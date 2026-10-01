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    अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने वाली कार: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट, ऑडी क्यू3, मर्सिडीज मेबैक एस-क्लास फेसलिफ्ट, हुंडई बेयॉन जैसी गाड़ियां होंगी पेश, देखिए पूरी लिस्ट

    यह साल काफी व्यस्त रहा है, लेकिन नई कारें आने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है!

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    Published On अक्टूबर 01, 2026 11:10 ist
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    published onOct 01, 2026 11:10 IST
    last updated onOct 01, 2026 11:10 IST
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    Upcoming Cars In October 2026

    अक्टूबर का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफी एक्शन से भरपूर रहने वाला है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही कई कार कंपनियां अपनी नई गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। चाहे आप एक लग्जरी सेडान की तलाश में हों, एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी चाहते हों, या फिर एक एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार पर नजर बनाए हुए हों,  यह महीना हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाला है । इस महीने मर्सिडीज़-बेंज, स्कोडा, वॉल्वो, टोयोटा, ऑडी, रेनो और हुंडई जैसे ब्रांड्स अपनी नई पेशकश के साथ बाजार में उतरेंगे। इन लॉन्च के साथ ना केवल ग्राहकों को नए विकल्प मिलेंगे, बल्कि सेगमेंट में कॉम्पिटिशन और भी कड़ा हो जाएगा। आइए जानते हैं कि अक्टूबर में कौन-कौनसी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं और उनमें क्या खास होगा :-

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 

    लॉन्च डेट: 6 अक्टूबर 

    स्कोडा अपनी पॉपुलर स्लाविया फेसलिफ्ट सेडान को भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। इस गाड़ी से पिछले महीने ही पर्दा उठा था। नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ स्कोडा का लक्ष्य इसे और भी ज़्यादा आकर्षक और फीचर-लोडेड बनाना है ताकि यह हुंडई वरना और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सके। सबसे बड़े बदलाव इसके एक्सटीरियर में देखने को मिलेंगे, जहां एक नया फ्रंट डिजाइन दिया गया है जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। इंटीरियर में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें अब एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। इसमें रियर सीट मसाज फीचर और सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा गया है। इन नए फीचर्स के जुड़ने से इसकी कीमत में वेरिएंट के हिसाब से 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 

    Skoda Slavia Facelift Front

    मर्सिडीज मेबैक एस-क्लास फेसलिफ्ट

    लॉन्च डेट: 5 अक्टूबर 

    मर्सिडीज-बेंज इंडिया अपनी सबसे महंगी सेडान मेबैक एस-क्लास का फेसलिफ्ट वर्जन 5 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। यह कार उन ग्राहकों के लिए बनी है जिनके लिए लग्जरी और कंफर्ट सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेबैक एस-क्लास को खासतौर पर चौफर-ड्रिवन एक्सपीरिएंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बेहतरीन कंफर्ट और टेक्नोलॉजी मिलेगी।

    इस फेसलिफ्ट मॉडल में डैशबोर्ड पर बड़ी टेबलेट जैसी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। इसमें पावर एडजस्टमेंट वाली लाउंज जैसी अलग-अलग सीटें भी दी गई हैं जो वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ आएंगी। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह कार किसी से कम नहीं है। इसमें 4-लीटर वी8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो स्मूद पावर डिलीवरी और शानदार परफॉर्मेंस का वादा करता है। अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी, शांत केबिन और टॉप-ऑफ-द-लाइन फीचर्स के साथ मेबैक एस-क्लास भारत में अल्ट्रा-लग्जरी सेडान सेगमेंट में अपना दबदबा और मजबूत करेगी। 

    Mercedes Maybach S-Class Front Quarter

    वॉल्वो एक्स 90 और ईएस90 

    लॉन्च डेट: 12 अक्टूबर

    स्वीडिश कार निर्माता वॉल्वो 12 अक्टूबर को भारत में अपनी दो नई ऑल-इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईएक्स90 एसयूवी और ईएस90 सेडान लॉन्च करने जा रही है। ये दोनों मॉडल्स कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) लाइनअप को मजबूत करेंगे और लग्जरी ईवी सेगमेंट में ग्राहकों को नए विकल्प देंगे।

