉडल स्मार्ट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन और एक ऑप्शनल फैक्ट्री-फिट सीएनजी किट के साथ उपलब्ध है।

    जबकि, टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड में पेट्रोल और सीएनजी दोनों पावरट्रेन के साथ 5-स्पीड एएमटी का ऑप्शन भी मिलता है।

    टाटा एरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    76 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    97 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन / एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Tata Aeris Smart Gear Box
    2026 Tata Aeris Accomplished Variant

    मुकाबला

    टाटा एरिस का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी सेडान कार से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    नई टाटा एरिस कार एक दमदार पैकेज के रूप में सामने आती है, जिसमें सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बिल्ट-इन डैशकैम के साथ 360-डिग्री कैमरा और एक डुअल-डिस्प्ले सेटअप जैसे कई आकर्षक फीचर्स हैं। जब हम इन दो वेरिएंट्स की तुलना करते हैं, तो स्मार्ट एक बेस वेरिएंट होने के बावजूद काफी आकर्षक लगता है। इसका लाइट-थीम वाला केबिन, एसी वेंट पैनल पर डिजाइन एलिमेंट्स और इंटीरियर की अच्छी ओवरऑल क्वालिटी इसे एक साधारण एंट्री-लेवल कार से ज्यादा प्रीमियम महसूस कराती है। वहीं, अकंप्लिश्ड वेरिएंट इस सेडान के आकर्षण को एक नए स्तर पर ले जाता है। सफ़ेद लेदरेट सीटें, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं केबिन को लग्जरी फील देती हैं। साथ ही, ऑटो हेडलैंप-वाइपर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स प्रैक्टिकैलिटी को बढ़ाते हैं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    टाटा aeris पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टाटा एरिस स्मार्ट vs अकंप्लिश्ड: नई सेडान कार का बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है