    Volvo EX90 Front Quarter

    वॉल्वो ईएक्स90 कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी एक्ससी90 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसका एक यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट इसकी एलईडी हेडलाइट्स हैं, जो कार ऑन होने पर ही दिखाई देती हैं। वहीं, वॉल्वो ईएस90 एक इलेक्ट्रिक सेडान है जो उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं। इसमें थॉर हैमर स्टाइल हेडलाइट्स दी गई हैं। इसका इंटीरियर मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन फिलॉसफी पर आधारित है, और इसमें एक बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। वोल्वो की ये दोनों गाड़ियां सेफ्टी के मामले में भी टॉप-क्लास होंगी। 

    टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट 

    लॉन्च डेट: 14 अक्टूबर 

    टोयोटा अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन 14 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। यह कार मारुति सुजुकी बलेनो की प्लेटफॉर्म सिबलिंग है, इसलिए इसमें 2026 बलेनो फेसलिफ्ट जैसे ही अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। नए अपडेट के साथ ग्लैंजा पहले से ज़्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड हो जाएगी।

    Toyota Glanza Front Quarter

    एक्सटीरियर में नए डिज़ाइन का फ्रंट बंपर, ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में भी कई बड़े अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) जैसे एडवांस फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। पावरट्रेन में भी एक नया विकल्प जुड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जा सकता है, जो इसे उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाएगा जो कम रनिंग कॉस्ट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का कंफर्ट चाहते हैं। 

    ऑडी क्यू3

    लॉन्च डेट: 16 अक्टूबर  

    ऑडी इंडिया अपनी कॉम्पैक्ट लग्जरी एसयूवी क्यू3 का थर्ड जनरेशन वर्जन 16 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। तीसरी जनरेशन क्यू3 से भारत में पर्दा भी उठ चुका है। नई ऑडी क्यू3 अब पहले से ज़्यादा बड़ी, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है।

    2026 Audi Q3

    इसका डिज़ाइन ऑडी की बड़ी एसयूवी कार जैसे क्यू5 और क्यू7 से प्रेरित है, जो इसे एक दमदार रोड प्रजेंस देता है। यह एसयूवी कार उन युवा ग्राहकों को टारगेट करेगी जो एक प्रीमियम ब्रांड की कॉम्पैक्ट और वर्सेटाइल एसयूवी चाहते हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला बीएमडब्लू एक्स1 और मर्सिडीज बेंज जीएलए जैसी गाड़ियों से रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑडी इंडिया इसकी कीमत क्या रखती है, क्योंकि इस सेगमेंट में प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 

    रेनो डस्टर हाइब्रिड

    लॉन्च डेट : 17 अक्टूबर 

    रेनो अपनी आइकॉनिक एसयूवी डस्टर की भारतीय बाजार में वापसी कर चुकी है और अब कंपनी 17 अक्टूबर को इसका हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है। डस्टर की वापसी के समय ही कंपनी ने इसके हाइब्रिड वर्जन का ऐलान कर दिया था। यह कदम रेनो को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

    Renault Duster Front Quarter

    रेनो डस्टर हाइब्रिड में एक एडवांस 1.8-लीटर हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा, जिसे डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक ईडीसीटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह सेटअप बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी और कम एमिशन का वादा करता है। फीचर्स के मामले में भी यह गाड़ी काफी अच्छी होगी। इसमें एक डुअल-डिस्प्ले सेटअप (एक इंफोटेनमेंट के लिए और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और एक बड़ा बूट मिलेगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ डस्टर का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी गाड़ियों के हाइब्रिड वर्जन से रहेगा। 

    बोनस : हुंडई बेयॉन 

    लॉन्च डेट : अक्टूबर के आखिर में  

    हुंडई इस महीने के आखिर में भारतीय बाजार में एक नई क्रॉसओवर बेयॉन लॉन्च कर सकती है। इस गाड़ी की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी हैं। हुंडई बेयॉन नई ग्लोबल आई20 अंतर्राष्ट्रीय वर्जन पर आधारित है और इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया जाएगा।

    Hyundai Bayon

    यह उन ग्राहकों के लिए बनी है जो एक हैचबैक कार से ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी जैसा लुक चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं खरीदना चाहते। इसका डिज़ाइन काफी शार्प और मॉडर्न है, जो युवा ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। इसमें आई20 वाले ही इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन भी शामिल हो सकता है। 

    आप इनमें से कौनसी कार के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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